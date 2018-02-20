Mısır seçimlerinde boykot ve Sisi taraftarları

Mısır’da 26-28 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde siyasal unsurların hareketlilikleri gözlenmektedir.

Yaklaşan seçimlerde Sisi destekçisi ve karşıtları taraflarını netleştirmektedirler. Helwan Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yahya Al-Qazzaz’ın öncülüğündeki aktivist ve gazeteciler; Al-Karama Partisi ve Mısır Halk Akımı Kurucu Hamdeen Sabbahi’nin önderliğinde 31 Ocak 2018’de, Sivil Demokratik Hareket de boykot cephesinde yer aldıklarını açıklamışlardı.

Son günlerde eski Müslüman Kardeşler üyesi ve Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdoul Moneim Aboul Fotouh boykot cephesinde bulunacaklarını bildirmiştir. Mısır’da muhalefetin üzerinde şimdiye kadar görülmeyen ağır baskılar uygulandığını söyleyen Fotouh, 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan en güçlü adaylardandı. Yapılan baskı sonucunda adaylıktan çekilen Reform ve Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed Anwar Al-Sadat, eski Cumhurbaşkanlığı Bilim Danışmanlık Kurumu Başkanı Essam Heggy, eski Merkezi Denetleme Kurumu Başkanı Hisham Genena ve Siyaset Bilimi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hazem Hosni de seçimleri boykot edeceklerini açıklamışlardır.

Boykot taraftarı siyasilerin ortak noktası rejimin halkı yoksullaştırmak için sürekli girişimlerde bulunduğu düşüncesidir. Bu girişimler “KDV oranının yüzde 12’den yüzde 14’e yükseltilmesi, Süveyş Kanalı’na 2016’da yapılan ek yan su kanalının ‘İkinci Süveyş Kanalı’ projesiymiş gibi kamuoyuna deklare edilmesi ile ek su yolundan elde edilen gelirin yapılan harcamaları karşılamaması” gibi sıralanmaktadır. Buna ek olarak Fotouh, 2017’deki yüzde 4.2 oranındaki ekonomik büyümenin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekmektedir. Fotouh’un ciddi bir toplumsal tabanı olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı açıklamaları ve boykot cephesinde yer alması önem arz etmektedir. Diğer taraftan Güçlü Mısır Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Al-Qassas’ın, Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesi tarafından terör örgütünün haber portalı “Müslüman Kardeşler Medya Ekseni”ne verdiği destek verdiği iddiasıyla 10 Şubat 2018 tarihi itibariyle tutuklandığına dair Mahkeme kararını yayınlamıştır. Yine Devlet Yüksek Güvenlik Mahkemesince 14 Şubat 2018’de Güçlü Mısır Partisi Başkanı Fotouh’und “ulusal çıkarlara zarar vermeye yönelik yayınlar yapan, terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler’in açıklamalarına destek verdiği iddiasıyla” tutuklanmıştır. Yayınlanan Mahkeme kararları rejmin, Güçlü Mısır Partisi’nin seçmen tabanından çekindiğine ve seçim sürecine müdahaleye yorumlanmaktadır.

Mısır’da bir yanda boykot çağrıları yapılırken, diğer yandan da seçimlere katılım çalışmaları da yapılmaktadır. Dr. Maya Morsi’nin Başkanlığındaki Ulusal Kadın Konseyi “Kadınlar Mısır’ın Sesi” kampanyasını başlattılar. Şu an için “Kadınlar Mısır’ın Sesi” kampanyasının seçimlerde nasıl bir pozisyon alacağını söylemek oldukça güçtür.

Seçim sürecindeki Mısır’da, siyasetin ortanın-sağı kulvarında faaliyette bulunan Muhafazakâr Parti Başkanı Akmal Kortam’da seçimlerde Sisi’yi destekleyeceklerini belirtmiştir. Kortam açıklamasında “adalet, onur, özgürlük, ekonomik yeterlilik, eşitlik, bütünlük, sivil toplum kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesi” vb. ifadelerle Sisi’nin bir dönem daha seçilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Sisi destekçisi bir başka aktör de Mısır Sendikalar Federasyonu’dur. Federasyon Sözcüsü Muhammed Bahaa el-Din Shoka 7 Şubat 2018’deki basın toplantısında “Ülkenin vizyonunun tamamlanması için Sisi’nin bir dönem daha Cumhurbaşkanı olması gerekmektedir” şeklindeki açıklamasıyla boykot cephesinin karşısında yer aldıklarını göstermiş oldu.

Müslüman Kardeşler karşıtı ve 3 Temmuz 2013 darbesinin destekçilerinden sosyalist Tagammu Partisi’nin Genel Sekreterliği’nden basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada “milli ekonomi, kalkınma, sanayi ve ekonomi projelerinin tamamlanması için yaklaşan seçimlerde Sisi’yi destekleyeceklerini” kaydettiler.

Seçim tarihi yaklaştıkça siyasal ve toplumsal unsurlar arasında rekabet hızlanmakta ve taraflar pozisyonlarını belirlemektedirler. Müslüman Kardeşler’in seçimleri boykot edeceklerine kesin gözüyle bakılmaktadır. Bununla birlikte İhvan’ın darbe karşıtı ve Sisi karşıtı Meşruiyete Destek ve Ulusal İttifak çatısı altındaki unsurların Güçlü Mısır Partisi örneğinde olduğu gibi Müslüman Kardeşler tarafında yer alacağı beklenmektedir.