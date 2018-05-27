Nura pervane olanlar

Risale-i Nur'dan yansımalar...

“Risale-i Nurlar, girdikleri yerlere sadece bir kitap olarak girmekle kalmadı. O yaşanan bir hayat, teneffüs edilen bir iman idi. Nice insan, Risalelerin sadece birkaç satırını okumak veya işitmekle kendisini o hayatın içinde buldu.

Sayısız hayatlar, bu eserlerle imanın rengine büründü. Bugün dünyanın dört bir yanında, her ülkeden ve her milletten insanlar, Risale-i Nur'un şekillendirip renklendirdiği bir hayatın neş'esini yaşıyor.

Risalelerin muhtevasında, insanın her an su ve hava gibi muhtaç olduğu hakikatler var. Bu hakikatleri, Risale-i Nur, şimdiye kadar ele alınmamış bir zenginlikte ele alıyor ve insan aklının, ruhunun, kalbinin ve bütün duygularının önüne seriyor. Bunu yaparken de, İlâhî rahmetin sıcaklığını çok yakından hissettiren bir üslûpla insanları çağırıyor.”

(Nur'a Uçan Pervaneler)