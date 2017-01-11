Bu salâlar bana hep seni hatırlatıyor Ziya Dilek!

İnebolu Nur Talebelerinin en önemli simalarından Ziya Dilek 1901 yılında dünyaya gelir.

Eşraftan ve memur kesiminden abid ve abide bir şahsiyettir. Rüştiye mezunu, kibar, beyefendi, ilim ve irfan sahibi biridir.

1930’lu yıllar ezan, Kur’ân gibi birçok kutsalın yasaklandığı; dergâh, tekke, medrese, cami gibi kurumların kapatıldığı, dinin hayattan çıkarılmaya çalışıldığı zor yıllardır. Ziya aralarında Salih Uğurtan ve Gülcü Hüseyin’in de bulunduğu birkaç arkadaşı ile sık sık bir araya gelirler. Dini kitapları okurlar. Kıyamet alâmetlerinin çıkmaya başladığını, Deccal ve Mehdi’nin gelmesinin yaklaştığını düşünürler. Mehdi ordusuna hazırlık yaparlar. Harp aletleri depolamaya başlarlar. Kocaman kılıçları biletirler.

Üstadı ziyareti

O günlerde eşi Serfiraz Hanım bir rüya görür. Ziya Dilek’e anlatır. Kastamonu’da bir Hoca Efendi vardır. Elindeki kitabı göstererek ‘Bunu sen oku, eşin Ziya yazsın” demiştir.

Ziya, bir hocanın varlığından haberdardır, fakat onun Bediüzzaman olduğunu bilmemektedir. Üstadı ziyaret etmeye karar verir. Kastamonu’ya gelir. Bir gece otelde kalır. Heyecandan sabaha kadar uyuyamaz. Sabah ezanı ile yataktan fırlar. Nasrullah Camii’ne gider. Kendisini Üstada götürecek Selâhaddin ismindeki genci bulur. Selâhaddin “Üstad sabaha kadar uyumaz. Duâ eder. Namazdan sonra iki saat uyur. İki saat sonra gidelim. Üstadı devamlı izledikleri için dikkatli olalım” der.

Gerçektende Üstad sıkı bir gözetim altındadır. Evi karakolun karşısındadır. Devamlı gözetlenmektedir. Ziya ve Selâhaddin büyük bir dikkat ve cesaretle adeta duvarlara sürtüne sürtüne Üstadın kapısına varırlar. Kapı ipinin dışarı sarkık olduğunu görürler. Ziya sevinir. Çünkü Üstad misafir kabul edeceği zaman ipi dışarı sarkıtır. İçeri girerler. Fakat Üstad evde yoktur. “Eyvah! Hocayı göremeyecek miyim!” diye kahrolur.

Beklemeye başlarlar. Biraz sonra Üstad gelir. Hemen ellerine uzanır. Hasretle öper. Üstad bir sandalye göstererek oturmasını ister. “İsmin ne? Nereden geliyorsun?”, der. “İnebolu’dan geliyorum. İsmim Ziya” diye cevaplar. “Ya! Sen Ziya mısın?” diye birkaç kez tekrarlar. Ziya, Üstadın “ziya” ibaresini ışık manasında kullandığını anlayınca “inşallah himmetinizle” diye cevap verir. Üstad da tebessümle mukabele eder.

Üstad rafa uzanır. Âyetü’l Kübra Risalesi’ni alıp Ziya’ya verir. “Sen yaz. Hanımın okusun” der. Böylece Serfiraz Hanımın rüyasının sadık olduğu anlaşılır.

Üstad konuyu rızık bahsine getirir:

Allah isterse her şeyi sebepsiz ihsan eder. Fakat o zaman insanlar çok tembel olurlar. Her şeyi sebep perdesi altında yapıyor. Benim de bir tavuğum var. Günde üç yumurta yumurtlar. Bu Risalelerde de vardır. Fakat sonradan münkirlere karşı adetullaha uygun olsun diye ben bu üçü iki olarak yazıyorum.

Benim çok sevdiğim bir talebem vardı. Adı Süleyman. Çok saf bir adamdı. Kıra gitmiştik. Üç gün kalacaktık. O ‘Üstadım duâ eder, ben âmin derim. Cenâb-ı Hak bize ekmek gönderir’ dedi. Bir ağacın altındaydık. Ben duâ ediyordum, o ‘âmin’ diyordu. Birden gaybi bir el başımı tuttu ve çevirdi. Baktım ağacın çatalında bir ekmek! ‘Süleyman’ dedim, ‘Gel, al’. O da aldı ve yedik. İşte bunun gibi safi kalp kulların hürmetine Allah sebepler perdesini kaldırır. Ama esas rızık sebeplere bağlıdır…

Üstad halden anlayan biridir. Misafirlerine bu zamanın cihadının topla, tüfekle değil, manevî kılıçla olacağını söyler. “Kardaşlarım, maddî kılıçlar kınına girsin. Artık zamanın mücahedesi manevî kılıçlarladır” diyerek birer kitap verir.

