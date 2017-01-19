"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Kırgın veli

Misbah ERATİLLA
19 Ocak 2017, Perşembe
Öğrencilerimizi tanımak ve başarı çıtalarını yükseltmek için, öğretmen kurulunda aldığımız karar gereğince ev ziyaretleri gerçekleştirecektik. Önceliğimiz bu yıl ÖSS’ye girecek öğrencilerimizde olacaktı.

Okul müdürü, rehber öğretmen, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı ve sınıf rehber öğretmeninden oluşan bir komisyonla her gün bir velinin evi ziyaret edilecekti. Öğrencinin ergen durumundan kaynaklanan sorunları rehber öğretmen tarafından veliye bilgi verilecekti.

Öğrencinin okuldaki ders durumu, devamsızlıkları, davranışları ve notlarıyla ilgili bilgiyi de sınıf rehber öğretmeni verecekti. Ev ziyaretlerini genellikle gece düzenliyorduk. Ev ahalisi, çok önemli birileri ziyaretlerine gelmiş gibi bizi ilgiyle karşılıyordu.

Bu gece, ziyaretine gittiğimiz veli dört yıl boyunca okula uğramamış biriydi. Velimiz, hiçbir toplantıya veya özel dâvete icabet etmemişti. Büyük bir merakla velimizin kapısını çaldık. Duyarsızlığını, öğrencisini önemsememesini nasıl ifade edeceğini merak ediyorduk. Kapıyı çaldık. Düzgün giyimli, mürekkep yalamış, dünya görmüş gibi görünen biri bizi kapıda karşıladı. Holden genişçe büyük bir salona geçtik. Bej renkli, göze hoş görünen koltuklara oturduk ve kendimizi tanıttık. Veli gayet rahat ve sakin bir şekilde bizi dinledi. Konuşmalarından insan psikolojisinden anlayan, toplumun örf ve âdetinden haberdar biri olduğu anlaşılıyordu. Sohbetimiz koyulaştı ve veliye sitem dolu bir sesle: “Nasıl dört yıl boyunca okula gelmediniz?” diye sordum. Soru sonrası aniden kararan bir bulut gibi yüzü asıldı. Önemli bir şeyler söyleyecek gibi dikleşti. Hepimiz ona döndük. Sinirlendiği her halinden anlaşılan biri gibi: “Dört yıl önce oğlum fen lisesini kazandığında aile olarak bayram sevinci yaşamıştık. Fen lisesini ilk sıralarda kazanması bizi ayrıca mutlu etmişti. Çocuğumu aldım, coşkuyla, düğüne gider gibi okulu görmeye geldik. Kapısında okul müdürü yazan odanıza şenliğe gidiyormuşuz gibi girdik. Odanızda birkaç kişi daha vardı. Sizin durduğunuz tarafa doğru yaklaştık. Sizinle tokalaşacaktım ki, çocuğum bir karış zinciri parmaklarında ileri geri sallıyordu. Siz de bunu görünce çocuğumu benim ve odadaki bir çok misafirin gözü önünde azarlayıp sevincimizi kâbusa dönüştürdünüz. Çocuğuma: “Sen ne biçim öğrencisin! Okul müdürünün karşısında sokak çocukları gibi zincir sallıyorsun!” dediniz. Çocuğun zincir sallamasını yanlış görmemle beraber yanımda çocuğu azarlamanızı bir türlü kabullenemedim. İlkokul ve ortaokulu bitirinceye kadar özenle büyüttüğüm çocuğumu herkesin içinde özellikle de benim yanımda azarlamanız beni derinden üzmüştü. Günlerce toparlanamadım. Sırf sizinle tartışmamak için dört yıldır okula gelmedim.

Veli bunları anlatırken kendimi konuşmanın her ânında yerin dibine batıyormuşum gibi hissettim. Saçımdan tırnağıma kadar ter içinde kaldım. Velinin yüzüne bakamadım. Haksız, ilgisiz ve anlayışsız bildiğim velinin geçmişte kalbini kırmıştım. Kendimi geçmişteki bir yanlışın girdabında debeleniyor buldum. Başarılı, çalışkan ve yüksek bir puanla fen lisesini kazanan bir öğrenciyi babasının gözleri önünde kırmıştım. Veliyi küstürmüştüm.

 O günden sonra, o öğrenci örneğini gözlerimin önünde bir dikkat tablosu gibi tuttum. Kırdığım kalpten dolayı kendimi hiçbir zaman affetmedim.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın BM adayı Haley, Müslümanların kayıt altına alınmasına karşı

    ''Ailesinin tamamı teröristler listesinde''

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Obama'dan "Filistin-İsrail'' açıklaması

    Anayasa görüşmelerinin 2. turunda ilk 4 madde kabul edildi

    Sami Selçuk: Bu değişiklik totaliter rejime götürür

    Tarihin en sıcak yılı 2016 oldu

    Görevi devretmemek için OHAL ilan etti

    TSK'dan Kandil'e hava operasyonu

    Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu

    Bakanlıktan 'geliyoo' açıklaması

    Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü

    Demirören: Beşiktaş'ın bana 100 milyon lira borcu var

    Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

    Türk ve Rus jetleri Halep'teki IŞİD hedeflerini vurdu

    İtirafçı tanıdıklarım var, doğru konuşmuyorlar

    Kadir Güntepe gözaltına alındı!

    Bu fotoğraf hayatını alt üst etti

    Canlı bomba kuryesi sınırda yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başkanlık hilâfet için isteniyorsa...
    Genel

    Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi soruşturmasında yeni gelişme!
    Cevher İLHAN

    “Başkanlık” ve “otokrasi”
    Faruk ÇAKIR

    Hizmet erlerinin yolculuğu
    Ahmet BATTAL

    Tek adam Meclisi mi istiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Dostlukta bize düşenler
    Ali Rıza AYDIN

    Tanıdık bir imtihan!
    Misbah ERATİLLA

    Kırgın veli
    Halil AKGÜNLER

    Meleklerin ve ruhların sür’ati
    Risale-i Nur'dan

    Meclis elinde olmayan bir kuvvet, ihtilâf doğurur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.