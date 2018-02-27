49. yılda 400. sayı

Sevgili okuyucular,

Yeni Asya Bilişim & Teknoloji sayfamız 400. Sayısıyla karşınızda... 400 sayıyı destekleriniz ile buluşturan Rabbimize sonsuz hamdüsenalar ederek güzel hizmetlere vesile olan sayfamızın Yeni Asya’ya yakışır şekilde devamlılığı ile de takdiri hak ettiği açıktır. Yeni Asya’mızın 49. yıla girerken Bilişim Sayfamızın da 400. sayısına ulaştığını gördük. Bu bizleri daha da mutlu edip heyecanlandırdı. 400 sayı= 400 hafta ve 9 yıla yakın bir süredir çıkardığımız sayfamız için, bilişim ve teknoloji dünyası bir çok yenilikleri beraberinde getirirken, biz bu durumlara seyirci kalamazdık ve kalmadık. Olaylara farklı bir açıdan bakarak okurlarına fayda sağlayacak bilgileri derleyerek teknolojik nimetlere bakış açımızı belirtecek bu sayılar özel ve güzel oldu. Yeni Asya camiasının geçmişine baktığımız zaman, büyük projelerin meydana gelmesinde gönüllü projelerin çekirdek teşkil ettiğini görüyoruz. Bu gönüllü projeler profesyonellikte bizlere hep adım oldu. Zira, Yeni Asya bir mektep, bu sayfa üzerinden de nice çizerler nice yazarlar yetişti. Sayfamızla, mazi ve müstakbeli birlikte görebilen, dünyanın adeta bir kavanoz içerisinde görebilmenin çabasında ve teknolojinin bu kadar hüküm sürdüğü bir devirde bilim ve teknoloji sayfasını ortaya çıkarken; bu sahada Yeni Asya olarak biz de varız diyerek bu işi göğüslemeye çalıştık.

Risale-i Nur penceresinden bilime bakan ve yansıtmaya çalışan sayfamız için öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki, “Değişen Şartlara Değişmeyen Değerlerle” sloganına uyan bir tarzda mevcut zamanın gereği olan teknoloji ve bilimin müspet taraflarını okuyucularının ve takipçilerinin hizmetine sunması anlamında gazetenin sayfalarında kendine ve ismine yakışır işler başardı. Tabi ki burada Yeni Asya yöneticilerinin de gençlere fırsat vererek onları şevklendirmesi de göz önünde bulundurulması gereken önemli bir davranıştır.

Bu nedenledir ki; 49.YILDA YEP YENİ BİR YENİASYA ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Siz değerli kardeşlerimize de önemli bir hatırlatmayı yapmadan geçemeyeceğim:

Değerli okuyucularımız,

Bilişim sayfamızda yeriniz hazır! Bilim ve Teknoloji de kabiliyetli, meraklı, “Ben de şöyle yardım edebilirim” diyen okuyucularımızı aramızda görmek istiyoruz. Bizlere yardımcı olmak ve bu işi beraber göğüslemek istiyorsanız; zorlu@yeniasya.com.tr mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz. Genç kalıp bu işi sırtlamak isteyen tüm gönüldaşlarımızı bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler, dualarınızı esirgemeyin. Nice yıllara, nice sayılara!