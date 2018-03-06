Pozitif insanlarla vakit geçirin

İnsan, çevresinde olan olaylardan, çevresindeki kişilerden oldukça etkilenir. İnsan, yapısı gereği dışa açık, sosyal bir varlıktır. Bununla beraber, son yıllarda keşfedilen, ilgi çekici bir durum da söz konusudur.

O da şudur ki, iki insan birbiriyle vakit geçirdiği zaman beyinleri de birbirine yakınlaşmaktadır. Hatta o kadar ki bazı vakalarda beyin dalgaları birbirinin aynısı bile olabilmektedir.

Bu tespit ABD’deki Northwestern Üniversitesi’nden Nöroloji Profesörü Dr. Moran Cerf’in beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yaptığı çalışmalarda gözler önüne seriliyor.

Cerf, BBC İspanyolca Servisi’ne yaptığı açıklamada, “Biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde, her iki beyinde de uyum oluşuyor”, diyor.

Hayatına olumlu faaliyetler katmak isteyen insanlar, öncelikle bu faaliyetleri yapabilen kişilerle zaman geçirmelidir. Mesela başarı için, başarılı kişiler ile.. Bu vakitler, beyinde oldukça önemli değişiklikler oluşturmaktadır.

Bu sonuca bakılırsa, insanın vakit geçirdiği kişileri özenle seçmesi gerektiği, pozitif insanlara sıkça zaman ayırması gerektiği anlaşılmaktadır. Pozitif insanlar, pozitif enerjiler verir. Negatif insanlar ise etrafına negatif enerjiler saçarlar. Ve kişi üzerinde stres oluştururlar. Stres, maalesef ki tüm hastalıklara kapı aralamaktadır. Günlerin boğucu stresinden kurtulmak isteyen, etrafına huzur veren insanlarla vakit geçirmelidir.

BBC’de yer alan habere göre:

“Cerf’in çalışmalarından birinde, bazı film özetlerini izleyen insanların beyinleri aynı faaliyet kalıplarını gösterdiler. Bu, bir nevi elektrik senkronizasyonu. Bu da bilgisayar ekranında izlendi. Sadece iki hafta sonra, aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan ve sadece birbiriyle konuşan iki kişi; dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar.

“Bu yüzden, akademisyene göre, hayatta alabileceğiniz en doğru karar, kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek.”

Hatta hayatımız açısından alacağımız kararların seçimini de etkilemektedir etrafımızdaki insanlar. Doğru kararlar için, doğru kişiler seçilmelidir. Doğru kişiler, doğru kelimeleri seçerler. Karşı tarafın beynini, ruhunu, kalbini olumlu etkilerler. Bir kelime, kişinin ruh halini öyle bir etkileyebilir ki, o gününü aydınlatabilir. Ya da tersinden bakacak olursak, negatif bir cümle, kişinin o gününü mahvedebilir.

Bir hadis-i şerifte bu mesele çok güzel bir örnekle ele alınmış. Ebu Musa el-Eş’ari’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” (Müslim, Birr, 146)

Arkadaş seçiminin uhrevi boyutu da unutulmamalıdır. Sonsuz ahiret hayatını güzelleştirecek bir arkadaşın varlığı, dünyevi çıkarlar sağlayan arkadaşların varlığından elbette kat be kat daha ehemmiyetlidir.

Dindar, pozitif, neşeli, huzurlu, yüzünüzü güldüren arkadaşlarla vakit geçirmeniz duasıyla..