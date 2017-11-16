"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!

Mikail YAPRAK
16 Kasım 2017, Perşembe

Kapılarak bir adamın ününe..

Koca millet bakmaz oldu önüne! 

Aldırmadan mazisine, dününe..

Takılıp kaldılar ölüm gününe!..

Son yıllardaki gidişata bakılarak denilebilir ki; sadece ve sadece Allah’ın rızasını gözeterek, dünyevî ve şahsî menfaatleri arka plana atarak, hak ve hakikatın hatırını hiçbir hatıra feda etmeyerek yürünen bir yolda sarsılmadan yol alabilmek iyiden iyiye zorlaşmıştır. 

Bu hale gelinmenin baş sorumluları da yine din ve iman ehli kardeşlerimiz olmuştur. 

Öteden beri, Ahirzamanın söz sahibi Bediüzzaman’ına kulak vermeden ve hatta -maalesef- ona itibar bile etmeden kendi kafa fenerlerine göre İslâmî çığır açma sevdasına kapılanlar sebep olmuşlardır, olmaktadırlar. Destursuz, ölçüsüz ve maalesef “Nur”suz siyaset âlemine dalanlar ve ne gariptir ki, Üstad’larına rağmen bu netameli ve karmakarışık siyaset âleminden din ve ahlâk namına medet umanlar sebep olmuşlardır. Ve başkasının yürüyüşünü taklit ederken kendi yürüyüşlerini de unutanlar sebep olmuşlardır.

Hal böyle olunca da, istikametli yolda sebatkârane yol almak, kendi yürüyüşlerini terk etmeyip, başkasının yürüyüşünü taklit etmemek, “demir gibi sarsılmaz” olanlara münhasır kalmıştır.

Üstad, On Dördüncü Şuâ’daki bir mektubunda şöyle yardım istiyor:

“Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahs-ı mânevînize bırakmıştım. Siz de, bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lâzım geliyor.”

Bugün Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın da, o “sarsılmaz kardeşler”den (Üstad’larına iktidaen) yardım istemeye ve “imdadıma koşunuz” demeye hakkı olsa gerektir. Sadece kendi adına değil; Üstad’ın ve Nur’un şahs-ı manevîsi adına, kendilerini Nur’a ve Üstad’a hadim olarak görme istidadında olan herkesten bunu isteme hakkına sahiptir. 

Zira Ahirzaman Peygamberi’nin (asm) vekili olan Ahirzaman Müceddidi’yle gösterilen yoldan gayrı yollar belâ ve musîbetleri de beraberinde getirir. Maazallah!

Rabbimiz, bize nasıl bir yol takip etmemiz gerektiğini açık açık bildiriyor. Kur’ân-ı Kerîm’inde bildiriyor, peygamberlerle ve Peygamberimizle (asm) bildiriyor. Risale-i Nur ile bildiriyor. Buna kulak verilmediği zaman hangi zararların ve felâketlerin olabileceğini de, bazı menfi gelişmelere ve musîbetlere izin vererek bize gösteriyor ve ihtar ediyor. 

Risale-i Nur’a ait, Üstad’a ait bir cümlenin bile; insanların diledikleri gibi, keyiflerine göre, menfaatli siyasetlerine göre kullanmalarına müsaade etmiyor Yeni Asya!

Hani bu Yeni Asya da olmasa, meydan tamamen kendilerine kalacak, kıratların da şahlanmadıkları siyaset meydanında diledikleri gibi at oynatacaklar!

Risale-i Nur yoluyla imâna, Kur’âna, millet ve vatana hizmet dâvâsında hep % 1’lik diyerek az gördüğümüz ve halbûki ihtilâflarımızın yegâne sebebi olan “siyaset”in zararlarından ve şerlerinden bizi sakındıracak olan siyasî ve içtimaî bahislerin Külliyat’ta neredeyse % 35’e baliğ olduğunu da hep hatırda tutmamız lâzım! 

Sosyal âlemde kimsenin kimseye bir şey anlatacağı kalmamış. Herkes her şeyi herkesten iyi biliyor. (!) Bize Nur ve nuranî vazife Yeni Asya’mızla beraber kâfidir. Bazıları işimiz Allah’a kalmış derken, -hâşa- olumsuz mânada kullanırlar. İşte tam da işimiz Allah’a kalmış.

Ne güzel! 

Âli İmran Sûresi 139. Âyete kulak verelim:

“Ve fütur getirmeyiniz ve mahzun olmayınız ve siz mü’minler iseniz çok yükselmiş olanlar ancak sizlersiniz.”

Okunma Sayısı: 419
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    261. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?

    Başsavcı, Yargıtay'ın kararını eleştirdi

    AB, Almanya’yı şikayet edecek

    Dev firmalara çocuk işçiliği suçlaması

    Uçaklarda yeni dönem: 'Hava polisi' geliyor

    Ağrı'da çatışma: 1 asker yaralandı

    'Paradise Belgeleri' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

    İşsizlik rakamları açıklandı

    Fıskiyesi de gitti

    Kimsenin yasağı dinlediği yok

    ABD'de 40 yıl sonra bir ilk

    OHAL ihlallerine AİHM de çare olmuyor

    Zimbabve’de bir garip olaylar zinciri!

    Euro yine rekor tazeledi

    AB ile uçurum KHK’larla oluştu

    İran'da can kaybı 500'ü geçti

    İstanbullular dikkat! Kar geliyor

    Dünyanın en zengin yüzde 1’i varlıkların yüzde 50'sine sahip

    Gezi doktorları için flaş karar!

    AKP 'çelişkiler' dönemine girmiş bulunuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Niye tutuksuz yargılanmıyorlar?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zaferden önce, zaferden sonra
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nurcular, Kemalizm ile barış(a)maz
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm medeniyetin gereğidir
    Mikail YAPRAK

    Ey demir gibi sarsılmaz kardeşler!
    İbrahim ERSOYLU

    İstibdadın yol açtığı kayıplar
    Cevher İLHAN

    Faturayı İnönü’ye çıkarıp...
    Faruk ÇAKIR

    Köy hayatına teşvik
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma isteği ihlâsa zarar verir mi?
    H. Muharrem OKUR

    Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.