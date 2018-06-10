"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

“Evliliğinizin kaçıncı kilometresindesiniz” kitap kritiği - 2

Mustafa Gönüllü
10 Haziran 2018, Pazar 00:31
Aile huzurunu temin...

Kitabın ‘Genel durum tesbiti’ kısmının başlangıç cümlesi dikkat çekici. “Hiçbir başarı, evdeki başarısızlığı telâfi edemez.” Evet, ailede huzuru yakalayamayan, başka yerde huzur bulamaz.

Ve kitapta şu tesbit yer almakta: “Bir şeyi bulamadığı yerde aramak onu aramamak demektir, diyor Mevlânâ Hazretleri. Günümüz insanı mutluluğunu, huzurunu evinde kaybetti, ama dışarıda arıyor.” Bunun farkında olarak önceliklerimiz arasına ‘ailedeki huzuru temin’ vazifesini almalıyız.

Üstad Bediüzzaman, Şuâlar adlı eserinde insanın dairelerinden bahsediyor. Ve bu daireleri küçükten büyüğe göre tarif ediyor: Kalp, mide, ceset, hane, mahalle, şehir, vatan, memleket, Küre-i Arz, nev’-i beşer, zîhayat ve dünya daireleri. Ve en küçük dairede en büyük vazifenin olduğunu söylüyor. Çünkü toplumun düzelmesi, fertlerin düzelmesine bağlıdır. Bu yüzden aile fertlerinden her birisi, öncelikle kendisini bakıma almalıdır. Bu, önce aileye, sonra topluma, sonra dünyaya yansıyacaktır.

Ailede kadın ve erkeğin rolleri

Risale-i Nur adlı eserden de öğrendiğimiz, kadının aile içerisindeki vazifeleri sadâkat ve emniyet iken, erkeğin vazifeleri himaye, hürmet ve merhamettir. Bir erkek, hanımına karşı bu vazifelerini esirgerse, maalesef kadın da kendi vazifelerini yapamaz hale gelebilir. Erkeğin hanımına gerekli olan merhameti, hürmeti ve himayeyi göstermesi, aile sürecinin olumlu işlemesinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bununla beraber ailede, kadının oldukça önemli bir rolü vardır. Toplumu fesada uğratmak isteyenler, bu yüzden önce aileleri bozmaya çalışmaktadırlar. Bu konuda Uzm. Dr. Kenan Taştan şöyle bir yorum getiriyor:

“Dinimizin ve geleneklerimizin en çok değer verdiği aile kurumunu bozmak demek, toplumu bozmaktır. Toplumu ve aileyi dejenere etmeye kadın faktöründen başladılar... Aile yuvalarında çocuk yetiştirme gibi kutsal bir görevi olan kadınlara, bu işin ne kadar önemsiz ve verimsiz bir iş olduğunu ve kendilerini dış dünyada daha önemli işlerin beklediğine inandırdılar...

“Bütün gün evde çocukları ve eşi için çalışan ve yorulan kadınlar eşlerinden gereken önemi göremeyince, kendilerini daha önemli hissedebilecek ve takdir edilecek işler yapmaya doğru yönlenmeye başladılar... Tabiri caiz ise anne-babası olduğu halde öksüz ve yetim bir nesil türemeye ve yetişmeye başladı.”

Tabiî ki buradaki problem, iş hayatı içinde olan kadınların öncelikli vazife odakları olan evine, eşine ve çocuklarına gerekli ilgiyi ve itinayı göstermekte zorluk çekmesidir. Annenin çocuk yetiştirme vazifesinde geri planda kalması, elbette ki olumsuz sonuçları doğuracaktır.

Bu konuda eğitimci yazarlar Sebahattin Yaşar ve Yasemin Yaşar’ın “Mutlu Aile Modeli” adlı kitabından da faydalanmak gerekir diye düşünüyorum: “Çalışma durumunda olan kadınların çok ciddî bir planlama yapması ve nitelikli ilgi göstermesi gerekecektir. Aksi halde iş hayatına katılmakla beklenen olumlu etkenler bir tarafa, ortaya çıkacak maddî ve manevî yıkımdan kimse kendini kurtaramayacaktır. (...) Bu noktalarda doğabilecek boşluklar aile yuvasının bozulmasına sebep olabilir.”

Evlilik meselesi, çok yönlü bir meseledir. Yukarıda bahsettiğimiz meseleler gibi birçok mesele, evlilik öncesi konuşulmalı ve planlanmalıdır. Ve bu planlama da, hayatımızın hayatı olan dinimize göre olmalıdır. Bu açıdan bakarsak, “Evliliğinizin kaçıncı kilometresindesiniz?” ve “Mutlu Aile Modeli” adlı kitaplar okunup mütalâa edilmelidir. 

Yazarlara tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Gerekli istifadelerin alınabilmesi için okuyuculara kolaylıklar diliyoruz.

Okunma Sayısı: 347
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kılıçdaroğlu: İnsanın adaletten uzaklaşması kadar acı bir şey yoktur

    Hangisine inanalım?
    📷

    Karikatürler

    Buralar hep dutluktu...

    Çocuklar sosyal medyada nesne olmasın

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor

    Gazetecilerin durumu ‘şoke edici’

    Irak'ta yine bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

    Lavrov: Rusya G7'ye tekrar dönmeyecek

    Alman yatırımcılar tedirgin

    İnce: Gelişme inşaatla değil, fabrikayla, yatırımla olur

    Yemen'de durum kötüleşiyor

    'İsraf tüketim çılgınlığıdır'

    Ortadoğu İstanbul’un turizm lokomotifi

    BM'in gündemi Filistin

    Menbiç’te, ABD farklı konuşuyor

    Hak yiyenlerin hepsini yargı önüne çıkartacağım

    'Dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'a göre Kadir Gecesi ne zamandır?
    Genel

    Hangisine inanalım?
    Orhan GÜLER

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!
    Faruk ÇAKIR

    OHAL’den bu hale
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Mignon’a teşekkürler
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    İktidar uğruna neler yapılmış?
    Genel

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece
    Cevher İLHAN

    Asker ve siyaset
    Genel

    Gazetecilerin durumu ‘şoke edici’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.