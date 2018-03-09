Edipler edepli olmalı

Birileri devlet kadrolarından tasfiye edilirken yerlerine diğerleri yerleştiriliyormuş; sivrisineklerle değil bataklığı kurutmakla uğraşılmalıymış; bataklık belliymiş; Mösyölerden bir geveze Said Nursî’ye vatan haini demiş… Vâesefâ!..

***

Said Nursî hakkında gerçek bir bilgisi olmayan eğitimli zırcahil insanların yazdıklarını okudukça, insanın canı epey sıkılıyor. Zira bilenler için cehalet kadar dayanılmaz bir şey şu dünyada bu- lunmuyor.

Sevgili Latif Salihoğlu yazmıştı: “Said Nursî’ye, eskiden din ve İslâmiyet düşmanları saldırırlardı. Organizeli şekilde karalama kam- panyası yürütürlerdi. Şimdi, aynı görevi “dindar, milliyetçi, muhafazakâr” diye bilinen dengesiz, iz’ansız bazı kişi ve gruplar üstlenmiş görünüyor. Aslında her iki gürûhun arkasındaki tasarımcı ve azmettirici güç koalisyonu aynıdır: Gizli din düşmanları, kâfirden daha eşed olan münafıklar, Masonlar, dönmeler, İnkılâp softaları...”. Ben o konuya girmeyeceğim.

Mösyö Geveze’ye:

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Devlet tarafından hakkında en fazla dâvâ açılan ve hakkında en fazla resmî rapor düzenlenen; Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı’nca kendisi ve talebeleri hakkında en fazla malûmata sahip olunan kişi kimdir dense;

TBMM Komisyonları dahil olmak üzere saydığımız bütün bu devlet kurumlarının kendisi ve talebeleri hakkında düzenledikleri nihaî raporların hep olumlu neticelendiği tek kişinin kim olduğu sorulsa;

Kendisi hakkında, telif ettiği Külliyatı ve Talebeleri hakkında 1935-1985 yılları arasında 2000’den fazla dâvâ açıldığı halde, üstelik bu dâvâların çoğu Tek Parti Hükümeti döneminde, Cunta ve Darbe Yönetimleri zamanında açıldığı halde; bu dâvâlarda nihaî karar olarak hakkında hep beraat verilen kişi kimdir denilse;

1925-1960 yılları arasında vefatına kadar daima polis ve istihbarat gözetiminde, tarassut altında tutulduğu; kiminle görüştüğü, kime ne yazdığı, ne yediği günlük olarak Ankara’ya ilgili yerlere rapor edilen kimdir diye sorulsa;

Bitlis savunmasında gönüllü alay kumandanı olarak talebeleriyle savaşan, esir düşen, 2,5 sene Rusya’da esarette kalan; esaretten dönüşünde Osmanlı’nın son dönem en önemli kurumlarından olan Dar’ül Hikmet’e Genel Kurmay Başkanlığı kontenjanından atanana; İstanbul işgal altında iken, Kuvva-i Milliye aleyhine Şeyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi’nin verdiği fetvaya karşı Anadolu hareketini destekleyen bir fetva yayınlayan; İşgalci İngilizler aleyhinde yazdığı Hutuvat-ı Sitte adındaki eseri dolayısıyla Ankara Hükumeti tarafından ısrarla Ankara’ya dâvet edilen kimdir sual edilse;

1925’teki Şeyh Said isyanına destek vermeyen ve isyancılara “Türk milleti asırlardan beri İslâmiyet’e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılıç çekilmez; siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz” tavsiyesinde bulunan; “Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem” diyerek Bitlis İsyancılarına bu yanlış yoldan vazgeçmelerini salık veren kimdir denilse;

Yine de Mösyö Geveze Hazretleri kendinde Said Nursî’ye vatan haini deme cesaretini, bilgisizliğini ve haksızlığını gösterebilir miydi?

Devletin, kendisi hakkında bu kadar sene, bütün unsurlarıyla bilgi topladığı bir kişi hakkında bu kadar sene sonra dahi devleti gizlice ele geçirmeye çalışıyor diye iddia edebilenler, ancak hezeyan ederler.

Said Nursî, Volkan Gazetesi Başmuharriri Derviş Vahdetî’ye hitaben “Edipler edepli olmalı” diyerek bir makale yazmış; Derviş Vahdetî de bunu yayınlama erdemini ve cesaretini göstermişti. Mösyö Geveze kendi köşesinde bu hakikatleri yayınlayabilecek cesareti gösterebilecek mi dersiniz? Aksi takdirde, illâ ve elbette ehl-i hak nazarında müfteri olarak bilinecektir, malûm ola!