Deccalın eşeği

Ziya, hadiste deccalın eşeğinin kulaklarının filkulağı gibi kocaman olacağı, ayaklarının yumuşak olacağı, yürürken de arkasından şiddetli bir ses ve pis bir koku bırakacağı rivayetini sorar. Üstad izah eder: Kardaşım, şu bildiğiniz otomobil bir parça o tarife benzemiyor mu? Bunun da kapıları filkulağı gibi, ayakları (lastikleri) yumuşak ve giderken arkasından hem pis bir koku, hem de ses çıkarıyor…

Misafirler şaşkındır. Dışarı çıktıklarında birbirlerine sorarlar: Yahu Hoca Efendi bizim kılıç bilediğimizi nereden biliyordu?..

Ziya’nın dünyası değişmiştir. Hayata başka bir cepheden bakmaya başlar. Şahit olduğu güzellikleri anlatmaya başlar. Artık Deccal ve Mehdiyi tanımaktadır. Ziya ve arkadaşları kılıçları kınlarına koyarlar. Kalemleri çıkarırlar. Nefes nefese Risale yazmaya başlarlar. Muhtaç gönüllere ulaştırırlar.

Üstadla Denizli Hapsi’nde bulunur. Tahliye olduktan sonra İnebolu’ya döner. Özel İdare Müdürü olarak Tosya’ya tayin edilir. Burada da Nur hizmetine devam eder.

Bu salâlar bana hep seni hatırlatıyor

Ziya Bey, eşi Serfiraz Hanımla yengeli, dengeli, nurlu, huzurlu bir hizmet hayatı yaşarlar. Ziya rahatsız olduğu zamanlarda eşi kendisine Risale okur.

Üstadın Ziya’ya en büyük mirası namaz olmuştur. O da mirasa sahip çıkar. 16.11.1979 tarihinde Cuma namazı için abdest almaya başlar. Sular Kasım yağmurları gibi ipil ipil azalarını okşamaktadır. Rahmet yağmurları kalbini sıvazlamaktadır. Bu İlâhî güzelliğe Cuma salâları da katılır. Ziya aynı güzellikle cevap verir, salâlara katılır.

İnebolu’da salâlar okunmaktadır. Ziya’yı Rabbine, Sevgiliye (asm) ve Üstada çağırmaktadır. Müezzine eşlik ederken birden fenalaşır. Hanımına Yasin okumasını söyler. Eşi salâ makamında Yasin okur. Salânın tadı kalbinin damağında kalmıştır. Biraz rahatlayınca ayaklanır. Camiye doğru yürümeye başlar.

Cami yolunda Nazif Çelebi’nin evi vardır. İnebolu’da bütün yollar Çelebi’nin evine çıkar. Bütün kapılar Çelebi’nin evine açılır. Bir yoldur; gittiği yerlere götürmek ister herkesi. 1964 yılında son nefesini vermiştir. O gün bu gündür İnebolu Nur Talebelerinin bilhassa Ziya’nın kalbi teklemektedir. Nazif’ten sonra İnebolu çekilmez olmuştur.

Cuma vakti yaklaşmıştır. Ziya, Nazif’in evine yaklaşmıştır. Bedeni Cennette olsa da ruhundan bir parça buradadır. Nazif’in evine yaklaştıkça kalbi biraz daha hızlanır. Artık dünya dar gelmektedir. Kalbi sıkıştıkça sıkışır. Cennet ayaklarının altında yol vermektedir. Müezzin namaza çağırmaktadır. Ahmet Nazif’se Cennete çağırmaktadır. Ziya dayanamaz. Heyecandan kalbi teklemeye başlar. Oracığa yığılır. Dilinde bu sefer la ilahe ilah sadâları çalkalanmaktadır. Cennet “Ziya Dilek” sesleri ile dalgalanmaktadır.

Ziya, Nazif’in evine varamadan Cennete varmıştır. Nazif sarmaşıklar gibi Ziya’ya sarılmıştır: Hoş geldin kardeşim, hoşgeldin….

Ziya’yı kabristana kaldırırlar. Denizli Hapsinde ranza arkadaşı olan Nazif bu sefer kabir arkadaşı olmuştur. Dünyada bir oldukları gibi ahiret yurdunda da birlikte olmuşlardır. Kabristanı bir kandil gibi aydınlatmaktadırlar. İnebolu bu kadar nurlu ve aydınlıksa kandil kalbli Ziya Dilek ve Nazif Çelebi sayesindedir. Allah rahmet etsin…

