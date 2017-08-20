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Şimdi ekilen Nur tohumları

Mustafa Gönüllü
20 Ağustos 2017, Pazar 00:36
Dünya meşgalelerinden uzak bir yerde, Ankara’nın Ayaş ilçesinde, Türkiye’nin birçok yerinden gelen genç Nur Talebeleri, okuma programına devam ediyor.

Üç aylık yaz tatilinin bir ayını, Risale-i Nur okuyarak geçirmeyi tercih eden fedakâr talebeler, vakitlerini çok verimli değerlendiriyorlar.

Cemaatle namaz, tesbihat, namaz dersleri, ikramlar, çay eşliğinde sohbetler ve şahsî Risale-i Nur okumaları ile her bir saat, baki saatler hükmüne geçiyor.

Aynı zamanda programa, Ali Vapurlu, Ömer Tuncay, Orhan Dindar gibi birçok Ağabey de ziyarete gelerek, gençlerin şevklerini arttırıyorlar. 

Okumadan arta kalan vakitler, futbol, voleybol ve yüzme gibi sosyal faaliyetlerle geçiriliyor.

Genç kardeşlerimizin birkaçı, program hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade ettiler:

Muhammed Said Kilim - Ordu: Programa farklı yerlerden katılıp, birbirini tanımayan bunca insanın hizmetlerinin bir olması, gönüllerinin Nur dolu olması ve birbirleriyle önceden beri kardeşmiş gibi sohbet etmeleri gerçekten muazzam bir şey. Her yaştan insanın mutlaka katılması gereken bir program. Hazırlayanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten.

Mehmet Seyda Kılıç-Düzce: Öncelikle programı hazırlayan abilerden Allah binlerce razı olsun. Böyle bir programa gelmek benim için çok güzel deneyim oldu. Buradaki kardeşlerle tanışıp arkadaş olmak çok farklı bir şey. Bu tür programlar insanın okuma şevkini daha çok arttırıyor. Herkesten Allah razı olsun. Selâm ve duâ ile...

Bahadır Yıldırım-Konya: Program güzel, okumalar güzel, kardeşler güzel, abiler güzel, güzel de güzel.. Ve şunu belirtmek isterim ki, herkes sevdiği bir şeyden feda ederse, onun kıymeti daha da artar. Ve bana göre fedakârlık gösterilecek en kıymetli şey zamandır. İşte, buradaki genç kardeşlerin, yaz tatilini burada geçirerek, zamanlarını Risale-i Nur okumalarıyla değerlendirmesi, o kardeşlerin zamana değer verdiklerini gösterir. 

Evet, gerçekten de bu tür programlar insanı her yönden geliştiriyor. 

Bediüzzaman’ın fedakâr talebesi Zübeyir Gündüzalp’in dediği gibi: “Risale-i Nur’u okuyan kimseler, bilhâssa idrakli gençler, kuvvetli bir imana sahib oluyorlar. Sarsılmaz ve fedakâr bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere, menfî bir ideolojinin aşıladığı ahlâksızlık ve sefahet giremez.” (Şuâlar - 545)

Ehl-i dalâletin türlü entrikalarıyla, gençleri hedef aldığı bu tehlikeli zamanda, Risale-i Nur’a hizmet için toplanan bir grup Nur Talebelesinin bu hizmeti, elbette takdire şayandır. Kendilerini muhafaza ettikleri gibi, diğer insanların da imanlarını kurtarmak için çaba harcıyorlar ve Allah’ın izniyle ehl-i dalâleti mağlûp etmeye çalışıyorlar.

“Bizi insanlık seviye ve seciyesinde en yüksek mertebelere çıkaran ve her sahadaki terakkiyatımızı sağlayan ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakikî bir dinperver olarak bizleri yetiştiren Risale-i Nur eserlerini okuyoruz ve okuyacağız” diyen Zübeyir Gündüzalp’in yolunda ilerliyorlar.

Çünkü iman, o kadar değerli bir şey ki, her Nur Talebesi elinden gelse, bütün vaktini iman hizmetine ayırmalıdır. İşte bu tarz programlar, genç Nur Talebelerinin geleceği için temel oluşturmakta ve iman hizmetine yeni yeni fidanlar yetiştirmektedir.

Üstad Bediüzzaman’ın beyanıyla, şimdi ekilen Nur tohumları, zeminimizde çiçek açacaklar inşallah.

Allah, Nur hizmetlerimizde muvaffakiyetler versin ve Risale-i Nur programlarının devamını nasip eylesin. Amin.

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