"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Şansölye’ye Mektuplar - Avrupa Birliği (2)

Mustafa Eren Bozoklu
19 Nisan 2017, Çarşamba
Sayın Şansölye,

Dinsizliğin yol bulup sistematik bir yapıya büründüğü, üniversitelerde alenen savunulduğu son iki asırdır artık Haç ve Hilâl arasındaki mücadelenin reel bir faydası kalmamıştır. Zira artık ikisini de hedef alan ortak bir düşman ortaya çıkmış; dünyanın her bir tarafını kundaklayan, kriz ve savaş ekonomisinin mimarları olan ve dinsiz felsefeden güç alan bir takım odaklar türemiştir. Bu durum artık dinler savaşının geride kalması gerektiğini, en azından mecburi musalâha şartlarının oluştuğunu göstermektedir. Yeni aktörler için İslâmiyet, Hıristiyanlık ve dolayısıyla ikisinin buluşabileceği bir zemin olarak Avrupa Birliği, önlerinde engel teşkil etmektedir. Meselâ İngiltere’nin Avrupa Birliği’ne karşı ikircikli tutumunun hakikî sebebini bu kundakçı zihniyetin İngiliz Hükümetlerini eskiden beridir kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için maniple etmesinde aramak gerekir.

Öte yandan, İslâm Toplumlarında kangren halini almış istibdat, cehalet ve fakirlik; Radikalizm’in, El-Kaide ve IŞİD benzeri terörist yapıların ortaya çıkışını hızlandırmaktadır. Mısır, Türkiye ve İran’da faaliyet gösteren bazı Radikal ve Siyasal İslâmcı guruplar ile mutaassıp mezhepçi unsurlar önlerinde en büyük engel olarak demokrasiyi, refahı, paylaşımı ve düzeni temsil eden Avrupa Birliği’ni görmektedir. 

Bu radikal yapıların, aslında azınlıkta olmalarına rağmen, zaman zaman iktidarı paylaşma veya tek başına yön verme durumuna gelebilmelerinin pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerden belki de en kritik olanlardan ilki Avrupa’da taassubu ve eski düşmanlığı yaşatan İslamofobik bir kesimin varlığı; ikincisi de İslâm toplumlarında demokratik anlayışın bir türlü yerleşememesidir. Bu bakımdan, hem Avrupa’nın hem Müslümanların selâmeti, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşmesiyle çok yakın ilişkilidir. Avrupa, Müslüman toplumlarında, özellikle Türkiye’de bulunan hürriyetperver, demokrasiyi benimseyen ve esasında çoğunluğu oluşturan kitleleri görmezden gelmemelidir. Hıristiyan-Müslüman buluşmasının, Avrupa ile Asya’nın ittifakının, İsa Mesih’in ruhunun Muhammedî (asm) ruhla buluşmasının önündeki engellerden birisi de Milliyetçilik perdesi altında aslında dinsizliğe hizmet eden aşırı sağcı kesimlerdir. Bu, Avrupa’da da öyledir İslâm Dünyası’nda da öyledir.

Sayın Şansölye,

Sizdeki ve bizdeki bazı siyasî aktörlerin yanlış ve ayrıştırıcı eylemlerini, sözlerini nazar-ı itibara almayın; büyük barışın, huzurun ve ittifakın yol bulup gelmesini ertelemeyin. Türkiye ile müzakerelerin başlaması için gerekli yolları arayın. Meşrûtiyet’in ilânıyla başlayan hürriyet ve demokrasi yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmadınız; bundan sonra da bırakmayın. Türk halkı ile Türk siyasetini; hürriyet ve demokraside ısrar eden Türk halkı ile otoriterlikte direnen bir kısım devlet ve siyaset erbabını özdeşleştirmeyin.

Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    50. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Erdoğan'ı, referandum sonuçlarının onayı için aramadı

    Eşi görülmemiş referandum

    Mühürsüz oy skandalı büyüyor

    Yurtdışındakiler geçersiz sayıldı

    İndirim bunun neresinde?

    Sadece yaşamak istiyorlar

    961 sandıktaki mühürsüz oyların tamamı ‘Evet’ çıktı

    Ağrı'da terör saldırısı: 1 şehit

    AP Başkanı'ndan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

    OHAL 3 ay daha uzatıldı

    DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı: 7 milyon

    YSK, "mühürsüz oy" kararının gerekçesini açıkladı

    Yüzlerce kişi YSK'ya 'bireysel itiraz'da bulundu

    Cumhuriyet gazetesi hakkındaki iddianame kabul edildi

    Tunceli'deki helikopter kazasında 12 kişi şehit oldu

    Bu seçimi tanımıyoruz, seçim tekrarlanmalıdır

    Avrupa Komisyonu'ndan flaş Türkiye açıklaması: Kırmızı çizgilerin en kırmızısı...

    Ve 'Lale Festivali' başladı: Bahardaki haşir nümunelerine dikkat lâzımdır...

    Fitch'ten 'referandum' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eşi görülmemiş referandum
    Genel

    Mühürsüz oy skandalı büyüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AGİT’in tesbitleri ve...
    Genel

    Yurtdışındakiler geçersiz sayıldı
    Mağdur Kürsüsü

    Beş aydır tutuklu
    Genel

    Yağmur altında katreler adedince duâ
    Ali FERŞADOĞLU

    Referandumun ardından
    Cevher İLHAN

    Skandal garabetle meşrûiyet krizi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kafkaslar’da savaş, işgal...
    Adnan NACİR

    Atı alan, Üsküdar’ı geçti!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.