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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Şarkta zuhur eden Nur

Mustafa Göknur
09 Haziran 2018, Cumartesi 01:13
Bediüzzaman'ı tanımak...

Bediüzzaman Hazretleri'nin te’lifine mazhar olduğu, Kur’ânî hakikatler olan Risale-i Nur eserlerinin muhtelif risale ve kitaplarında, Risale-i Nurlar'ın hakkaniyeti ve Bediüzzaman Hazretleri'nin şahsiyet-i maneviyesiyle alâkalı, bir çok pasajlar ve değerlendirmelere havi hakikatler mevcuttur.

Mahz-ı  hakikat olan bu nuranî satırlardan bir kaç tanesi şöyledir: "Ben Üveysî bir tarzda bir kısım ilm-i hakikatı Hüccetü'l İslâm olan İmam-ı Gazali'den (ks) almışım. Şimdi anlıyorum ki, İmam-ı Gazali  (ks) aynı dersi Üveysî bir tarzda İmam-ı Ali'den (ra) almıştır." (Sikke-i Tasdik-i  Gaybi) “-Acaba Risale-i Nur'u Kur'ân kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor?' denildi. O acib sual karşısında bulundum. Ben de, Kur'ân'dan istimdat eyledim."

 “Çok zaman evvel bir ehl-i velâyetten işittim ki: O zat, eski velîlerin gaybî işaretlerinden istihraç etmiş ve kanaati gelmiş ki, 'Şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümâtını dağıtacak.' Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nuranî zatlara zemin ihzar ediyoruz."

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur
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