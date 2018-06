Nur cemaatinde ayrılık var, gayrılık yoktur -2

Risale-i Nur'dan yansıyanlar...

Nasıl ki bir ağacın tek kökü var, ama bir çok dala ayrılıyor ve buna rağmen meyve veriyorsa... Bir babanın beş evlâdı olsa, nasıl ki ilerde beraber olmaları sıkıntı, ayrı durmaları rahmet oluyorsa, yine bir savaşa gidildiği vakit tankçı, topçu, havacı, denizci gibi unsurlar vardır. Çünkü savaşı kazanmak için topyekûn saldırmak gerek.

Aynen öyle de Nur Talebelerinden teşekkül eden her bir cemaat bir misyonu üzerine almış; kimisi okuyor, kimisi yazıyor, kimisi radyo ile kimisi de tv. ve internetle hizmet etmeye çalışıyor. Bunların tamamı bir vücudun azaları gibi büyük, cesim bir gücü meydana getiriyor. Bu şekilde hayatın her safhasında gerek sefahet ve ahlâksızlıkla, gerekse dinsizlik vs ile mücadele ediliyor. Evet, görünüşte Nur cemaatinde bir ayrılık var. Ama bu ayrılıkta gayrılık yok. Çünkü hedef bir, maksad aynı. Ama hizmet metodunda küçük bazı farklılıklar olabilir. Bunu da insanların mizacının farklılığına yorumlamak gerek. Bu şekilde farklı mizaçlar, farklı cemaatlerde istihdam edilebilmektedir.