Sâkitane Nur'un sözünü dinleyenler

Risale-i Nur'dan yansımalar...

"Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane Nur'un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmedler, vesaireler!..

Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, "Sadakte" deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizin ile konuşuyorum.

Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler Cennetasa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen Nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki: Mazi kıt'asına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarımıza uğrayınız; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız..."

Üstadımızın kendisinden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenerek Nur'un sözlerini dinleyen insanların isimlerini sıralamasının çok mühim sebepleri ve hikmetleri vardır.

1. Yüksek asır tabiriyle, mevcut zamanın sıkıntı ve müşkilâtından kurtulup rahat ve güzel bir istikbal müjdesidir.

2. Aşağıdan yukarıya doğru yapılan taltif, imrenme anlamına gelir. Bu ise; istikbaldeki neslin hizmetlerinin güzel ve şaşaalı olacağı manasınadır.

3. Kendisinin o güzel günleri bizzat göremeyip kabrinde seyredeceğine imadır.

4. Sakitane Nurun sözünü dinlemek ise; Üstad zamanındaki ruhlar âleminde bulunan istikbalin Nur Talebelerinin Nur'un cereyanında ve kapsama alanında olduğunu gösterir.

5. Sadakte ifadesiyle; hayatta iken zaman zaman tenkit ve tekzib edilen Üstadımızın, istikbaldeki nesillerce takdir ve tasdik edileceğine alâmettir.

6. Mezarlarımıza uğrayınız ifadesi, maddeten dünyadan gitse de kıyamete kadar hatırlanacağı manasıdır.

7. Hediye talebi ise; kendisinin dünyada sevdiği ve keyiflendiği hizmetlerin tahakkuku ve sebep olması açısından Üstad'a hayır ve sevap olarak takdimi ve dönüşü anlatılmaktadır.

8. Camiye dâvet ise; cami, cem eden ve toplayan anlamına olarak bütün insanlığı tevhide ve tek kelimeye dâvet makamındadır.

Daha buna benzer başka değişik mesaj ve manaları çıkartmak mümkündür.