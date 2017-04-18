Şansölye’ye Mektuplar - Avrupa Birliği-1

Ekselansları Şansölye

Öncelikle belirtmeliyim ki Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 2007 yılından başlayarak önce durağanlaşması, son birkaç senedir de bir krize dönüşmesi, ekseriyet itibariyle demokrasiyi destekleyen Türkiye halkını endişelendirmektedir. Bu endişenin ortaya çıkışının yakın tarihi gerekçeleri var. NATO ile hız kazanan Avrupa-Türkiye ilişkileri, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine ve Komünizm’le olan mücadelesine önemli katkılarda bulundu. Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin, Rusya’nın karşısında dayanabilmesi Avrupa’nın katkılarıyla gerçekleşebildi. Daha bunlar gibi aralarında hem ekonomik hem siyasi hem dini hem demografik hem tarihi hem de coğrafik pek çok bağ bulunan iki tarafın işbirliğinin sayısız olumlu neticeler verdiğini, daha da vereceğini söylemek mümkündür.

İki asır önce, Fransız İhtilali, kendisini hazırlayan şartlarla birlikte imparatorluklar devrinin bittiğini ilan etmişti. Dünyanın her yerinde hürriyet meşaleleri ateşlenmeye başladı. Hürriyet dalgası Feodallik ve Burjuvazi’yi daraltan ve Kiliseyi dünyadan dışlayan İdeolojiler Çağı’nın başlaması için uygun bir ortam hazırladı. Fakat Avrupalı münevverlerin çoğunluğu Kilisenin hâkimiyetini yıkarken, onun karşılığında, doğru dini ve doğru dindarlığı yerleştirmek yerine dine cephe almayı tercih etti.

Bu tercih, Avrupa’nın olduğu gibi İslam milletlerinin ve dünyanın diğer kısımlarının da sancılı ve zorunlu bir değişim geçirmesine sebep oldu. Yeni oluşan siyasal ve ekonomik düzlemde Kapitalizm soygun ve talan vahşetine, Komünizm de insan hürriyetinin katledilmesine yol açtı. İdeolojiler, kutuplaşmalar ve diyanetsizliğe olan temayül hem Avrupa Medeniyetini hem de çevresini öyle karıştırdı ki insanlık tarihinde görülmemiş iki büyük dünya harbini netice verdi.

Demokrasinin Avrupa ve Amerika’da yerleşmesi daha dün sayılacak kadar yakın bir zamanda gerçekleşmeye başladı. Hâlbuki bu ideale ulaşmak yolunda Âdemoğlu binlerce yıl süresince binlerce kez sınandı, pek çok eziyete katlandı. Dünya daha ‘dün’ sayılacak bir tarihe, bir asrı bulmayan bir süreye kadar otoriterlik, tek adamlık, zorbalık ve esaret yönetimleriyle idare ediliyordu.

Modernliğin “birey”i fark etmesi, demokrasinin özündeki en önemli unsuru, otorite karşısında hür düşünceyi hareketlendirdi. Fakat ‘birey’in tek adam ve hanedan otoritesinden kurtulması, demokrasiyle buluşması için yeterli olmadı; öncelikle bir kısım otoriter yapıları, Faşizmi, Komünizm’i ve Anarşizmi de tecrübe etmesi gerekiyordu. Bu süreçte, her tarafta karakol kuran Materyalizm insan ruhunu öldürmekte; Evrimci düşünce insani dayanışma sebeplerimizi ortadan kaldırmaktaydı. Milliyetçilik fikri dostluk ve işbirliği alanlarımızı daraltıyordu. Hürriyeti dışlayan, dayanışma ve barış fikri üretemeyen bütün bu ideoloji oyunları insanlığın büyük acılar çekmesine sebep oldu.

Sayın Şansölye,

Böyle bir dünyada Avrupa Birliği’nin, sadece Avrupa’nın birliğini ifade etmediği ortadadır; AB, aynı zamanda İslam Dünyası için de önemli bir fırsatı ifade etmektedir. İnsanlığın ulaştığı yüksek değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, hürriyetin kâmil manada dünyaya hâkim olması için Hıristiyan-Müslüman ittifakı tarihin hiçbir döneminde bu kadar zorunlu, mümkün ve anlamlı hale gelmemiştir. Huntingtonvari ayrılıkçılığın tersine olarak hem barışa fırsat vermenin, ortaklık yapmanın, yakınlaşmanın şartları daha kuvvetli hale gelmiştir hem de elde edilebilecek karşılıklı maddi ve manevî menfaat her zamankinden çok daha büyüktür.

