Varlıkların diliyle Lâ Şerîke Leh hakikati

Âsa-yı Mûsa eserinde İkinci Hüccet-i Îmâniye başlığıyla yer alan; tabiatperestlerin, dâvâlarını çürüterek başlarına vuran çok mühim bir kısım mevcut.

Burada, Üstad Bedîüzzaman ile birlikte, bir şahıs farz ediyoruz ki bu şahıs, bütün tabiatperestleri temsîlen, mevcudat âleminden bir şeye mâlik olmak istiyor. Ve zerreden tâ güneşe kadar, yaratılmışların yanına uğruyor ve onları iknaya çalışıyor ki, kendisini mâlik kabul etsinler.

Ama kâinattaki mükemmel nizamın bir parçası olan her bir varlık, işlevlerinin kusursuzluğunu anlatarak, şeriklerin vekilini yanlarından kovuyorlar. Ve, ‘Lâ Şerîke Leh’ hakîkatini, tokat gibi gösteriyorlar.

Meselâ küçük bir kan hücresinin, o dalâlet vekîline verdiği cevaba bakalım. Nasıl o vekîli tardediyor, görelim:

“Ben yalnız değilim. Eğer sikkemiz ve memuriyetimiz ve nizamatımız bir olan kan ordusundaki bütün emsalime mâlik olabilirsen, hem gezdiğimiz ve kemâl-i hikmetle istihdam olunduğumuz bütün hüceyrât-ı bedene mâlik olacak bir dakik hikmet ve azîm kudret, sende varsa göster; ve gösterebilirsen belki senin dâvânda bir mâna bulunabilir. Halbuki senin gibi sersem ve senin elindeki sağır tabiat ve kör kuvvetle, değil mâlik olmak belki zerre miktar karışamazsın. Çünki bizdeki intizam o kadar mükemmeldir ki, ancak herşeyi görür ve işitir ve bilir ve yapar bir zât bize hükmedebilir. Öyle ise sus! Vazifem o kadar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki; senin ile, senin böyle karmakarışık sözlerine cevab vermeğe vaktim yok.” (Âsa-yı Mûsa - 144)

