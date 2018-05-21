Cevşendeki Nur bahsi

Risale-i Nur’dan yansımalar...

1- Ey nurların nuru olan Nur, 2- Ey maddî manevî bütün nurları nurlandıran Münevvir, 3- Ey nurlara suret veren Musavvir, 4- Ey nurları yaratan yoktan var eden Hâlık, 5- Ey bütün nurların tedbiri, takdiri ve keyfiyâtı elinde bulunan Mukaddir, 6- Ey nurları vazifelendiren, idare ve tedbir eden Müdebbir, 7- Ey bütün nurlardan önce var olan ezelî Nur, 8- Ey bütün nurlardan sonra baki kalan ebedî Nur, 9- Ey bütün nurların fevkinde olan yüce Nur, 10- Ey misli benzeri olmayan yekta, mukaddes Nur, Sen aczden ve şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin. Senden başka ilâh yok ki bize imdad etsin. El-aman el-aman!. Bizi azap ateşinden ve Cehennemden kurtar. (Amin)

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