İsrail’de yolsuzluk tartışmaları

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun şahsında ve çevresindeki yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık gibi güven sarsıcı gelişmeler İsrail iç siyasetini hareketlendirmiştir.

Ülkede Netanyahu’ya yönelik suçlamalardan sonra, 21 Şubat 2018’de Netanyahu’nun eski aile dostu Nir Hefetz de tutuklananlar arasındaydı. Hefetz, polis merkezindeki sorgusunda “Başbakan’ın eşi hakkındaki bir ceza soruşturmasını kapatmak için bazı kişilere rüşvet verildiğini” kaydetmiştir. Hefetz sorgusunun devamında “İsrail Telekominikasyon Şirketi’indeki yolsuzlukların Şubat 2014’te Başbakana yansımasının da önüne geçildiğini” bildirmiştir.

İsrail’de ayrıca son iki haftada siyasî kulislerde Netanyahu’nun Hollywood’un önemli figürlerinden Arnon Milchan’dan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan pahalı hediyeler aldığı haberleri yayılmıştır.

Yaşanan gelişmeler ve tutuklamalar karşısında Netanyahu “medyada cadı avı başlatıldığını” vurgulamıştır. İsrail siyasetinin sol kulvarındaki muhaliflerde Başbakan’ı “güçsüz” ilân ederek “İsrail düşmanlarının bile Netanyahu’nun çıkmazına müdahale etmeye başladı” ifadeleri ile hükümetin kendisini yasal ve siyaseten sorgulaması gerektiğine değinmişlerdir.

Netanyahu’nun, İran’a yönelik sert söylemlerin ardından, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif “Netanyahu’nun İran’a tehditlerinin İsrail’deki mahalli yolsuzlukların üzerinin örtülmesine dönük bir davranış” şeklinde yorumlamaktadır.

Kudüs’te 20 Şubat 2018 tarihli Yahudi Örgütleri Başkanları Yıllık Konferansı’nda da “Başbakan ve çevresi hakkında çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının çok önemli olduğuna” değinilerek, “Netanyahu’nun kendisi ve hukuk arasında kalmasının ülkeleri için problemli bir duruma işaret ettiğinin” altını çizmişlerdir.

İsrail’deki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları, Netanyahu Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti çöküyor mu? sorusunu akıllara getirmektedir. 120 Temsilcinin bulunduğu Knesset’te koalisyon hükümeti 66 sandalye ile çoğunluğa sahip bulunmaktadır.

Çok partili koalisyonla yönetilen İsrail’de muhtemel bir hükümet değişikliğinde Netanyahu sonrası için kimin iktidara geleceği hakkında net bir siyasî karar mevcut değildir. İsrail’de diğer taraftan hal-i hazırda koalisyon hükümetinin getirdiği siyasal istikrarsızlık mevcuttur. Son yolsuzluk olayları ile birlikte Netanyahu’nun Başbakanlığı bırakıp, görevi koalisyon ortaklarından birisine verebileceği muhtemel senaryolardandır. Eğer bu senaryo gerçekleşmezse ve Netanyahu Başbakanlığa devam ederse, kamuoyundan ve muhalefetten gelen baskılar karşısında hükümetin dağılacağı, önümüzdeki İlkbahar veya Yaz mevsiminde seçimlere gidilebileceği de seçenekler arasında gözükmektedir.

Başka bir seçenek de Netanyahu’nun Başbakanlıktan istifa edip, üyesi olduğu Likud Partisi’nin liderliğindeki koalisyon hükümetinin görevine devam etmesidir. Netanyahu’ya karşı yolsuzluk, rüşvet suçlamaları ve iddiaları karşısında koalisyon ortaklarının suskunluğu bekle-gör politikasının yanında, iktidar ortaklarından Avigdor Lieberman ve Arye Dery gibi bakanların yolsuzluk skandallarının gölgede kalmasıdır.

İsrail Parlamentosu Knesset’teki önemli unsurlardan Siyonist Birlik lideri Avi Gabbay, siyasî partilere mektup göndererek “Netanyahu döneminin sona erdiğini ve yakında yapılması muhtemel seçimlere hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullanmıştır. Dolayısıyla İsrail’deki olumsuz siyasî hava partiler için bir seçim beklentisini doğurmuştur.

Ancak İsrail’de her siyasî unsur seçim beklentisi içinde değildir. Meselâ yarın seçim yapılsa, son yapılan ankette iktidar ortağı Dery’nin Shas Partisi İsrail Parlamentosu Knesset’e girecek yeterli oyu alamamaktadır. Diğer taraftan hükümeti yerinde tutabilen başka bir unsur da güvenlik faktörüdür. Dolayısıyla koalisyon ortaklarının durumları ve ülkenin kırılgan güvenlik ortamı hükümetin devam edeceği şeklinde algılanabilir. Bununla birlikte iktidarın büyük ortağı Likud Partisi içerisinde Netanyahu’nun yerini alabilecek muhtemel bir aday henüz bulunmadığına dair iddialarda siyasî analistlerce gündeme getirilmektedir.

Likud Partili Çevre Koruma Bakan Yardımcısı Yoran Mazuz da “Netanyahu’nun önümüzdeki birkaç sene daha Başbakanlık görevini sürdüreceğine” dikkat çekmektedir. Netanyahu’nun hakkındaki yolsuzluk iddialarına İsrail yargısı karar verecektir. Sonuçta seçimler ve İsrail’in yakın geleceğine yine İsrail toplumunun vereceği karara bağlıdır.