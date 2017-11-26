Şanlıurfa Yeni Asya gençlerinden, “Gençlerle Buluşuyoruz” programında fikir şöleni

Türkiye’nin çeşitli illerinden programa gelen gençlerle Yeni Asya Vakfı’nda gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programının ikinci bölümü gerçekleşti. Yoğun bir katılım ve ilgi ile gerçekleştirilen program, söz hakkı alarak fikirlerini aktaran genç okuyucu ve yazarlar ile devam etti.

Programın ilki, geçtiğimiz hafta kızlara yönelik olarak yapılmıştı. Türkiye’nin çeşitli illerinden programa gelen genç okuyucular ile Yeni Asya Vakfı’nda yapılan ‘Gençlerle Buluşuyoruz’ programının ikinci bölümü de aynı coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Genç okuyucularla Yeni Asya Vakfı’nda yapılan kahvaltı programının ardından, Yeni Asya Medya Grup bünyesinde çalışan birim sorumluları yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Süleymaniye’de bulunan Yeni Asya Vakfı Merkezi’ndeki buluşmada, Yeni Asya’ya katkı sunmak isteyen gençlerin fikirleri oldukça çarpıcıydı.

Programa Şanlıurfa’dan dört genç iştirak etti. Bunlar Adnan Besin, Sedat Ağbaş, Ahmet Emin Hocaoğlu ve Mustafa Gönüllü idi. Birlikte hazırladıkları sunumu sözcü Sedat Ağbaş orada bulunan katılımcı ve dinleyicilere takdim etti.

Sedat Ağbaş’ın sunumu özetle şu şekilde idi:

Genç Yoruma şerh çalışması yapacağız

Ben Sedat Ağbaş. Urfalıyım. Harran Üniversitesi Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Şanlıurfa Yeni Asyayı temsilen konuşma yapacağım inşallah.

Biz Şanlıurfa’daki gençler olarak, Risale-i Nur’dan derin bir şerh çalışması düşünüyoruz. Her ay, gündemle alâkalı bir konunun derince müzakere edilip, (âyet, hadis ve Risale-i Nur kaynaklı) bu müzakereden çıkan meyveleri kâğıda dökerek, aylık genç yorum dergisinde ilâve olarak çıkmasını, gazetedeki abilerimizden talep ediyoruz. Şerh çalışmasının konusunun uygun olması için ise, editörlerin bizimle iletişime geçmesi ve şerh yapılacak konuyu bizlere aktarması gerekmektedir. Editörlerimiz konuyu seçip bize gönderirse, biz de o konu hakkındaki müzakerelerimizi yapar ve uygun bir şerh çalışması olarak, genç yorumda yayınlanmak üzere editörlerimize göndeririz.

Kitap tanıtımı, neşriyat hizmetinde önemli

Yeni çıkacak kitapların tanıtımı için, o kitap çıkmadan önce, kitap hakkındaki genel bir değerlendirmenin gazetede yayınlanmasının gerekliliğini düşünüyoruz. Bunun için de, çıkacak olan kitap genç yazarlara gönderilmeli, yazarlar da kitabı okuyup genel bir değerlendirme olarak makale yazmalı ve bu makale gazetede yayınlanmalıdır. Bu, hem kitabın tanıtımı ve neşriyat hizmetleri için, hem de gençler için oldukça yararlı olacaktır.

Gençleri koordine edecek kişilerin gerekliliği elzemdir

Yeni Asya için yapılacak işleri, düzenli bir görev dağılımı ile gençlere dağıtabilecek, gençleri uygun bir şekilde koordine edebilecek kişilerin gerekliliği elzemdir. Gençlerin aktifliği tecrübeli yazarlarımıza bağlıdır. Biz gençler olarak her türlü görevi yapmaya hazırız. İşleri gençlere dağıtarak, hem gençlerin kendini geliştirmesi, hem de okuyucular için faydalı olacaktır. Dağıtım için de uygun bir iletişim yolu seçilmelidir. Gençlerle her durumda iletişime geçebilecek, gençlere özel vakit ayırabilecek koordinatörler gerekmektedir. Ciddî bir koordinasyon ile gençler daha aktif hale gelecektir.

Büro hizmetini yaygınlaştıralım

Büro eksiği olan illere büro açılması için destek olunması gerekmektedir. Her ilde en az bir Yeni Asya bürosu olmalıdır. Özellikle Şanlıurfa’da bu ihtiyaç daha da fazladır. Cemaat olarak büro hizmetine önem verilmesi elzemdir. “

Şehirlerde olan konferansları haber yapmalıyız

Uzmanların fikirlerini her okuyucuya duyurmak çok faydalı bir hizmet olacaktır. Her ilde olan talebeler, bu tür konferanslardaki bilgileri haber yaparak Yeni Asya okuyucularına ulaştırırsa, hem gazete için, hem de okuyucular için faydalı olacaktır.

