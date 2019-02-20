Mısır’da “Mübarek’siz Mübarek” rejimi-1

Mısır’da 25 Ocak 2011 Arap Baharı/Uyanışı’ndan bu yana siyasal, toplumsal, ekonomik, dini/mezhepsel ve ideolojik istikrarsızlıklar devam etmektedir.

Ülkenin ilk defa adil, özgür ve şeffaf denilebilecek seçimleri 2011 ve 2012 yıllarında 2 aşamalı şekilde yapılmıştı. Seçimler sonucunda iktidara Müslüman Kardeşler (İhvan)’in siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi iktidara gelmiş ve İhvan üyesi Muhammed Mursi Cumhurbaşkanlığına seçilmişlerdi.

Ancak Mısır’da yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlar, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkelerinin de ekonomik müdahaleleri ile giderek büyümüştü. Mısır’da yapılan demokratik seçimlerin, bölge ülkelerinin müdahalelerinin başlıca nedeni gösterilmektedir. Çünkü bu ülkeler kendi yönetim biçimleri olan krallık, şeyhlik, sultanlık vb. için, Mısır’daki demokratikleşme sancılarını tehdit algılamışlardı. Dolayısıyla Arap Baharı rüzgârıyla bu ülkelerde de demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi taleplerin artmasından çekindikleri kuvvetle muhtemeldir.

Mısır’ın seçilmiş hükümetine ve Cumhurbaşkanına karşı, dönemin Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Abdel Fettah El Sisi liderliğinde “30 Haziran İttifakı” adı altında bir takım siyasi unsurlar toplanmışlardı. “30 Haziran İttifakı” da Sisi/Ordu, sol-seküler-liberal kesimler, El Ezher ve Kıpti Kilisesi, İslamcılardan da El-Nur Partisi’nden meydana gelmekteydi.

“30 Haziran İttifakı” adından da anlaşılacağı üzere 30 Haziran 2013’te TV’lerden canlı yayınla görevi bırakmaları için hükümete ve Cumhurbaşkanına 3 günlük süre verdiler. Hükümet ve Cumhurbaşkanı, “30 Haziran İttifakı”nın çağrısını kabul etmemiştir. Ancak olayların şiddetinin artmasını da engelleyememişlerdi. Verilen 3 günlük sürenin dolması üzerine, “30 Haziran İttifakı” 3 Temmuz 2013’te hükümete ve Cumhurbaşkanına darbeyi gerçekleştirmişlerdi. Sonuçta Hürriyet ve Adalet Partisi iktidardan uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Mursi ve daha birçok İhvan üyesi tutuklanarak hapsedildiler. Hukuksuz yargı süreci halen devam etmektedir.

Darbe sonrasında “30 Haziran İttifakı” tarafından geçici yönetim oluşturulmuş, Cumhurbaşkanlığına Anayasa Mahkemesi üyelerinden Adly Mansour ve Başbakanlığa da sosyalist Hazem El Beblawi atanmıştır.

Geçici yönetimin belirlediği takvim çerçevesinde Mayıs 2014’te yapılan seçimlerle Sisi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Böylece Sisi, kendisine darbeci eleştirilerini yöneltenlere karşı “ben darbeci değil, seçilmiş bir Cumhurbaşkanıyım” mesajını vermekteydi. Sisi, 4 Yıllık görev süresi dolması zerine Mart 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmişti.

Mısır siyasi kulislerinde son birkaç aydır Sisi’nin görev süresinin 2034’e kadar uzatılması hakkında konuşuluyor. Bunun en somut göstergesi ise, Mısır Parlamentosu’nda yapılan görüşme ve oylamadır.

Parlamento Başkanı Ali Abdel Aalel’e 13 Şubat 2019’da, 155 Milletvekili tarafından Anayasa değişikliği hakkında 26 sayfalık rapor sunuldu. Milletvekilleri raporda “30 Haziran İttifakı”nın taleplerinin karşılanması nedeniyle önerinin yasal olduğunu belirtiyorlar.

Rapordaki Anayasa değişiklik talepleri şu şekilde sıralanıyor: “Cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıldan 6 yıla çıkacak, polislerin görev ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak, yurt dışındaki Mısırlıların-gençlerin-engellilerin-çiftçilerin-işçilerin-kadınların ve Kıptiler’in Parlamento’da temsil oranı yüzde 25 oranında arttırılacak, siyasi ve parlamenter hayata katılımı arttırmaya yardımcı olmak için Senato adı altında üst bir meclis oluşturulacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosu tekrar tahsis edilecek, adli kurumlarda reform yapılacak ve Savunma Bakanının atanma süreci değiştirilecek.”

Aslında Mursi döneminde Mısır’da, Parlamento’nun üst kanadı Şura Meclisi ve Cumhurbaşkanı Yardımcı mevcuttu. Her iki yapı da darbecilerin hazırladığı 2014 Anayasası’nda kaldırılmıştır. Şimdi aynı darbeci “30 Haziran İttifakı” iki yapıyı da geri getirmeye çalışıyor. Bununla birlikte aynı Rapor 19 Nisan 2016’da gündeme gelmiş, ancak herhangi bir gelişme kaydedilememişti.