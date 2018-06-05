Bediüzzaman'ın mal varlığı

Bediüzzaman'ı tanımak...

Bediüzzaman Hazretleri zorunlu ihtiyacı dışında, dünya varlığı adına hiç bir şeye sahip olmamıştır. Vefatından sonra tutulan tutanakta, mal varlığı olarak şunlar kaydedilmiştir: "Tereke hakimliğinin müteveffa Said Nursi"nin odasında tespit ettiği eşyaların listesi: Cızlavet marka bir çift lastik. Bir sepet içinde dört adet sefer tası. Bir adet çinko tencere küçük. Bir tane küçük çaydanlık. Bir ayaklı bardak, İki tane ayaksız bardak. Bir adet eski çarşaf. Bir eski Frenk gömleği. Bir tane eski iç gömlek .Sarık üzerine sarılacak bez. Üç tane mendil, bir havlu. Bir adet pamuklu hırka, bir eski gömlek. Bir eski bohça. Bir adet havlu. Bir adet kırık gözlük. Bir adet dua kitabı. Eski yazı takvim. İki adet kalem." Urfa: 23 Mart 1960 . Hakim: Özdemir Türker Katip: İbrahim Dedeşah Hakim, terekesini belirleyip tespitlerini tamamlayınca, "Başkaca tespit edilecek eşyası kalmadı" deyip zaptı mühürlemiştir.

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