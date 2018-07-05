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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Darbenin 5. Yıl Dönümünde Mısır’da siyasî taraflar uzlaşır mı? - 3

Muhammet ÖRTLEK
05 Temmuz 2018, Perşembe 00:20
Mısır’da, Sisi’nin önderliğinde gerçekleşen 3 Temmuz 2013 darbesine, demokrasi savunucusu Batı’nın sessiz kalması, Batı’nın demokrasiyi araçsallaştırdığının bir delilidir. Aynı zamanda demokrasiyi hangi açıdan değerlendirdiğinin de göstergesidir.

Mübarek sonrasında yapılan 2011 seçimlerinin ardından Müslüman Kardeşler’in siyasî kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi ile birlikte hareket eden Selefi Al Nur Partisi, 3 Temmuz 2013 darbesinin destekçileri arasında yer aldı.

Al Nur Partisi’nin pozisyon değişikliği ile Sisi yönetimi, ülkedeki bir takım İslâmcı unsurların nazarında darbeyi meşrûlaştırma imkânını elde etmiştir. Böylece rejim Mısır İslâmcılarını darbe destekçileri ve karşıtları olarak ikiye bölmeyi başarmıştır. Al Nur Partisi’nin, Suudi Arabistan tarafından desteklendiği iddialar arasında.

Aynı zamanda, rejimin İhvan ve taraftarı yapıları siyasal sistemden dışlaması sonucunda bazı partiler Meşrûiyete Destek Ulusal İttifak / Darbe Karşıtı İttifak’tan ayrılmışlardır. Ancak rejim bu partilerin İhvan çizgisi üzerinden siyaset yapmalarına engel olamamıştır.

Müslüman Kardeşler taraftarı İslamcı unsurlar 3 Temmuz 2013 darbesinin yıl dönümünde rejimin gadrine uğramaya devam ederken, rejim yanlısı İslâmcılarla da arasında görüş ayrılığı derinleşmektedir. Devlet, İhvan’ı hem yasaklamış hem de terör örgütü ilân etmişti. Ancak devlete hâkim sol-seküler-liberal kadrolar bütün çabalarına rağmen İhvan’ı tam anlamıyla siyasetin dışına çıkartamadılar. 

Mısır’da başta devlet ile Müslüman Kardeşler’in ve Müslüman Kardeşler ile diğer bazı İslâmcı grupların aralarındaki siyasî problemler çözülmedikçe, Mısır denklemi içinden çıkılması zor bir noktaya gitmeye devam edecektir.

Darbenin 5. Yıl dönümü, darbe taraftarlarınca kutlanırken, geçtiğimiz 2017 yılı içerisinde Sisi’nin “İslâm’ı olumsuz etkileyen radikal ve ektremist İslâmcılarla mücadele edilmesi için dini reformların yapılması” çağrısında bulunması dikkat çekicidir.

Sisi yapmış olduğu bu açıklamayla Müslüman Kardeşler taraftarlarını daha fazla radikalize etmeye çalışarak, Batı’ya “ben radikal İslâm’la mücadele ediyorum, dolayısıyla Batı’nın bana ihtiyacı var” imajını sergileme amacındadır.

Ancak Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reşid Rıza ve Hasan Al Benna gibi tarihi ve köklü bir çizgiden gelen İhvan, Sisi’nin radikalleştirme manevrası karşısında olgun duruşunu sergilemekte ve korumaktadır.

Mısır güvenlik İhvan’ı militarize etmeye çalışması, ilerleyen dönemde Müslüman Kardeşleri’n farklı stratejiler arayışına yöneltebilir.

Sisi’nin 2 defa Cumhurbaşkanı seçilmesi, 5 kez hükümet kurulması, Müslüman Kardeşler’in yasaklanıp üyelerinin ceza evlerinde tutulması, İhvan’ın terör örgütü ilân edilmesi, Eylül-Ekim-Kasım 2015 Parlamento seçimleri vb. gelişmeler ülkeye beklenen siyasi ve ekonomik istikrarı getirmediği gibi toplumsal barışı da sağlamamıştır.

Rejimin ve Müslüman Kardeşler’in birbirlerine karşıt mevcut politikaları devam ettikçe Mısır’a istikrar gelmeyeceği kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Mısır’ın geleceği için darbe rejiminin Müslüman Kardeşler’le uzlaşma yollarına başvurması kaçınılmazdır. Aslında İhvan, geçtiğimiz 1 Mayıs 2018 Salı günü darbe rejimine bir çağrıda bulunmuştu.

Çağrı, Müslüman Kardeşler’in Başkan Yardımcısı İbrahim Monir’den geldi. Monir’in, “Müslüman Kardeşler’in Mısır’daki krizi çözmede samimî insiyatif alacağını” ifade etmesi memnuniyetle karşılanmıştı.

Monir, rejimle anlaşabilmenin önceliklerini “ülkenin meşrû Cumhurbaşkanı tutuklu Mursi’nin serbest bırakılması, on binlerce kişinin tutukluk haline son verilmesine vb.” şeklinde sıralamaktadır. Diğer taraftan Monir’in uzlaşma çağrısına karşılık, Mısır eski Müftüsü Ali Cuma’nın 1 Temmuz 2018 tarihli “Mursi karşıtı gösterileri Mekke’nin fethi gibidir” açıklaması talihsizlik olarak değerlendirildi.

Monir’in Müslüman Kardeşler adına yaptığı açıklama Sisi rejimi ve Mısır için kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Sisi yönetimi Müslüman Kardeşler’in çağrısını ve diğer toplumsal kesimlerin taleplerini dikkate almak zorundadır.

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