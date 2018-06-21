Mustafa Madbouly Hükümeti Mısır’ı kurtarır mı?

Mısır’da hatırlanacağı üzere 26-28 Mart 2018 tarihlerin gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Abdel Fettah Al Sisi kazanmıştı. Ancak seçimlere katılımın yüzde 41.05 olması, Sisi’nin meşrûiyetini sorgulamaya açmıştı.

Her ne kadar Mısır’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış olsa da, Sisi’nin 3 Temmuz 2013 darbesi ile iktidara geldiği unutulmamalıdır. Seçimleri bir şekilde kazanan Sisi, Anayasa’nın 144. Maddesi ile Parlamento İç Tüzüğü’nün 109. Maddesine göre 2 Haziran 2018’de yemin ederek Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci dönemine başladı.

Sisi’nin ikinci kez göreve başlamasının ardından, 6 Haziran 2018’de Başbakan Şerif İsmail hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sundu. Sisi tarafından kabul edilen istifa sonrasında, Konut Bakanı Mustafa Madbouly geçici Başbakan olarak atandı. Madbouly 14 Haziran’da yeni hükümetin listesini Cumhurbaşkanına sunarak görevine başladı.

Yeni Atanan Bakanlar

Her yeni hükümette olduğu gibi Madbouly hükümetinde de bakanlıklarda değişikliklere gidildi. İlk göze çarpanlar arasında güvenlikten sorumlu bakanlıklar geliyor. Savunma Bakanı General Sedki Sobhi görevden alınırken yerine General Muhammed Zaki atandı. Zaki, 3 Temmuz 2013’te darbe ile iktidardan uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Baş Muhafızıydı. Aynı zamanda Mahkemelerde, Mursi’nin aleyhinde şahitlikler yaptı. Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı General Mahmud Tawfik de, Magdi Abdel Ghaffar’ın yerine İçişleri Bakanı oldu.

Madbouly hükümetine yeni atanan bakanlar arasında Finans Bakanı Muhammed Moait, Ticaret ve Sanayi Bakanı Amr Bayoumi, Kamu Sektörü Yatırımları Bakanı Hesham Tawfik, Sivil Havacılık Bakanı Younus Al Masry, Sağlık ve Nüfus Bakanı Hala Zayed, Çevre Bakanı Yasmeen Salah Al Din, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Amr Talaat, Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi, Bölgesel Kalkınma Bakanı Mahmoud Shaarawy, Tarım Bakanı Ezz El Din Abou Steet yer alıyor.

Görevi Devam Eden Bakanlar

Eski hükümetteki birçok bakan yeni hükümette görevlerini sürdürecekler. Bunlardan başlıcaları Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Shaker, Sosyal Dayanışma Bakanı Ghada Wali, Devlet Askeri Üretim Bakanı Muhammed El Assar, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sahar Nasr, Avkaf (Diyanet) Bakanı Muhammed Mokhtar Gomaa, Petrol ve Metalurji Bakanı Tarek El Molla şeklinde sıralanıyor.

Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte kadın bakan sayısı 6’dan 8’e yükseldi.

Madbouly hükümetinde, Türkiye örneğinde olduğu gibi bakanlıklara bir de Bakan Yardımcıları atandı. Bunun yapılmasındaki amaç Sisi yönetimini destekleyen toplumsal, siyasî, ideolojik, dini/mezhepsel unsurların yüksek yönetim kademelerinde daha fazla temsiliyetlerini sağlamak olduğu kuvvetle muhtemeldir.

Yeni hükümetin programı 18 Haziranda, 597 üyeli Mısır Parlamentosu’nda katılanların çoğunluğu olan 300 kişinin evet oyu ile kabul edildi. Hal-i hazırda Parlamento’da 400 üyeli Sisi taraftarı Mısır’a Destek Bloğu güçlü konumda.

Yeni Hükümet ve IMF

Madbouly hükümetinin yeni atanan bakanları genel finans, yatırım, ekonomi vb. alanlardadır. Bunun sebebi ise Mısır’ın içinden çıkılamayan ekonomik durumu. Özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 12 milyar Dolarlık, 3 yıllık borç anlaşması ve programı, Mısır’da ekonomik reformları kaçınılmaz kılıyor. Aslında Mısır’da Genel Seçimlere 2 yıllık bir süre var. Böylelikle Madbouly’nin hükümetinin, IMF borçlarını düzenleyecek program dahilinde hareket edecek, ekonomi yönetimi ağırlıklı bir hükümet olduğu anlaşılıyor. Buna birde artan enerji ihtiyacı ve fiyatlarına da çözüm üretmeleri gerekiyor.

Sanayinin ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan enerjide fiyatlarındaki yüksek artış Mısır halkının en büyük ekonomik problemlerinden. Sisi öncesinde 80 oktanlık benzinin litresi 0.80 Mısır Cüneyh iken, Haziran 2014’te 1.60 Cüneyh, Ocak 2018’de 5.50 Cüneyh’tir. Yani 3 Temmuz 2013 darbesi öncesinden Ocak 2018’e kadar benzinin litre fiyatında yüzde 511 oranın bir artış gerçekleşti.

Mısır’daki ekonomik durumu gösteren akar yakıt fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla mal ve hizmetlerin maliyetlerini yükseltmektedir. Böylece halk, temel gıda maddesi ekmeği günden güne daha pahalıya satın almaktadır. Fiyat artışları ülkede yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, enflasyon, devalüasyon, gibi sosyo-ekonomik sorunları paralelinde yükseltmektedir.

Mısır’da Sisi döneminin 5. hükümeti kuruldu. Önceki hükümetler ülkenin sorunlarına çözüm üretmede yetersiz kalmıştı. Yeni Madbouly hükümetinin 12 milyar Dolarlık 3 yıllık IMF anlaşmasının yürütülmesi için kurulduğu aşikârdır. Dolayısıyla Madbouly ve bakanlarının Mısır’a faydalı olamayacağını söylemek güç değildir.