Bediüzzaman'ı tanıyalım

Bediüzzaman'ı tanımak...

Bediüzzaman Hazretleri’ni bir bütün olarak çok yönlü doğru tanımak, büyük bir kazanım olmakla birlikte, çok da büyük bir ihtiyaçtır.

Çünkü o hayatın her safhasında bir rehber şahsiyettir. Yaşadığı hayat, te’lif ettiği eserler ve talebeleriyle insanlığa bir vesile-i necat olmuştur.

Bediüzzamanın, bütün bu vasıflarının yanı sıra, şahsiyet-i maneviyesi yönüyle de anlamak, birinci derecede çok mühim bir esastır.

Yaşadığı hayatını, kendi tabiriyle üç devreye ayıran Bediüzzaman, Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said olarak değerlendirir.

Bu bağlamda, Eski Said devresi, dinî ilimlerle birlikte felsefî ilimlerle meşguliyet. Yeni Said devresi Risale-i Nur’un te’lif vazifesi. Üçüncü Said devresi ise, tamamen ahirete yönelik iman, hayat ve şeriat kavramlarının ihyası yönünde hareketi esas alır.

Bediüzzaman’ı tanıma adına üç önemli özelliği ise, şöyle sıralamak mümkündir:

1- Bediüzzaman’ın hayatı.

2- Bediüzzaman’ın te’lif ettiği eserleri.

3- Bediüzzaman’ın talebeleri.

Sıralanan bu üç unsurdan hareketle, Bediüzzaman’ın hayatı süreci içinde, onun maddî ve manevî yönleriyle, muhtelif kaynaklara da müracaat yoluyla, tanımaya çalışalım inşallah..