Mısır Cumhurbaşkanları ve seçimler

Mısır’ı yöneten Kavalalı Mehmet Ali Paşa hanedanlığının son temsilcisi Kral Faruk, ordu içindeki bir grup subaydan oluşan Hür Subaylar tarafından 23 Temmuz 1952’de tahttan indirilmişti.

Ülke Hür Subaylar Komuta Konseyi’nce yönetilmeye başlandı. Komuta Konseyi’nin başına da General Muhammed Necip getirildi. Sonrasında 18 Temmuz 1953’te Cumhuriyet ilan edilerek, Necip ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Necip’ten günümüze Mısır’ı yöneten Cumhurbaşkanları asker kökenlidirler. Ancak Mursi hariç. Mursi Mısır’ın ilk sivil Cumhurbaşkanı’dır. Mursi bu anlamda ülkesinin son 65 yıllık tarihinin ilk demokratik fırsatıydı. Ancak bu fırsatın kullanılması bazı dahili ve harici saiklerce engellendiği ihtimal dahilindedir. Cumhuriyetin ilanından günümüze Mısır Cumhurbaşkanları şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Muhammed Necip Yusuf (23 Temmuz 1952 – 17 Kasım 1954).

2. Cemal Abdül Nasır (17 Kasım 1954 – 9 Haziran 1967).

3. Zakariyah Mohey El-Din (Vekalet 9 Haziran 1967 - 11 Haziran 1967).

4. Cemal Abdül Nasır (11 Haziran 1967 - 28 Eylül 1970).

5. Enver Sedat (1 Ekim 1970 – 6 Ekim 1981).

6. Soyf Ebu Taleb (Vekalet 6 Ekim 1981 – 14 Ekim 1981).

7. Hüsnü Mübarek (14 Ekim 1981 – 11 Şubat 2011).

8. Mohamed Huseyin Tantavi (Yüksek Askeri Konsey 11 Şubat 2011 – 24 Haziran 2012).

9. Mohamed Mursi El-Ayat (24 Haziran 2012 – 3 Temmuz 2013).

10. Adly Mansour (Geçici Yönetim 3 Temmuz 2013 – 8 Haziran 2014).

11. Abdel Fettah El-Sisi (8 Haziran 2014 - ).

Yukarıdaki listeden görüldüğü üzere Nasır’ın iki defa Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesi dikkat çekmektedir. Mısır ve Arap ülkelerinin İsrail’e karşı 5-10 Haziran 1967’de yaptıkları 6 Gün Savaşları’nı kaybetmesi üzerine Nasır istifa etmişti. Ancak Mısır halkının gösterilerde verdikleri destek sonrasında Nasır istifasını geri almıştı. Nasır ikinci Cumhurbaşkanlığı döneminde 6 Gün Savaşları’nın kaybedilmesi nedenleri üzerinde durarak Mısır ordusunu modernize etmişti.

Listede diğer önemli bir isimde Adly Mansour’dur. Mansour da, Mursi gibi sivildir. Ancak Mansour, Mursi gibi seçimle gelmemişti. Müslüman Kardeşler’e karşı 3 Temmuz 2013’te yapılan darbe sonrasında, darbeciler tarafından Geçici Yönetim’in (Müslüman Kardeşler’in iddiasına göre Hıristiyan asıllı) Cumhurbaşkanı’dır.

Mısır’da 25 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Arap Baharı/Uyanışı ile yeni bir dönemin kapısı açılmıştı. Ülke tarihinde ilk defa demokratik ve şeffaf nitelikte seçimler 2012 yılında yapıldı. Bu seçimlerle Müslüman Kardeşler’in siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi iktidara gelirken, Muhammed Mursi de ilk sivil Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bir yıllık İhvan iktidarının ardından, 3 Temmuz 2013 asker-sivil destekli darbe ile Müslüman Kardeşler ve Mursi yönetimden uzaklaştırıldı. Darbenin lideri Sisi Mayıs 2014’teki seçimlerle Cumhurbaşkanlığı’na getirildi.

Sisi’nin Mayıs 2018’de görev süresi sona erecek. Ülke Mart 2018’de yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandığa gidecek. Seçimlerin 26-27-28 Martta yapılması kararlaştırıldı.

Sisi ülkesinin geleceği için bir kez daha adaylığını açıklamıştı. Bununla birlikte adaylıklarını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın torunu Muhammed Anwar Al-Sadat, Ahmed Şefiq, Sami Anan, Khalid Ali ve Ahmed Konsowa rejimin baskıları sonucunda adaylıktan çekildiklerini açıklamışlardı. Rejim kendisine rakip/tehdit gördüğü Güçlü Mısır Partisi Başkanı ve eski Müslüman Kardeşler üyesi Abdül Moneim Fotouh’u da önce baskı, yıldırma, caydırmaya maruz bırakıldı ve tutuklandı. Böylece Mısır’ın sivil bir fırsatı daha kaçırılmış oldu.

Seçimlere az bir süre kalan Mısır’da Sisi’nin karşısındaki tek rakip, Al-Ghad (Yarın) Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa’dır. Musa’nın 2014 seçimlerinde Sisi’yi desteklediği hatırlanmaktadır. Aynı zamanda Musa’nın adaylığı hususunda rejim baskısına uğramadığı da görülmektedir. Musa’nın seçimlerde Sisi’nin karşısına çıkartılan sözde aday olabileceği de ihtimaller arasındadır.

Seçim sath-ı mahallindeki Mısır 25 Ocak 2011 Arap Baharı devriminin fabrika ayarlarına dönerek sivil adaylarla, demokratik, şeffaf, hürriyet, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün vurgulandığı seçimlerin yapılması daha faydalı olacaktır. Aksi takdirde yapılacak seçimler Mısır’ın sorunlarına çözüm üretmeyecektir.