Çocuğum birinci sınıfa başlamalı mı?

Kızım, bu yıl eylül ayı itibariyle 65 ayını dolduracak olan torunumu okula göndermede bir sakınca olup olmadığını bana sordu. Ben de bu işe kırk yılını vermiş bir eğitimci olarak kızıma şunları söyledim:

“Kızım, bu işin net bir formülü yok. Çünkü her çocuk farklıdır. Sana bazı ipuçları vereceğim sen ona göre bir karar vereceksin. Önce şunu bilmek gerekir. Çocuğun okuldaki yükü kaldırabilmesi için fiziki olarak 19,5 kilonun üstünde olması, boyunun ise 113 cm’nin altında olmaması gerekir. Peki, çocuk kendi kendine çantasını ve kalemliğini boşaltıp geri toplayabiliyor mu? Tuvalet ihtiyacını yalnız başına giderebiliyor mu? Elbiselerini ıslatmadan yüzünü yıkayıp kurulayabiliyor mu? Dişlerini fırçalayabiliyor mu? Saçlarını tarayabiliyor mu? Beslenme saatinde yiyeceklerini çantasından çıkarıp yedikten sonra geri toplayabiliyor mu? Çantasındaki araç gereçlere sahip çıkabiliyor mu? Ceketinin, gömleğinin düğmelerini ilikleyebiliyor mu? Kendi başına giyinip soyunmayı biliyor mu? Hapşırınca elini ağzına götürebiliyor mu? Kendisini ve ailesini karşısındaki kişiye tanıtabiliyor mu? Farklı bir ortamda arkadaşlık başlatıp sürdürebiliyor mu? Kurallara uygun davranış sergileyebiliyor mu? Öfke ve gerilim anında kontrolünü sağlayabiliyor mu? Arkadaşıyla problemi olduğunda çözüme odaklanabiliyor mu? Grup oyunlarında kuralları anlayabiliyor mu? Oyun oynarken sırasını bekleyebiliyor mu? Marketten ekmek almak gibi basit alış verişler yapabiliyor mu? Bir programın başlangıç ve bitiş zamanını anlayabiliyor mu? Her hangi bir konuyu öğrenme merakı ve isteği var mı? Söylenen veya gösterilen bir şeye odaklana biliyor mu? Yaşına uygun sözcük dağarcığına sahip mi? Parmakları kalemi rahatlıkla tutabiliyor mu? Anlatılan bir hikâyeyi dikkatini dağıtmadan beş dakika dinleyebiliyor mu? Kendisine atılan bir topu tutabiliyor mu? Tek ayak üzerinde beş defa zıplayabiliyor mu? Büyük- küçük, sağ- sol, kısa -uzun, ağır- hafif kavramlarını ayırt edebiliyor mu? Adını, soyadını; babasının, annesinin adını; kardeşlerinin olup olmadığını, varsa adlarını söyleyebiliyor mu? En az bir arkadaşının adını söyleyebiliyor mu? Bir kâğıdı ikiye katlayabiliyor mu? Kırmızı, sarı ve yeşil renkleri tanıyarak adlarını söyleyebiliyor mu? 15’e kadar sayıları sayabiliyor mu? 10 sayısı içinde zihinden basit toplama çıkarma işlemi yapabiliyor mu? Dikdörtgen, daire, kare çizebiliyor mu? Sıvı dolu bir kabı diğer bir kaba boşaltabiliyor mu? Kızgınlık, mutluluk ve sevgi duygusunu ifade edebiliyor mu?

Kızım zamanından önce okula giden çocuklar kendinden büyük çocuklara karşı kendini akademik ve duygusal olarak yetersiz hissedebilir. Böylece girişkenliği söner. Yetersizim duygusuyla okulda mutsuz ve huzursuz olabilir. Sınıfta sürekli sıkılır ve gözü kulağı bir an önce çalacak zilde olur.

Kızım, işte kırk yıl boyunca öğrendiklerimin damıtılmış halini önüne serdim. Sen anlattıklarımdan yola çıkıp çocuğunun durumunu göz önüne al ve doğru kararı ver.”