Avrupa’yı Avrupa yapan üç önemli unsurdan biri olan İsa Mesih’in müşfik ve birleştirici karakterinin Avrupa Birliği’nde tekrar ortaya çıkabileceğine ilişkin kuvvetli emareler var. İki dünya savaşının vahşetini kusmasından sonra AB doğdu ve kısa sürede insanlık tarihinde eşi görülmemiş şekilde bir kültürel, ekonomik ve siyasi birlik haline gelebilmeyi başardı. Bu birlik yapısı ve ruhu ile demokrasi ve hürriyet atmosferinde İslamiyet’in onunla ve onun İslamiyet’le tanışması ve barışması daha kolay olacaktır. (Yarın devam edelim)

Dinsizliğin yol bulup sistematik bir yapıya büründüğü, üniversitelerde alenen savunulduğu son iki asırdır artık Haç ve Hilal arasındaki mücadelenin reel bir faydası kalmamıştır. Zira artık ikisini de hedef alan ortak bir düşman ortaya çıkmış; dünyanın her bir tarafını kundaklayan, kriz ve savaş ekonomisinin mimarları olan ve dinsiz felsefeden güç alan bir takım odaklar türemiştir. Bu durum artık dinler savaşının geride kalması gerektiğini, en azından mecburi musalaha şartlarının oluştuğunu göstermektedir. Yeni aktörler için İslamiyet, Hıristiyanlık ve dolayısıyla ikisinin buluşabileceği bir zemin olarak Avrupa Birliği, önlerinde engel teşkil etmektedir. Örneğin İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne karşı ikircikli tutumunun hakiki sebebini bu kundakçı zihniyetin İngiliz Hükümetlerini eskiden beridir kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için maniple etmesinde aramak gerekir.

Öte yandan, İslam Toplumlarında kangren halini almış istibdat, cehalet ve fakirlik; Radikalizm’in, El-Kaide ve IŞID benzeri terörist yapıların ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. Mısır, Türkiye ve İran’da faaliyet gösteren bazı Radikal ve Siyasal İslamcı guruplar ile mutaassıp mezhepçi unsurlar önlerinde en büyük engel olarak demokrasiyi, refahı, paylaşımı ve düzeni temsil eden Avrupa Birliği’ni görmektedir.

Bu radikal yapıların, aslında azınlıkta olmalarına rağmen, zaman zaman iktidarı paylaşma veya tek başına yön verme durumuna gelebilmelerinin pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerden belki de en kritik olanlardan ilki Avrupa’da taassubu ve eski düşmanlığı yaşatan İslamofobik bir kesimin varlığı; ikincisi de İslam toplumlarında demokratik anlayışın bir türlü yerleşememesidir. Bu bakımdan, hem Avrupa’nın hem Müslümanların selameti, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesiyle çok yakın ilişkilidir. Avrupa, Müslüman toplumlarında, özellikle Türkiye’de bulunan hürriyetperver, demokrasiyi benimseyen ve esasında çoğunluğu oluşturan kitleleri görmezden gelmemelidir. Hıristiyan-Müslüman buluşmasının, Avrupa ile Asya’nın ittifakının, İsa Mesih’in ruhunun Muhammedî ruhla buluşmasının önündeki engellerden birisi de Milliyetçilik perdesi altında aslında dinsizliğe hizmet eden aşırı sağcı kesimlerdir. Bu, Avrupa’da da öyledir İslam Dünyasında da öyledir.

Sayın Şansölye,

Sizdeki ve bizdeki bazı siyasi aktörlerin yanlış ve ayrıştırıcı eylemlerini, sözlerini nazar-ı itibara almayın; büyük barışın, huzurun ve ittifakın yol bulup gelmesini ertelemeyin. Türkiye ile müzakerelerin başlaması için gerekli yolları arayın. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan hürriyet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmadınız; bundan sonra da bırakmayın. Türk halkı ile Türk siyasetini; özgürlük ve demokraside ısrar eden Türk halkı ile otoriterlikte direnen bir kısım devlet ve siyaset erbabını özdeşleştirmeyin.