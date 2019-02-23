Mısır’da “Mübarek’siz Mübarek” rejimi-2

Mısır’da Sisi’nin görev süresini 2034’e kadar uzatacak Anayasa Değişiklik Raporu, 596 sandalyeli Parlamento’da yapılan oylamada, 485 kabul oyu ile görüşülmek üzere Anayasa ve Yasama Komisyonu’na gönderildi.

Parlamento’da önemli siyasi unsurlardan 25/30 İttifakı (25 Ocak / 30 Haziran İttifakı)’nın üyeleri arasında Anayasa Değişiklikleri hakkında fikir ayrılıkları bulunuyor. 25/30 İttifakı üyelerinden Milletvekili Ahmet Tantawi “değişiklileri şiddetle reddettiğini, Anayasaya aykırı olduğunu, ülkeyi geriletip Orta Çağ’a götüreceğini, bu değişikliğin kişiye özel tasarlanmış bir gerileme” olduğunu beyan ederek en hararetli muhalefeti yapmış oldu. Bununla birlikte üzere toplam 17 milletvekili “Anayasa Değişikliği Raporu”na açıktan hayır oyu kullandılar.

Tantawi’nin açıklamalarına ek olarak 2014 Anayasası’nı hazırlayan 50 kişilik Anayasal Komite üyeleri de, değişikliklere karşı çıkmak için bir dilekçe girişiminde bulunmaktadırlar. Dilekçede “değişiklik talebinin mevcut 2014 Anayasası’na aykırı olduğunu, tüm yetkilerin tek bir kişinin elinde toplanmasının uygunsuzluğunu, yürütme organlarının yargı üzerindeki tutumunun değişeceği anlamına gelmektedir” çağrısında bulundular.

2014 Anayasası’nı hazırlayan 50 kişilik Anayasal Komite üyelerinin dilekçelerinde şu ana kadar 208 siyasetçinin ve 10 partinin imzası bulunuyor. Dilekçede imzası bulunan partiler şu şekilde sıralanıyor: Mısır Sosyalist Partisi, Reform ve Kalkınma Partisi, Halkçı Sosyalist İttifak, Anayasa Partisi, Karama Partisi, Mısır Demokrat Partisi, Ulusal Uzlaşma Partisi, Özgür Mısır Partisi, Ekmek ve Özgürlük Partisi ve Genel Kongre Partisi.

Ayrıca dilekçeye Kifaye Hareketi eski Koordinatörü Abdel Celil Mustafa, El Karama Partisi Başkanı Mustafa Ablo, eski Cumhurbaşkanı adaylarından Hamdeen Sabbahi ve Khalid Ali, Eski Başbakan Yardımcısı Ahmed El Borai, Amr Hilmi ve Kemal Abu Eita, Hukuk Felsefesi Profesörü ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Mohammed Nour Farahat, Akademisyen Mustafa Kemal El Sayed, eski Gazeteciler Birliği Başkanı Yahya Kalaş, Amin İskandar, Esraa Abdel Fattah vd. siyasi aktörler tarafından da imzalandı. Mısır’ın önemli siyasetçilerin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, eski Birleşmiş Milletler (BM) Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Anayasa Partisi Kurucusu Muhammed El Baradei de Sisi’nin görev süresinin 2034’e kadar uzatılması hakkındaki Anayasa değişiklik çalışmalarını ‘boş işler’ olarak değerlendirenler arasında.

Baradei “köleliğin ve ırksal ayrımcılığın düzenlendiği Anayasa maddelerini referanduma götürmenin mümkün olmadığını” belirterek, toplumun gerçekleri ile uyuşmayan değişikliklerin toplumsal karşılığının olmadığına dikkat çekiyor. Diğer taraftan Baradei, 3 Temmuz 2013 darbesine verdiği destekle biliniyor. Darbenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmişti. Ancak istikrarsızlıkların devam etmesi üzerine Baradei görevinden kısa süre içinde istifa etmişti.

Tüm siyasi aktörler ve partilerin muhalefetine birde sosyal medya üzerinden “Anayasa Değişikliğine Hayır” hashtag (etiket ismi)’i ile kampanya başlatıldı. Böylece Sisi tarafında yer alanlardan bazıları muhalif cepheye geçmiş oldular. Yani Sisi’nin liderliğinde 3 Temmuz 2013 darbesini gerçekleştiren “30 Haziran İttifakı”nda görüş ayrılıkları derinleşmekte ve Sisi karşıtları güç kazanmaktadır.

Hâlbuki Sisi 11.07.2017’de “france24.com”a verdiği demeçte “Mısır’da Anayasayı koruyacağım. Her biri 4 yıldan oluşan 2 dönemlik görev süremi aşmayacağım. Mısırlılar’ın iradesine rağmen 1 gün daha fazladan görevde kalmak halkıma saygısızlık olur” şeklinde konuşmuştu.

Ancak bugün gelinen noktada Sisi, kendi ifadelerinin çok uzağında. Kazandığı her iki seçim Sisi’ye güven vermiş olacak ki, şimdide 2034’e kadar Cumhurbaşkanı olmak istiyor.

Sisi bu davranışıyla “ben dün darbeyle geldim, seçimle devam ediyorum” mesajını veriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Sisi, “darbeyi unutun beyaz sayfa açalım” demeye getiriyor.

Anlaşılan Sisi de Hüsnü Mübarek gibi ülkeyi 30 yıl yönetmek düşüncesinde. Anayasa değişiklik girişimine bölge ülkelerinden ve Batılı ülkelerden henüz olumlu veya olumsuz eleştiri gelmedi. Anayasa ve Yasama Komisyonu’na gönderilen Anayasa Değişiklik Raporu, kuvvetle muhtemel kabul edilecek. Sisi karşıtları daha sert muhalefete yönelecekler. En önemlisi Sisi’nin görev süresi 2034’e kadar uzatılacak ve bu aynı zamanda Mısır’da mevcut “Mübareksiz Mübarek” rejimini daha da güçlendirmesi kuvvetle muhtemeldir.