Daha sonra Şanlıurfa’dan katılan başka bir genç okuyucu Adnan Besin, Medresetüzzehra konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Adnan kardeşimiz de şunları söyledi:

Kendimi tanıtayım. Adnan Besin. Batmanlıyım. Şanlıurfada, Harran Üniversitesi’nde İlahiyat fakültesi üçüncü sınıftayım.

Haydi, küçük bir Medresetü’z Zehra kuralım!

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, doğruyu mertçe söyleyen bir cemaatin mensubu olduğum için Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Ve ayrıca, bu cemaatimizin bütün fertlerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu zamanda hakikatleri haykıran bir gazete, Yeni Asya dışında maalesef ki bulunmamakta. Yeni Asya, Allah’ın inayetiyle hakkı söyleme gayretinde bulunuyor. Bundan dolayı herkesten Allah razı olsun.

Asıl konumuza gelirsek, ben genç arkadaşlarımızın söylediklerinden daha farklı bir konuya temas etmek istiyorum. Ben, Medresetü’z Zehra konusunda bir şeyler aktarmak istiyorum.

Bu zamanda Medresetü’z Zehranın kurulması, biraz da bizim çabamıza bağlı. Biz elimizden gelen gayreti gösterirsek, Allah’ın yardımıyla Medresetü’z Zehra temellerini atabiliriz.

Cemaatimizin hem fen ilminde, hem din ilminde uzman şahısları mevcut. Bu şahısların birlikte organize edeceği bir kurum ile, Medresetüzzehra temelleri atılabilir. Yeter ki istek ve gayret olsun.

Bu kurum ile, çekirdekten medrese talebeleri yetiştirebiliriz. Ve bu talebeleri, İslâm hizmetine adayabiliriz. Babalar, anneler, çocuklarını bu kurumda yetiştirerek, çocuklarını buraya göndererek Üstad Bediüzzaman’ın Medresetü’z Zehra gayretine yardımcı olabilirler. Bu konuyu, cemaatimizin gündemine almalarını talep ediyorum.

Bir diğer katılımcı Mustafa Gönüllü’nün açıklamaları ise şu şekilde idi:

Kendimi tanıtayım. Mustafa Gönüllü, Urfalıyım. Harran Üniversitesi tıp fakültesi üçüncü sınıftayım.

Gençler, kendilerine gösterilen ilginin farkında olmalı.

Öncelikle Genç Yorum dergisinden bahsetmek istiyorum. Bu dergide bizlerin, daha da aktif olması gereklidir. Cemaatten şikâyetler gelmekte. Bu dergide bayan yazarlarımızın daha aktif olduğu yönünde. Bizlerin de genç yoruma bolca çalışmalar yaparak, bu dergide aktif olmamız gerekmektedir diye düşünüyorum.

Ayrıca, genç yazarların gönderdiği yazıların biriktiği bir havuz olmalı ve oradan düzenli bir şekilde yazılar yayınlanmalı. Genç yazarlar, gönderdikleri yazının durumu hakkında bilgilendirilmeli. Yazının ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman çıkacağı, yazının durumu, yapılabilecek değişiklikler hakkında, genç yazarlarımız bilgilendirilmeli.

Editör - yazar iletişimi ya da yazıyı alan kişi ile yazarın iletişimi düzgün bir şekilde sağlanmalı. Böylelikle genç yazarlarımız, kendileri ile ilgilenildiğinin farkında olur ve işi daha da ciddiye alıp, daha aktif olurlar.

Yeni Asya için yapılacak işleri, düzenli bir görev dağılımı ile gençlere dağıtabilecek, gençleri uygun bir şekilde yönlendirebilecek abilerimizin gerekliliği elzemdir. Gençlerin aktifliği, tecrübeli yazarlarımıza bağlıdır. Biz gençler olarak her türlü görevi yapmaya hazırız. İşleri gençlere dağıtarak, hem gençlerin gelişmesi, hem de iş yükünün hafifletilmesi sağlanmalıdır. Dağıtım için de uygun bir iletişim yolu seçilmelidir. Gençlerle her durumda iletişime geçebilecek, gençlere özel vakit ayırabilecek koordinatörler gerekmektedir. Ciddî bir koordinasyon ile gençler daha aktif hale gelecektir.”