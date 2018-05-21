Cevşendeki Nur bahsi

Risale-i Nur’dan yansımalar...
1- Ey nurların nuru olan Nur,
2- Ey maddî manevî bütün nurları nurlandıran Münevvir,
3- Ey nurlara suret veren Musavvir,
4- Ey nurları yaratan yoktan var eden Hâlık,
5- Ey bütün nurların tedbiri, takdiri ve keyfiyâtı elinde bulunan Mukaddir,
6- Ey nurları vazifelendiren, idare ve tedbir eden Müdebbir,
7- Ey bütün nurlardan önce var olan ezelî Nur,
8- Ey bütün nurlardan sonra baki kalan ebedî Nur,
9- Ey bütün nurların fevkinde olan yüce Nur,
10- Ey misli benzeri olmayan yekta, mukaddes Nur,
Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman el-aman!. Bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar. (Amin)