'Nur'lu isimler

Risale-i Nur'dan yansımalar

Nurun hayatımızda ne kadar yer ettiği doğan çocuklara konulan isimlerde de açıkça görülüyor. İki yüzden fazla içinde nur olan isim tesbit ettim. Hepsini yazmak mümkün değil.

Tek başına kullanıldığı gibi bir kısmında 'Nur' ismin başına alınmış; Nuran, Nurdan, Nurgül, Nurbaki, Nureddin, Nuri, Nuriye, Nurullah, Nurefşan, Nurcan, Nurbanu, Nurcihan vs. gibi. Bir kısmında ise 'nur' ismin sonuna eklenmiş; Alpnur, Aslınur, Aynur, Ayşenur, Beyzanur, Binnur, Büşranur, Cannur, Cemalnur, Deryanur, Elanur, Esranur, Fatmanur, Göknur, Gülnur, Hacerunnur, Hasbinur, Hiranur, Jalenur, Laminur, Mahinur, Meleknur, Mihrinur, Neslinur, Nisanur, Öznur, Raziyenur, Ruhinur, Seldanur, Selnur, Semanur, Sonnur, Şemsinur, Şeydanur, Şeymanur, Yeldanur, Yurdanur, Zatinur gibi.

Nur'lu isim kullanan kardeşlerimize duâmız: İsminiz gibi kalbiniz nur, gönlünüz nur dolsun, bahtınız nurlu olsun efendim.