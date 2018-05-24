Tesbihattaki Nur ve Settar isimleri

Risale-i Nur'dan yansımalar...

Duâ-i Tercüman-ı İsm-i A’zam diye bilinen tesbihattaki Esma-i Hüsna’dan seçilen isimlerde pek çok sırlar gizlidir.

Konumuzla alâkalı olan Nur ismi iki yerde geçmektedir. Birincisinde Settar ismi ile, ikincisinde Latif ismi ile birlikte zikredilir. Bir arkadaşın sorması üzerine dikkatimi celbetti.

“Sübhaneke ya Nur taleyte Settar ecirna minennar. Bi afvike ya Rahman” cümlesinde Nur’un her yeri aydınlattığını, kapalı ve karanlık bir yer kalmadığını, her şeyin apaçık meydana çıktığı anda; gizlisi saklısı, ayıbı ve kusuru olan insanın bunları başkaların görmesinden utanç duyacağı esnada Settar isminin imdada gelip, kişiye özel halleri setredip örttüğünü düşündüm ve şükrettim.