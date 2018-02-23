Irak İçin Yeniden Yapılandırma Konferansı

Soğuk Savaş’ın sona ermesini simgeleyen, Doğu ve Batı Almanya’yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılmasıyla birlikte, dünyada ABD ve SSCB’nin başını çektiği İki Kutuplu uluslar arası sistem çökmüştür.

Uluslar arası ilişkiler uzmanlarının tesbitlerine göre İki Kutuplu sistemde, savaşlar yaşansa da görece daha istikrarlı bir dönemdir. Ancak Soğuk Savaş sonrası süreçte, başta eski Yugoslavya (Bosna Hersek), Afganistan ve Irak olmak üzere etkisi uzun süren savaşlar yapılmıştır.

Dünyanın en büyük 8. ordusu, ağırlıkta petrole dayalı bir gelişmişliği/zenginliği bulunan Irak’ın, Saddam Hüseyin’in önderliğinde 2 Ağustos 1990 yılında Kuveyt’i işgal etmiştir. Böylece hemen yanı başımızda günümüze kadar devam eden bir çatışma bölgesi meydana getirmiştir. George Bush (baba) Başkanlığındaki ABD’nin BM çatısı altında müttefikleriyle birlikte Irak’a müdahale etmesi bölgesel ve küresel dinamikleri değiştirmiştir. Bununla birlikte 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) ve Savunma Bakanlığı Merkezi Pentagon’un El-Kaide militanlarınca hedef alınması dünyada yeni bir milat olarak kayıtlara geçmiştir. Militanlar tarafından sivil uçaklarla bu iki hedefe ölüm uçuşu (Kamikaze) yapılması, artık sadece askerî değil sivil araçlarla da terör eylemlerinin yapılabildiğine işaret etmektedir.

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, 2001’deki 11 Eylül saldırıları uluslar arası sistemde yeni bir milât şeklinde tarihe geçmiştir. Saldırılardan sonra George W. Bush (oğul) Başkanlığındaki ABD ve beraberindekilerin Afganistan ve Irak işgalleri başlamıştır. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile Irak’a demokrasi götürmeyi ve böylece terörizmi kaynağında kurutacağını iddia eden ABD’nin işgali sonucunda, Irak fiilî olarak 3’e bölünmüş durumdadır.

1990 yılından bu yana neredeyse 20 yıldır dış müdahalelere ve iç karışıklıklara maruz kalan Irak’ta, bütün alt yapı ve üst yapı tahrip edilmiştir. Ülkedeki fabrikalar ve üretim sahaları bombalanmış, zarar görmeyen tesislerde yerli halktan bazı gruplarca yağmalanmıştır. Irak’ta, güvenlik sağlanamadığı için uzun müddettir ekonomik sorunlar baş göstermektedir.

Irak’ta güvenlik ve istikrarın sağlanması, yatırımların yapılması, alt yapı ve üst yapının yeniden inşaası vb. girişimlerin gerçekleştirilmesi için Kuveyt’te 12-14 Şubat 2018 tarihlerinde “Uluslararası Irak’ın Yeniden Yapılandırılması Konferansı” düzenlenmiştir.

Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Al-Hamad Al-Sabah konferans hakkında “I- rak’taki istikrarın aynı zamanda bölgenin ve dünyanın istikrasına da katkı sağlayacağını, dolayısıyla bütün katılımcıların samimî duygularla konferansa iştirak ettiklerini” bildirmiştir. Al-Sabah ayrıca “Irak’ta IŞİD (DAEŞ/DAİŞ) gibi yanlış dinî amaçlarla hareket eden örgütlerden kurtulmanın yolunun, yatırımlar yaparak Irak’ı kalkındırmak gerektiğini” vurgulamıştır.

Uluslar arası toplumun Irak’ın yeniden inşaası için yapılan konferansta 76 ülke temsil edilmiştir. Bir de Konferansa 51 uluslar arası kalkınma fonu birlikte, 107 mahalli ve küresel sivil toplum kuruluşları, özel sektörden ve iş adamlarından 1.850 girişimci katılmışlardır.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Konferans sonunda düzenlediği basın toplantısında “Kuveyt’in Irak halkıyla dayanışma içinde olmak istemesi, Irak hükümetine ve halkına olan güveni göstermektedir. Konferansta uluslar arası toplumun Irak’ta istikrar için doğru adımlar attığını, IŞİD (DAEŞ/DAİŞ) gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi için Irak’ta yatırımlar sayesinde istikrarın sağlanmasının gerekliliğine” değinmiştir.

Irak Başbakanı Haydar Al-İbadi ise, Konferanstaki katılımcılara “ülkesinde yaşanan savaşların geçmişte kaldığını” hatırlatmıştır.

Konferans kapsamında Uluslararası İslâmî Yardım Kuruluşu (IICO) Başkanı Abdullah Al-Maatouq “Irak’ta İnsanî Durumu Destekleme Projeleri ile 337 milyon dolarlık harcama yapacaklarını” bildirmiştir.

Arap Ekonomik Kalkınması İçin Kuveyt Fonu Başkanı Abdulwahab Al-Bader “Irak’ın yeniden inşaası için tahminen 88 milyar dolar gerektiğini” kaydetmiştir.

Irak, 90’lı yıllardan günümüze kadar işgaller ve çeşitli terör olaylarıyla silâh şirketlerinin pazarı haline gelmiştir. Bugün dışarıdan yatırımlara ihtiyaç duyar hale gelmek Iraklı yöneticiler için düşündürücü bir sonuçtur. Kuveyt, Irak’ın yeniden yapılandırılması için ayırdığı 2 milyar dolarlık bütçeyi, Konferans esnasında 30 milyar dolara yükselttiğini açıklamıştır. Diğer taraftan Irak’ın Yeniden Yapılandırılması Konferansı’nın, işgal ettiği Kuveyt’te gerçekleştirilmesi, Irak için ironik bir psikolojidir.

Konferans’ın Irak’ta temelde cehalet, zaruret ve ihtilâftan kaynaklı sorunlara çözüm olup olmayacağını yakın gelecekte hep birlikte göreceğiz.