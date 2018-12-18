Seçimler Bahreyn’e çözüm getirir mi? -2

Parlamentoya Seçilenler

Bahreyn’de Parlamento Seçimleri’nde 293 aday yarışırken, diğer taraftan Yerel Seçimler içinde 139 aday rekabet ettiler. Seçmenlerde, 40 sandalyeli Parlamento ile 30 yerleşim yerinin belediye başkanını seçmek üzere sandık başına gittiler.

Parlamento seçimlerinde Bahreyn Parlamentosu’na Adel Abdurrahman Muhammed Ahmed El Asoomi, Sawsan Muhammed Abdurrahim Kamal (Kadın), Memduh Abbas Ahmed El Salah, Ammar Ahmed Ulum El Budayi, Ahmed Salah Selman El Sellum, Masuma Hasan Abdulhasin Abdürrahim (Kadın), Zeynep Abdülemir Halil İbrahim (Kadın), Fadıl Abbas Ali İsa El Sawad, Ammar Hasin İbrahim Abbas, Ali Muhammed İsa Abdullah İshaki, Hamad Ahmed Muhammed Saalih El Kavhaci, İbrahim Halid İbrahim, Muhammed İsa Ahmed Abdullah Abbasi, İsa Abdülcabbar Mahmud El Kavhaci, Halid Salih Ahmed Buadaq, Hişam Ahmed Yusuf Ahmed El Aşiri, Ammar Sami Ali Hasan Kamir, Yusuf Ahmed Hasan Muhammed El Duvadi, Keltum Abdülkerim Casim Muhammed Dayim El Hayiki (Kadın), Fatime Abbas Kasım Muhammed (Kasım), Abdullah İbrahim Mübarek Halil Ed Dosari, Gazi Faysal Hasan Hüseyin El Rahme, Esseyid Felah Haşim Felah Abdullah, Abdülnebi Selman Ahmed Nasır, Ahmed Yusuf Ahmed El Demistani, Abdullah Halife Cuma Abdülkerim Ed Duvadi, Yusuf Zeynel Abidin Muhammed Zeynel, Basim Selman Muhammed Selman Errahme El Meliki, Muhammed Halife Abdullah Hüseyin Buhamud, Mahmud Meki Selman İbrahim El Buhrani, Ahmed Muhammed Ahmed Saadıl Amir, İsa Ali Cemal El Kadi, Ahmed Yusuf Abdülkadir Muhammed El Ensari, Ali Ahmed Ali Zayid, Fevziye Abdullah Yusuf Zeynel (Kadın), Abdürrezzak Abdullah Ali Hattab, Ali Macid Ali Hasan El Medi El Naimi, Muhammed İbrahim Ali Mehennel Sisi El Buatin, Bedir Suud Ceber Abdullah Ad Dosori, İsa Yusuf Abdullah Ahmed Ed Dosari seçildilerdi.

Belediyelere Seçilenler

Yerel Seçimlerde de Belediye Başkanlıklarına Vahid Muhammed Ahmed El Bedid El Mudai, Hasan Faruk Hasan Ahmed El Dovi, Basim Abdullah Ali Mecdini, Gazi Abdülaziz Yusuf Cafer El Meriyati, Salih Casim Sultan Casim Buhaza, Fadıl Abbas Hasan Ahmed El Ud, Ahmed Muhammed Abdüllatif Ahmed El Mukhavi, Abdülaziz Semur Halife Heza El Kabi, Esseyid Şebir İbrahim Fahar El Vedai, Bedriye İbrahim Abdullah Muhammed Abdülhüseyin (Kadın), Muhammed Sa’a Salih Münir Al Dosori, Faysal Muhammed Ali Abbas Şebib, Ahmed Muhammed Abdullah El Kavhaci, Hüseyin Muhammed Kazım Hüseyin El Âli, Ziyne Casim Ali Casim (Kadın), Yasin Zeynel Abidin Muhammed Zeynel Abdullah, Abdullah Mübarek Bilal Mübarek, Muhammed Yusuf Muhammed Raşid El Zaan, Ahmed Ali Raşid El Müdai, Zeynep Mahmud Ali Abdülhüseyin El Derazi (Kadın), İman Hamad Hasan Abdullah (Kadın), Malallah Şahin Malallah Abdullah, Abdullah İbrahim Abdüllatif İbrahim, Ömer Abdurrahman Muhammed Abdurrahman, Abdüllatif Muhammed Selam Muhammed, Halid Abdullah Raşid Abdürrahim Cidahi, Abdullah Ahmed İbrahim Buşit, Bedir Salih Abdülaziz El Duraybin Et Temimi seçildiler.

Kadınlar, Muhalefet ve Sonuç

Sonuçlara göre Parlamento’ya 6 kadın temsilci seçilirken, Belediyelere de 4 kadın aday başkan seçildi. Bahreyn Kralı’nın eşi ve Yüksek Kadın Konseyi Başkanı Prenses Sabeeka Bint İbrahim El Khalifa ise, “son seçimlerde kadınların siyasette daha fazla temsil edildiğini” belirterek ülkesinde demokrasinin geliştiğine işaret etmeye çalışıyor.

Ülkede ilk defa yapılan 2002 seçimlerinde 31 kadın aday seçimlere katılmasına rağmen hiçbiri Parlamento’ya girme imkanı bulamadı. 2006 Seçimlerinde de kadın adaylardan sadece 1 kişi, Lateefa El Gaood seçimleri kazanmıştı. 2010 Seçimlerinde ise, yine Lateefa El Gaood, Parlamento’daki sandalyesini korumayı başardı. 2014 Seçimlerinde kadınların Parlamento’daki sayısı artarak 3’e yükseldi. Gerçekleşen son seçimlerde bu sayı 6’ya çıktı. Kadın temsili yıldan yıla az da olsa artmaktadır. Kadınlar yavaş yavaş “Cam Tavan Sendromu”nunu kırma yolunda ilerliyorlar. Ancak seçilen kadınların yönetim taraftarı olması da ayrı bir sorun.

Muhaliflerin seçimlere girmesine izin verilmeyen Bahreyn’de, kadınların Mecliste temsili için birçok ülkede uygulanan kota sistemi bulunmamaktadır. Elbette bu durum kadın-erkek eşitliği açısından sorunlu bir görünüm arz ediyor.

Muhalefet ise 2011’den bu yana, Suudiler’in desteğini alan Bahreyn yönetiminin, Şiilere ve muhaliflere baskı uyguladığı bir ortamda seçim sath-ı mahalline girilmesini “saçmalık” sloganıyla boykot ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu.

Bahreyn’in başlıca muhalif akımı Al-Wifaq Hareketi lideri Şeyh Ali Salman ve aynı hareketten Şeyh Hasan Sultan’ın seçimlerden önce tutuklanmaları tepkiyle karşılanmıştı. Bununla birlikte her ikisinin de aynı anda tutuklanması, seçim sürecinde hak talebinde bulunanları lidersiz bırakma şeklinde değerlendirilmektedir.

Bahreyn’de demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için ülke şartlarında kadınlar adına küçük adımlar atılsa da, Sünni Kraliyet yönetiminin de, çoğunluğu oluşturan Şii muhaliflerin taleplerini dikkate almadığı görülmektedir.

Bahreyn’de 2011 Arap Baharı halk hareketlerinden günümüze kadar geçen sürede taraflar açısından pek bir değişlik olmadığı anlaşılıyor.