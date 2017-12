Melekler onu alkışladı

Seksen küsur yıllık ömründe dünya zevki namına bir şey tatmayan, hayatını insanlığın ebedî kurtuluşu ve saadeti için feda eden Bediüzzaman Hazretleri 23 Mart 1960’ta Urfa’da vefat eder.

Bediüzzaman Hazretleri’nin cenazesine izdihama varacak kadar büyük bir kalabalık katılır. O gün cenaze merasiminde gözlerde yaş, dudaklarda duâ eksik olmaz.

Gökyüzünde biriken kara bulutlar, döktüğü yağmur damlarıyla Bediüzzaman’ın yasını tutar. Bediüzzaman’ın talebeleri onun ölüm haberini aldıklarında memleketin dört bir yanından anne veya babası ölen bir çocuğun telâşı içinde cenazeye yetişmek için yollara düşer.

Cenaze, Urfa’nın sokak ve caddelerini dolduran kalabalığın omuzları üzerinde Halil-ür rahman Cami Dergâhı’nda açılan mezara getirilir. Defin işleri kısa süre içinde biter ve kalabalık sükûnet içinde dağılır. Herkes dağıldıktan sonra Bediüzzaman’ın mezarı başında gözyaşları sel olup akan, yetim ve öksüz kalan has talebeleri kalır. Talebeler Bediüzzaman’ın mezarı başında ona Cevşenden duâlar okuyarak acılarını dindirmeye çalışırlar. Bu arada Bediüzzaman’ın ayrılık acısı, yüreğini dayanılmaz bir derecede yakan has talebelerden Mehmet Kayalar mezarın başına bir taş gibi çömelir ve gözyaşları içinde parmaklarıyla Bediüzzaman’ın mezar taşına dayanır. Mehmet Kayalar ayrılığın verdiği hüzün içinde bir müddet başı önünde hüzün dolu gözyaşlarını yeni kazılmış toprağa döker. Mehmet Kayalar bir an sakinleşir, başını yukarıya doğru kaldırır ve hemen yanı başında ayakta el pençe duran Mustafa Sungur’a döner. Mehmet Kayalar nemli gözlerle Mustafa Sungur’a: “Sungur kardeşim, gördün mü?” der. Mustafa Sungur şaşırmış bir yüz ifadesi ile: “Neyi?” der. Mehmet Kayalar: “Az önce Münker ile Nekir mezara geldi ve Üstad’a “Men Rebbuke” diye soru sordu. Üstad Hazretleri zamansız olarak altı bin sayfalık Risale-i Nurun bütün hakikatiyle onlara cevap verdi. Bu cevap üzerine ise gökyüzündeki bütün melekler Üstadı alkış tufanına tuttu.” der. Mustafa Sungur’un bu anlatılandan sonra gözyaşları daha da artar ve neyi kaybettiğini dahi iyi anlar.

Kaynak: İhsan Atasoy-Mustafa Sungur