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3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Evliliğe adım atmadan önce

Mustafa Gönüllü
03 Haziran 2018, Pazar
(“Evliliğinizin Kaçıncı Kilometresindesiniz?” kitap kritiği-1)

Evlilik, hayat serüveninde bir dönüm noktasıdır insan için. Kimisi bu dönüm noktasını pozitif yönde kullanır. Yani sorumluluğunun farkına vararak hayatına çeki düzen verir. Kimisi de evlilik hayatı için hiçbir çaba göstermez ve yeni sorumluluklar aldığının farkına varmaz. Böylece mutsuz olmaya zemin hazırlar.

Uzman Doktor Kenan Taştan’ın bu kitabında kadın ve erkeğin; sosyal, duygusal, zihinsel, psikolojik özellikleri gibi çeşitli yönleri genel olarak anlatılmış. Birbirlerini tanımaları için aile fertlerine yardımcı olabilecek bilgiler okuyuculara sunulmuş.

Yazar, bir evliliğin iki taraf açısından da huzurlu ve mutlu bir ilişki olabilmesi için evlilikte ortaya çıkan sorunları, terapi seanslarında karşılaştığı örneklerle destekleyerek çözümleriyle birlikte “Evliliğinizin Kaçıncı Kilometresindesiniz?” adlı kitabında bizlere aktarmış.

Kitabın başlığı garip mi geldi? Bu konuda bilgi almak için kitabın arka kapağındaki yazılanlara bakalım:

“40 kilometrelik bir maraton koşusunun en zorlu etabı 26. kilometredir. Bu nokta maratonun kırılma anıdır. Genelde 26. kilometre geçilirse maraton rahat bitirilebilir. Her evliliğin de bir 26. kilometresi vardır. Bu zorlu etap kiminde 3. yıl, kiminde 5. yıl, kiminde de daha farklı bir zamana tekabül eder. Kurulan yuvalara göre değişmekle birlikte her evlilikte illaki bir 26. kilometre, yani bir kırılma anı vardır... Bu etabın özelliklerini bilmek ve ona göre davranmak, evliliği korumak için gereklidir.

“Siz evliliğinizi korumak için ne gibi tedbirler aldınız? Yoksa siz de büyük çoğunluğun yaptığı gibi ‘Bize bir şey olmaz’ diyenlerden misiniz? Sahi, siz evliliğinizin kaçıncı kilometresindesiniz?”

Doğru çaba, doğru süreç

Kadın ve erkek fıtraten farklı yaratılmıştır. Bu farklılıkların bilinmesi ve ona göre davranılması iletişim problemlerini büyük ölçüde çözecektir.

Bir evlilikte meydana gelen sorunların temel kaynağının iletişim problemleri olduğunu kitaptaki çoğu örnekte gözlemledik. Bu iletişim problemlerinin çözüme kavuşturulması için ise kadının ve erkeğin, birbirinin iletişim dilini çok iyi öğrenmeleri gerektiğinin üstünde durulmuş. Yaşanmış örnekler ve biraz abartılı olmakla beraber bazı mizahi hikâyelerle açıklanmaya çalışılmış.

Yeni Asya Neşriyat, kitabın takdim bölümünü Rum Sûresi 21. âyetle başlatmış. “Yine O’nun âyetlerindendir ki, size hemcinslerinizden kendilerine ısınacağınız eşler yaratmış, aranıza muhabbet ve merhamet vermiştir.”

Âyet-i Kerime’de bahsi geçen muhabbet ve merhamet sürecinin sürekliliği, evliliğin sürekliliği için muhakkak gereklidir. Merhamet ve muhabbetin sürekliliği için de evlilik sürecinde eşlerin iki taraflı çabalarına ihtiyaç vardır.

Evet, çaba gereklidir, ama nasıl bir çaba sarf edileceğinin bilinmesi, yani işin tekniği de burada önem kazanmaktadır. Evlilik müessesesi teknik açıdan ele alınmadan gösterilen salt çaba, boşa kürek çekmek deyimiyle benzerlik göstermektedir. İşte bu kitapta konunun uzmanından, evliliğin yürütülmesini kolaylaştıracak teknik bilgiler de edinmiş olmaktayız.

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