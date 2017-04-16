Pazar keyfi

Acı, feryat, göz yaşı, her ne varsa attım bu Pazar!

Türk-İslâm düşmanlarına hepsini sattım bu Pazar!

Sonra savaşsız bir dünyanın hayaline dalıp;

Huzuruma huzur, keyfime keyf kattım bu Pazar!

İLÂHÎ ADALET

Dünya hükümranlığında kimler piyon, kimler maşa..

Kimlerin payına düşer, ses çıkarmadan temaşa..

Mazlûmların ahı böyle arşa doğru yükselirken;

İlâhî adalet buna seyirci mi kalır hâşa!

SİYASET SATRANCI

Siyaset satrancını oynayanlar baştadır..

Dünyanın çılgınları oyunda oynaştadır..

Zalimler alem yapıp çılgınca eğlenirken;

Mazlûmlar, zalimlerle yoklukla savaştadır.

UYANIN!

Gözü dönmüş dev(let)ler yağmalıyor, soyuyor!

Ve uyuyan gözleri vaatlerle boyuyor!

Sonra dönüp o gafil gözleri de oyuyor!

Boğuşan milletleri lokmasına koyuyor!

Ve İslâm ülkeleri hâlâ hâlâ uyuyor!

SANAL ARKADAŞIMA!

Durmadan sağa sola lâf atan arkadaşım!

Bir zaviyeden bakıp hep çatan arkadaşım!

Ya herkese dostane arkadaşane yanaş,

Ya bu sanal ortamdan ufak ufak uzaklaş!

İnanın arkadaşlar, sözüm yok hiç kimseye..

Bir lâftır, yere attım; sahibi alır diye..

Belki de ben alırım yere düşen bu lâfı,

Eskisinden daha sık, sağlam tutarım safı..

MEŞHURLARIMIZA!

Siz ey Nur’un ilhamıyla “adam” olan meşhurlar!

Hanginiz hangi âlemde? Rafta mı kaldı Nurlar?

Sizden bugün ne alıyor, ne satıyor okurlar?

Ne hükmünüz olabilir, ortada varken Nurlar!

ZULME KARŞI!

İnsan olan insana işte İlâhî bir ses:

“Zalime arka çıkma, büsbütün bağını kes!”

Bu sese ram olursa zalim olmayan herkes;

Zalime haram olur bir yudum su, bir nefes!

BU GİDİŞLE..

Bu gidişle bu bağlarda ne yarım, ne tam kalacak!

Meyveler bir bir düşecek, ne olgun ne ham kalacak!

Bir de Üstâd Said Nursî küserek yüz çevirirse;

Ne hüsn-ü hal, ne hüsn-ü dil, ne hüsn-ü bayram kalacak!