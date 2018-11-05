Bir Gündüzalp daha göçtü

Risale-i Nur hizmeti yol ve yolculuğu içinde büyük bir rükün teşkil eden Zübeyir Gündüzalp’ın kardeşiydi Haydar Gündüzalp...

Nesebi kardeşliğinin yanı sıra Nur kardeşliğine de mazhar olan merhum Haydar Gündüzalp, gazetemize verdiği bir mülâkatında Hazret-i Üstad’i ziyareti hengâmında ağabeyi Zübeyir’in şu teşvikine de şahit olur. Şöyle ki:

“Üstad Afyon Hapishanesi’ne götürülürken jandarmalar iki tarafa dizilmiş vaziyette bir koridor oluşturmuşlardı. Üstad Hazretleri o koridordan ilerlerken Zübeyir Abi bana, ‘Gardaşım dayaktan korkmayacaksın, Üstadın elini öpeceksin’ demişti. Üstad çıkarken koridoru yarıp Üstadın eline atılıp öptüm. O gün kaç dipçik darbesi yediğimi hatırlamıyorum.” (Yeni Asya 21 Mayıs 1918)

Yine, mezkûr tarihli gazetemizde yayınlanan bir hatırasında devamla; “Birgün rahmetli Zübeyir Abi, Ermenek’e bir vesile ile gelmişti. Benim de o günlerde düğünüm vardı. Zübeyir Abi bana ‘Git bana bilet al gideceğim’ dedi. Ben ‘Abi bir-iki gün daha kal, düğünümü yapalım öyle git’ dedim. Bana, ‘Gardaşım biz başıboş değiliz, benim gitmem lâzım’ demiş ve bilet almamda ısrar etmişti. Ben ‘Bilet yok’ dediğimde bana, ‘Gardaşım bilet yoksa biz yürüyerek de gideriz’ demişti. Böylesine dâvâsına ve Üstadına sadık ve bağlıydı.

Zübeyir Abimin kurulmasında büyük emeği olan ve hizmetimizin naşir-i efkârı olan Yeni Asya gazetesini yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyoruz. Risale-i Nur’un öncü kuvveti ve topluma mal edilmesi için büyük gayretleri olan Yeni Asya’nın muvaffakiyetlerini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz” demişti.

Allah rahmet eylesin. Haydar Gündüzalp, anlaşılan bu mübarek ve kutsî hizmet yolculuğunda bu duygu ve düşüncelerin yanı sıra ağabeyindenden sirayet eden hizmete mütealik çok şeyler anlamış ve anlatmıştır.

Nur’un satıraralarında hakikî Nur kardeşliğinin, nesebi kardeşliğe nazaran çok daha ulvî hususiyetlere mazhar olunduğu ifade edilir.

Öylesine muazzam muhteşem ve kutsî bir dâvâ ki; anadan, babadan, yardan daha üstün özellikler taşır.

Rahmet-i Rahmana kavuşan Haydar Gündüzalp’ı her ne kadar dünya gözü ile görmedimse de, Risale-i Nur hizmeti içinde Zübeyir Ağabeyden bir yadigâr olduğu biliyorduk. Bu duygu ve düşünceyle onu Nur yolculuğu içinde bir alp olarak görmüş ve hizmet içinde manen alkışlayanlardan olmuştuk.

Merhum Haydar Gündüzalp Ağabeyi rahmetle yad ederken geride kalan ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz.