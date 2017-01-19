Kırgın veli

Öğrencilerimizi tanımak ve başarı çıtalarını yükseltmek için, öğretmen kurulunda aldığımız karar gereğince ev ziyaretleri gerçekleştirecektik. Önceliğimiz bu yıl ÖSS’ye girecek öğrencilerimizde olacaktı.

Okul müdürü, rehber öğretmen, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı ve sınıf rehber öğretmeninden oluşan bir komisyonla her gün bir velinin evi ziyaret edilecekti. Öğrencinin ergen durumundan kaynaklanan sorunları rehber öğretmen tarafından veliye bilgi verilecekti.

Öğrencinin okuldaki ders durumu, devamsızlıkları, davranışları ve notlarıyla ilgili bilgiyi de sınıf rehber öğretmeni verecekti. Ev ziyaretlerini genellikle gece düzenliyorduk. Ev ahalisi, çok önemli birileri ziyaretlerine gelmiş gibi bizi ilgiyle karşılıyordu.

Bu gece, ziyaretine gittiğimiz veli dört yıl boyunca okula uğramamış biriydi. Velimiz, hiçbir toplantıya veya özel dâvete icabet etmemişti. Büyük bir merakla velimizin kapısını çaldık. Duyarsızlığını, öğrencisini önemsememesini nasıl ifade edeceğini merak ediyorduk. Kapıyı çaldık. Düzgün giyimli, mürekkep yalamış, dünya görmüş gibi görünen biri bizi kapıda karşıladı. Holden genişçe büyük bir salona geçtik. Bej renkli, göze hoş görünen koltuklara oturduk ve kendimizi tanıttık. Veli gayet rahat ve sakin bir şekilde bizi dinledi. Konuşmalarından insan psikolojisinden anlayan, toplumun örf ve âdetinden haberdar biri olduğu anlaşılıyordu. Sohbetimiz koyulaştı ve veliye sitem dolu bir sesle: “Nasıl dört yıl boyunca okula gelmediniz?” diye sordum. Soru sonrası aniden kararan bir bulut gibi yüzü asıldı. Önemli bir şeyler söyleyecek gibi dikleşti. Hepimiz ona döndük. Sinirlendiği her halinden anlaşılan biri gibi: “Dört yıl önce oğlum fen lisesini kazandığında aile olarak bayram sevinci yaşamıştık. Fen lisesini ilk sıralarda kazanması bizi ayrıca mutlu etmişti. Çocuğumu aldım, coşkuyla, düğüne gider gibi okulu görmeye geldik. Kapısında okul müdürü yazan odanıza şenliğe gidiyormuşuz gibi girdik. Odanızda birkaç kişi daha vardı. Sizin durduğunuz tarafa doğru yaklaştık. Sizinle tokalaşacaktım ki, çocuğum bir karış zinciri parmaklarında ileri geri sallıyordu. Siz de bunu görünce çocuğumu benim ve odadaki bir çok misafirin gözü önünde azarlayıp sevincimizi kâbusa dönüştürdünüz. Çocuğuma: “Sen ne biçim öğrencisin! Okul müdürünün karşısında sokak çocukları gibi zincir sallıyorsun!” dediniz. Çocuğun zincir sallamasını yanlış görmemle beraber yanımda çocuğu azarlamanızı bir türlü kabullenemedim. İlkokul ve ortaokulu bitirinceye kadar özenle büyüttüğüm çocuğumu herkesin içinde özellikle de benim yanımda azarlamanız beni derinden üzmüştü. Günlerce toparlanamadım. Sırf sizinle tartışmamak için dört yıldır okula gelmedim.

Veli bunları anlatırken kendimi konuşmanın her ânında yerin dibine batıyormuşum gibi hissettim. Saçımdan tırnağıma kadar ter içinde kaldım. Velinin yüzüne bakamadım. Haksız, ilgisiz ve anlayışsız bildiğim velinin geçmişte kalbini kırmıştım. Kendimi geçmişteki bir yanlışın girdabında debeleniyor buldum. Başarılı, çalışkan ve yüksek bir puanla fen lisesini kazanan bir öğrenciyi babasının gözleri önünde kırmıştım. Veliyi küstürmüştüm.

O günden sonra, o öğrenci örneğini gözlerimin önünde bir dikkat tablosu gibi tuttum. Kırdığım kalpten dolayı kendimi hiçbir zaman affetmedim.