Peygamber Efendimiz’in (asm) hadislerinde haber verdiği kıyamet alametlerinden biri “Güneşin Batıdan Doğuşu”dur. Hadislerde bu alamet gerçekleşmeden kıyametin kopmayacağı bildirilmektedir.

Güneşin Batıdan doğması ile kıyametin kopması arasında az bir zaman olacaktır. Hadis-i şerifte bu hususa da temas edilerek, iki kişinin alışveriş yapmak üzere kumaşlarını ortaya dökeceği, ancak alışverişi bitirip kumaşlarını toplayamayacağı, bir başka adamın devesinin sütünü sağıp ama içemeyeceği, keza bir başkasının hayvanlarını sulamak için su yalağını hazırlayacağı fakat hayvanlarını sulayamayacağı, bir başkasının da ağzına doğru lokmayı götüreceği ancak yiyemeden kıyametin kopacağı bildirilmektedir.1 Ancak bütün bunların olup bitmesinin birkaç saat içinde olacağı düşünülmemelidir. Bu da diğer bazı hususlar gibi mecazidir ve zamanın kısalığını anlatmak içindir.

Güneşin Batıdan doğuşunun ne şekilde gerçekleşeceği hakkında, Bediüzzaman Said Nursî, Peygamber Efendimiz’in (asm) haber verdiği bu büyük alametin ne şekilde gerçekleşeceğini bir sözünde şöyle haber verir:

“Güneş’in mağribden tulûu (Batıdan doğması) ise, bedahet derecesinde (İspata ihtiyaç duymayacak kadar aşikar) bir alâmet-i kıyamettir. Ve bedaheti için, aklın ihtiyarı ile bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hâdise-i semaviye (gökyüzü olayı) olduğundan tefsiri ve manası zâhirdir, tevile ihtiyacı yoktur.” 2

Bu alamet, Bediüzzaman’ın da belirttiği gibi tüm insanların şahit olacakları, ayrıca bir delile ya da açıklamaya ihtiyaç duymadan anlayacakları çok olağanüstü bir şekilde gerçekleşecektir. İnsanlar dünya üzerindeki canlı ve cansız tüm varlıkları etkileyecek bu büyük gök olayına ve kıyametin yakınlığına bizzat tanıklık edeceklerdir. Bediüzzaman Said Nursîaynı sözünün devamında bu büyük alametin ne şekilde gerçekleşebileceği hakkında bazı bilgiler vermektedir. (En doğrusunu hiç şüphesiz Allah bilir.)

Güneşin Batıdan doğması kıyamet başlangıcında olacak bir gerçektir. Başka türlü yorumlar da yapılabilir mi? Bu yorumlar, dünyanın kıyamet başlangıcında dönüş yönünü değiştirip güneşin Batıdan doğması gerçeğini değiştirmez.

Ancak Batıda yayılan İslamiyet’in tekrar Doğuda doğan İslamiyet güneşi gibi İslam hakikatlerinin bu defa Batıdan güneş gibi doğması gibi mecazi yorumlar da yapılabilir mi?

Doğu bütün güzelliği ve hikmetiyle geçmişte Batılıların, dolayısıyla bütün bir dünyanın ilgi odağı olmuştur. Gelecekte de bu vasfını koruyacaktır. Ancak güneş Doğudan gelir hakikati, güneşin doğduğu topraklar, aynı zamanda insanlığın başlangıcı olması şeklinde değerlendirilebilir. İnsanlığın bitişi olarak da Batıda bu hakikatlerin zuhur etmesi, yani oralarda doğmasıyla kapanabilir mi? Işığın, bilginin ve hikmetin peşini kim sürmüşse güneş gibi oraları aydınlatmış değil midir?

Bediüzzaman’ın 1900’lerin başında söylediği “Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa devletine hâmiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır” sözünün ne anlama geldiğini ve hangi sosyo-kültürel alanlara işaret ettiğini bu anlamlarda farklı bir bakış açısı ile değerlendirmek doğru olabilir mi?

Bugün İslam’la ifade edilen bilgi (İlim), tefekkür ve hikmeti bozmadan, tahrifata ve tağyirata uğratmadan alıp yeni entelektüel ve politik sistemlerin temeli haline getirmesi İslamiyet güneşinin gereği değil midir? Batının içine girdiği zorlu şartların güneşin batıda doğması noktasına getirebilir mi?

Geç ve zor olmakla beraber Batı’yı böyle bir doğum beklemektedir. ‘Güneşin batıdan doğması’ İslam’ın batıdan gelmesidir ‘olarak da yorumlanabilir. En doğrusunu Allah bilir.

Dipnotlar:

1- Buhari, Fiten, 25; Müsned, II/313.

2- Şualar, Beşinci Şua, Yirminci Mesele, s. 520