"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Hizmet adamı müteessir ol(a)maz

Muhammed Said Çiçek
01 Ocak 2017, Pazar
Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.

Elbette biz bu sıkıntılı haller ile müftehirâne, müteşekkirâne “bir mücahede-i mâneviye yapıyoruz” diye, şekvâ etmemek lâzımdır.” (Tarihçe-i Hayat)

İnsan, imtihan dünyası olan şu dar-ı dünyada bir çok imtihanla karşılaşıyor. İmtihan çoğu zaman musîbet eli ile gelse de, kimi zaman rahatlık ile imtihan olur insan. Fakat her ne şekilde gelirse gelsin onu tanımalı ve ona göre mukabele etmeliyiz. Eğer musîbet eli ile gelen bir imtihanı tanımaz isek bizi isyana götürebileceği gibi, rahatlık ile gelen imtihan ise gaflete düşürebilir. Ancak Risale-i Nur’un has şakirdleri ihlâs ile bağlandıkları bu iman ve Kur’ân dâvâsında sıddıkıyyet ile musîbetlere karşı sebat gösterebilir. Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde Bediüzzaman, talebelerini teselli mahiyetinde ye’isten, ümitsizlikten ve üzüntüden kurtaracak dersler vermiştir. İşte hizmet adamı müteessir ol(a)maz da ki sır burada saklı. 

Hizmet adamı Risale-i Nur’dan hergün dersini almalıdır. Risale-i Nurların sadık talebesi olan Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in de söylediği gibi 20 sayfa okuyan hizmet eder.  Çünkü bir dâvâya kendini adayan ve o dâvânın inkişafı için herşeyinden feragat eden birisi, savunduğu dâvânın dersini almaz ise, bu fedakârlığın bir mânâsı kalır mı? Nitekim Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz “hizmet, hizmet derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur” demiyor mu?

 İşte bizlere düşen sebatla okumak. Nurlar ile meşgul oldukça sahip olduğumuz imkânların farkına varıyoruz. Ve büyük bir hizmette var olduğumuzun bilincine ulaşıyoruz. Kırılacak şişelere ehemmiyet vermemeye çalışıp, bâki elmasları kazanmamız gerektiğini ve onları kaybetmek tehlikesi ile her an karşı karşıya olduğumuzu anlıyor ve akıbeti düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz. 

Böyle büyük bir hizmette elbette şeytanlar hizmet adamı ile çok uğraşacak, fakat, hizmet adamı dersini tam aldığından, belki hiç yara almadan kurtulabilir. “Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve hâlis bir sadâkat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister.” Bu kısımdan ve bu kısım gibi Risale-i Nur’ların bir çok yerinden aldığımız derse binaen bizler ne kadar az da olsak ve bize ne kadar hücum da edilse Risale-i Nur’u, ölünceye kadar okuyacağız, neşredeceğiz inşaallah. Bediüzzaman Hazretleri’nin veciz ifadesiyle “hıfz-ı Kur’ânî her müşkülâta galip ve lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur”. Biz de İbrahim Hakkı gibi “Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler” diyelim ve sabırla şükredelim.

Cenâb-ı Hak, ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirtlerini bu musîbetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Âmin.

 

Okunma Sayısı: 3028
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • El Mu'minu

    01.01.2017 21:39:24

    Amin

  • khk magduru

    01.01.2017 17:25:18

    Devamlı yazmanizi istirham ederiz...

  • Sebahattin

    01.01.2017 15:24:09

    Genç yazarlar geliyor. Gençler yazmadıkça kendimizi göremezsiniz. Yazmaya devam. Tebrikler kardeşim.

  • Bilal Mercan

    01.01.2017 00:16:52

    Yazılarının devamını dilerim

  • Kerem Yalnız

    01.01.2017 00:16:09

    Güzel tespitler

  • İsmail Demir

    01.01.2017 00:15:35

    Tebrik ederim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

Güvenlik ve istihbarat muamması

Güzel şeyler de oluyor

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

120 fabrikada üretim durdu

3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

İthalat da, ihracat da düştü

NATO'da bayraklar yarıya indirildi

''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

En Çok Okunanlar

Genel

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
Faruk ÇAKIR

Sermayeyi mi kaybettik?
Cevher İLHAN

Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
Genel

Güvenlik ve istihbarat muamması
Genel

Anayasa teklifine üç itiraz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Terörden niye korunamıyoruz?
M. Latif SALİHOĞLU

Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
Caner KUTLU

Akl-ı selim
Genel

Güzel şeyler de oluyor
Ahmet BATTAL

Dalga beraber geçilir!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.