Tesbihattaki Nur ve Latif isimleri

Risale-i Nur'dan yansımalar...

Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A'zam diye bilinen tesbihatta yer alan, “Subhaneke ya Nur taleyte Lâtif ecirna minnennar. Bi afvike ya Rahman” cümlesinde, Nur'un şiddet-i zuhurundan yakıcı olacağı, gözleri kör edecek derecede parladığı esnada Lâtif isminin imdada geldiğini düşündüm. Sonsuz lütuf ve keremiyle her şeyin derinliğine nüfuz eden, ince, hoş, güzel ve yumuşak bir şekilde mahlûkatının ihtiyaçlarını en küçük detayına kadar bilip karşılayan Rabbimize hamdolsun. İbrahim Aleyhisselâm için ateşe soğuk olmasının yanında serin ve selâmetli olmasının da emredildiği gibi; Nur'un şiddetini Lâtif ismi dengeliyor denilebilir. Doğrusunu Allah bilir.

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