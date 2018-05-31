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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

“İstişare eden pişman olmaz”

Mikail YAPRAK
31 Mayıs 2018, Perşembe 00:12
İstişarenin önemiyle ilgili bir Hadis-i Şerif’te Peygamberimiz (asm), “İstişare eden pişman olmaz” buyurmuştur. 1

Elli yıllık neşriyat mazimiz buna şahittir. Kendilerini yanılmaz zanneden nice büyüklerin ve büyük grupların apaçık yanılgıya düştükleri çok kritik dönemleri mânen ve fikren yara almadan istişarelerle aşarak geldik. Bu uğurda ödenen bedellerin, maddî ve dünyevî zayiatların, çekilen çilelerin de “keffaretüzzünub”, sadâka-i cariye ve mükâfat-ı uhrevî olarak kabul edilmesini Rahmet-i İlâhîyeden niyaz ediyoruz.

Bir hâdis-i Şerif’te de, “İmamı olmaksızın ölen kimse câhiliye ölümü ile ölmüş bulunur” buyurulmuştur. 2

Bu Hadis-i Şerif’i okuyunca ilk akla gelen; her asırda gönderilen mücedditler, rehber imamlar oluyor. Ahirzaman müceddidiyle taçlanan bir Nurlu silsile.

Ne bahtiyarız ki, imamımızı tanıyor ve izini takip ediyoruz. Bizi direkt Kur’ân’a ve Resûlullah’a bağlayan Nursî imamızın rehberliği hâlâ canlı, verdiği mesajlar hâlâ hayattar. Elimizdeki Kur’ânî Risaleleri de bizzat onun nasıl hayata geçirdiğine bakarak idrakine çalışıyoruz. O Risaleleri sadece okumanın, hayata geçirmek mânasına gelmediğini, yaşanan hadiseleri okuyarak görüyor ve hayrete düşüyoruz. 

Ve o büyük Üstad’ın şu sözleri kulaklarımızda çınlıyor: “Risale-i Nur’u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni, skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar.”

Ey büyük Üstad! Âlem buna şahit ki, biz seni ve Risale-i Nurlar’ı anlamak istiyoruz ve buna çalışıyoruz. İstişarelerimizin ana hedefi de budur!

MEŞVERET KARARLARI; MEŞVERETİ TANIYANLARI  BAĞLAR!

Bizim işlerimiz, Allah’ın emri ve Sünnet-i Resûlullah olan meşveret iledir. Bediüzzaman’ın hayatı ve Risale-i Nur’un ışığında yapılan meşveretler...

Meşveret kararlarımızdan taviz vermeye hakkımız yoktur. Cemaat içinde olmayıp cemaat şuuruyla hareket etmeyen, meşveretten bîhaber, kendi kafa feneriyle hareket eden zaten beni/bizi alâkadar etmiyor. Babam da, kardeşim de evlâdım da olsa; dâvâmızı bilmiyor ve meşveretlerimizi tanımıyorsa, o zaman meşveretlerimiz onu bağlamadığı gibi, onun hali de bizi alâkadar etmez. Dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. Ona meşveretten söz ederek, meşvereti hafife almasına sebep olacak da değilim. Ama eğer o da, meşveretlerle çalışan cemaatin bir ferdi olarak kendisini görüp gösteriyorsa, ama buna rağmen hâlâ meşveret kararını tanımayıp kendi kafa fenerine göre hareket edip, konuşup konuşturuyorsa, cemaat şuurunu izhar edemiyorsa; isterse neseben en yakınım olsun, mensubiyetimle iftihar ettiğim cemaatten şunu beklerim ki, benim o en yakınıma (meselâ evlâdıma) şunu desin:

“Bak kardeş, sen illa da kafana göre takılmak istiyorsan, senin önünde iki seçenek var; ya susarak yerinde oturur, cemaatin feyzinden-bereketinden ve derslerin nûrundan istifade ve istifazaya devam edersin, ya da illa da kafana göre konuşup cemaatin birliğine gölge düşüreceksen, buyur dilediğin yerde dilediğin gibi kafana göre takıl. Ama biz seni seviyoruz, hep aramızda görmek istiyoruz. Meşvereti havsalan almıyorsa, biz sana baskı yapacak da değiliz, yeter ki sen kafa fenerini cemaat şuurunun ve ortak aklın üstünde görüp gösterme.”

İşte (faraza) evlâdıma da böyle diyen cemaate minnettar olurum.

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Yorumlar

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  • Mikail Yaprak

    31.5.2018 16:27:47

    "Tam" ve "tunç" gibi sağlam olan tamamlayıcı yorumlarınız için teşekkürler.

  • Abdullah Tunç

    31.5.2018 09:34:01

    İstişare emri ilahidir.Meşvert peygamber tarzıdır.Hiçbir müslüman ben bunları tanımam ve uymam diyemez. Tanımayan ve uymayanların çizdikleri zikzakları, yuvarlandıkları,düştükleri çukurları ibretle seyrediyoruz.Cemaatımızdan ayrılıp,ferdi haraket edenlerin hayatlarına bir bakın nasıl yalpaladıklarını,nasıl yanıldıklarını,nasıl yaman çelişkiler yaşadıklarını hayretle görürsünüz.Şahsi manevi ve istişareden ayrılanların;içtima-i ve siyasi alanda istikametli olmaları mümkün değidir.Elli senelik siyasi ve içtima-i hayat bunun misalleriyle doludur.Cenab-ı Hak kafa feneriyle hareket etmekten hepimizi muhafaza etsin.

  • Ali Tam

    31.5.2018 03:16:13

    Istisare evet güzel ve dogru ancak her taraf aldigi karari istisare ettigini söylerse sorun orada basliyor. Biz istisare ettik asrin siyasal mücedditi olarak gördügümüz sahsi destekleyecegiz diyenlerin de kendilerine göre hakli dayanak noktasi var. Islam ve Müslümanlik ile zerre baglantisi olmayan komünist bir yapi da ladini istisaresini dayanak noktasi gösteriyor. Gösterilen ihlas ve istisare ile hareket serr cephesinde dahi olsa semeresiz kalmiyor. Bunu da teslim edelim.

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