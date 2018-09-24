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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bahreyn’de mevcut siyasî durum ve yaklaşan seçimler - 1

Muhammet ÖRTLEK
24 Eylül 2018, Pazartesi 00:25
Bahreyn Krallığı, Basra Körfezi’nin küçük ülkelerinden biri.

Bahrey’nin resmî olarak 15 Ağustos 1971’de İngiltere’den bağımsızlığını ilân ettiğini ve bağımsızlıktan bugüne kadar Sünnî elitler ile Şiî halk arasında mezhepsel gerginliklere sahne olduğunu, Yeni Asya’nın 27 Şubat 2018 tarihli sayısında yayınlanan “Bahreyn’de Arap Baharı’nın 7. Yıldönümü” başlıklı köşe yazımda belirtmiştim.

Bahreyn Merkezi Enformasyon Kurumu verilerine göre 1 milyon 423 bin 726 olan nüfusun, yüzde 48.9’u Bahreyn vatandaşıdır. Bahreyn vatandaşı olmayanlar ise 759 bin 19 kişidir. Bu kişiler yurtdışından işçi olarak çalışmaya gelen yerleşiklerdir.

Arap Baharı

Ülkede Şiîlerin toplam nüfusa oranı yüzde 70 civarlarında olduğu ileri sürülmektedir. Mezhepsel olarak Caferî Şiîlerinden olan Bahreyn Şiîleri, ülkede çoğunluğu oluşturmalarına rağmen yönetici Sünnî elit tarafından siyasî, ekonomik, sosyal ve mezhepsel olarak dışlanmaktadırlar. 2011 Yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde başlayan Arap Baharı/Uyanışı olarak adlandırılan halk hareketlerinde, dışlayıcı ve baskıcı politikalar karşısında Bahreyn’deki Şiî halkın, Sünnî Kraliyete karşı ayaklanmaları ve hak arama mücadeleleri gözlemlendi. Mezhepsel ayrımcılık, sosyal dışlanma ve artan işsizlik Şiî kesimde toplumsal patlamaya yol açmıştır. Böylelikle Şiîler 2011-2012 yıllarında başşehir Manama’nın İnci Meydanı’nda toplanmaya başlayarak yönetim karşıtı protesto gösterilerinde bulundular. Gösteriler Bahreyn’in Arap Baharı şeklinde tanımlandı.

Yönetim Yapısı ve Seçimler

Bahreyn’de siyasî yönetim 1973’te tek Meclisli iken, 2002’den itibaren iki Meclisli bir yapıya dönüşmüştür. Anayasal Monarşi yönetiminde Kral’ın atadığı 40 üyeli Şûrâ Meclisi (Meclis El-Şûrâ) ve seçimle işbaşına gelen 40 üyeli Temsilciler Meclisi (Meclis El-Nuwwab) görev yapmaktalar. 2002 Yılından başlayarak ülkede her 4 yılda bir seçimlere gidilmiştir.

Şiî nüfus çoğunluk olmalarına rağmen, 2006 ve 2010 seçimlerinde Şiîlerin 18’er parlamenter çıkartmaları ciddî gerginliklerin yaşanmasına sebep oldu. Şûrâ Meclis’inde ise 25’e 15 Sünnî-Şiî dengesi oluşturulmaktadır. Seçim sisteminin ve seçim bölgelerinin Şiîlerin 16-18 arası parlamenter çıkartacak şekilde oluşturulması Şiîlerde tepkiye yol açmıştır.

Bahreyn’de son seçimler 22 Kasım ve 29 Kasım 2014 tarihlerinde iki tur hâlinde yapıldı. 2014 Seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısının 349.713 olduğu ülkede, 183.936 seçmen sandığa gitmiş ve seçimlere katılım yüzde 53.6 olarak gerçekleşmişti. 40 Üyeli Temsilciler Meclisi’nin 37’si erkek ve 3’ünü kadınlar oluşturdu. Böylece kadınların Meclisteki oranı yüzde 7.5 oldu. Jameela Mansour Alsamak, Rua Bader Alhaiki ve Fatima Abdulmahdi Alasfoor Temcilsiler Meclisi’nin kadın üyeleri.

Bahreyn’de 24 Kasım 2018 tarihinde yapılması planlanan seçimler için hazırlıklar başladı. Seçim sürecine giren ülkede iktidar ve muhalefet yanlıları arasındaki rekabet iyice gün yüzüne çıktı.

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