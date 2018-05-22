Risale-i Nur’dan yansımalar

Son Şahitlerden Molla Hamid Ekinci anlatıyor: Nurşin Camiinde kaldığımız günlerde bir gün Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi oturduğu odada bana hitaben: “Molla Hamid, bak ben Nurlar içinde kalmışım” deyince ben anlayamadım. Bu defa Üstad anlatmaya devam etti: “Doğduğum köy Nurs, annemin ismi Nuriye, hocam Nuri, kaldığım cami Nurşin, bak duvarda Osman-ı Zinnureyn yazılı” diye duvarda asılı duran levhayı tebessüm ederek gösterdi. (N. Şahiner. Son Şahitler-1) Seneler sonra yazdığı eserlere de Risale-i Nur ismini vererek bu yöndeki kanaati pekiştirmiştir. Allah ebeden razı olsun!

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