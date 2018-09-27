Yaklaşan 24 Kasım 2018 seçimleri

Bahreyn’de mevcut siyasî durum ve yaklaşan seçimler - 2

Bahreyn’in başşehri Manama’da resmî haber ajansı “Bahrain News Agency”den 13 Eylül 2018’de, Kral Hamad bin İsa El-Halife adına yapılan basın açıklamasında 24 Kasım 2018 günü ülkesinin seçimlere gideceğini açıklaması siyasî kulisleri hareketlendirdi. Siyasî parti kurmanın yasak olduğu Bahreyn’de vakıf, topluluk ve bağımsız adaylardan meydana gelen listeler düzenleyerek seçimlere katılmaktadır.

Bahreyn’de 24 Kasım’da yapılması planlanan seçimler, hak arama mücadelesindeki muhalif toplumsal unsurlar için bir fırsat niteliğindedir. Aynı zamanda seçimler, kraliyet taraftarı için de iktidarlarını pekiştirme aracı şeklinde değerlendirilebilir. Muhalif ve iktidar yanlısı yapılar şu şekilde sıralanmaktadır:

Şiî muhalefet unsurları

Şiî Siyasî Partiler: Al-Wefak Partisi, Pro-Hümeynici ve İran yanlısı Al-Haq Partisi, Waad Partisi ve Amal Partisi.

Şiî Topluluklar, Formlar, Hareketler ve Dernekler: Gençlik Kanadı, Ulusal Buluşma, İlerlemeci Forum, Ulusal Kardeşlik, İslâmî Hareket, Waad Partisi taraftarı Ulusal Demokratik Hareket Topluluğu, Demokratik İlerleme Platformu, Ulusal Demokratik Meclis Topluluğu, Alekha Ulusal Topluluğu, Ulusal Demokratik Topluluk, HAQ Özgürlükler ve Demokrasi Hareketi, Amal Partisi taraftarı İslâmî Hareket Topluluğu, Bahreyn İnsan Hakları ve Gençlik Topluluğu, Bahreyn Hemşireler Topluluğu, Bahreyn Öğretmenler Birliği, Bahreyn İnsan Hakları Merkezi, Bahreyn İnsan Hakları için Gençlik Topluluğu, Al-Zehra Yetimlere Yardım Derneği.

Şiî Şahıslar: Al Haq Partisi’nde öne çıkan isimler Hassan Ali Mushaima, Abduljalil al Singace.

Al Wefak Partisi’nden Abdulwahab Hussain, Ebrahim Sharif ve Abdul Wahab Hussain Ahmed.

Amal Partisi’nden Sheikh Mohammed Ali al-Mahfoodh, Sheikh Abdul Adheem Al Muhtadi ve Hisham Al Sabagh.

Matar Ebrahim Matar, Abdullah al Khawaja, İnsan Hakları Derneği’nden Nabeel Rajab, Sami Seyadi, Hameed Al Muaalah.

Jawad Fairouz, Kadın aktivistlerden Bushra Alhendi.

İnsan hakları savunucularından Sayed Yousif Al-Muhafdhah, Haji Majeed ve Zainab Al-Khawaja.

Al-Zehra Yetimlere Yardım Derneği Başkanı Mohammed Habib Al-Megdad.

Siyasî, sosyal ve eğitimci aktivistlerden Abduljalil Radhi Al-Megdad, Saeed Mirza Ahmed Noori, Mohammed Ali Radhi ve Mohammed Hasan Jawad. Massoma Al-Sayed, Abdullah Alhashemi, Salman Darwish, Ali Mohamed Watheqi, Ali Alhayki, Ali Adulemam, Mohamad Al-Tal ve Nader Abdulemam.

Bahreyn İnsan Hakları ve Gençlik Topluluğu Başkanı Mohammed Al-Maskati.

Hürriyet ve eşitlik mücadelesinde öne çıkan kadın aktivistler Rula al-Saffar Bahreyn Hemşireler Topluluğu Başkanı, Dr. Nada Dhaif ve Bahreyn Öğretmenler Birliği Başkan Yardımcısı Jalila Al Salman. Kadın gazeteciler ise Nada Alwadai, Lamees Dhaif, Naziha Saeed ve Reem Khalifa.

İktidar yanlısı bloklar ve gruplar

Sünnî Kraliyet taraftarı unsurlar Al-Wefaq Partisinin İran tarafından kontrol edildiği iddialarını ortaya atıyorlar. İktidar taraftarı unsurlar şöyle sıralanmaktadır:

Müslüman Kardeşler

Al-Asalah Bloğu (İçerisinde 2 Blok mevcut).

Al-Mustagbel Bloğu (Al-Asalah içindeki 1. Blok, Başbakana yakın, seküler ve Sünnî).

Al-Minbar Bloğu (Al-Asalah içindeki 2. Blok, Müslüman Kardeşler, İlerlemeci Demokratik Topluluk).

Selefiler.

Sonuç ve değerlendirme

Seçim sath-ı mahalline giren Bahreyn, kuruluşundan günümüze Sünnî Kraliyete karşı Şiîler’in mücadele alanı oldu. Batılı güçler için Bahreyn’i önemli kılan ise, ABD 5. Deniz Filosu’nun ve İngiliz Askerî Üssü’nün burada konuşlu olması. Önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Kasım’da yapılacak seçimlerde de, hem Batılı güçlerin desteği hem de ülkedeki Şiî muhalefet yapılarının İran tarafından desteklendiği iddiaları, Sünnî elitlerin ve Kraliyetin seçimlerde elini güçlendiren bir argüman olması muhtemeldir.

Yine seçim sürecinde Şiî muhalifler de işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği mücadelelerine devam edecekleri öngörülmektedir. Bununla birlikte hürriyet, demokrasi ve insan hakları taleplerini gündemde tutacakları ihtimal dahilindedir.

Bahreyn’de yaklaşan seçimlerin, siyasî ve toplumsal tarafların talepleri doğrultusunda nasıl gerçekleşip sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.