Doğubeyazıt ve Ahmed-i Hâni Türbesi

NURLU MEKÂNLARDA SEYAHAT

Bediüzzaman Hazretleri’nin gençliğinin baharında gidip kaldığı mekânlardan birisi de, Doğubayazıt’ta bulunan, Ahmed-i Hani Türbesi’nin bitişiğindeki yerdir. Bir yaz mevsiminde, gittiğimiz bu mekân, Doğubayazıt ilçesinin güneydoğusuna düşer. Aynı zamanda tarihî İshakpaşa Sarayı’nında yakınında bulunan bu Nur’lu mekân’a vardığımızda büyük bir manevî lezzeti ruhumuzda hissetmiştik.

Üstad’ın kaldığı küçük bir mescid’in Türbeye nazır, birde küçük penceresi bulunmaktadır.

Bediüzzaman Hazretleri, bu mekânda ilim ve iman hakikatleriyle meşgul olmuş, burada pek çok ve cildler dolusu kitapları hıfz etmiştir.

Burada kaldığına dair kendi beyanları da mevcuttur.

Şöyleki; “Erzurum’a tabi, Bayezid kasabasında Muhammed Celâli Hazretleri’nin tedris halkasında, tedris-i mütad olan dersleri ikmal ile nüshaları tamamladım. Muhammed Celâli Efendi Hazretleri’nden almış olduğum icazetnameyi, zaman-ı esaretimde zayi eyledim.” (S. Albayrak. Dar-ül hikmet-i İslamiye. Yeni Asya yayınları.)

Genç yaşlarda ilk icazetini de burada alan Hazret-i Üstad, âlimliğe mazhar olduğunun nişanesi olan cübbeyi de çok genç yaşlarda burada giymiştir.

Doğubayazıd’de kaldığı bu mübarek mekânda, Nur dersleri yaparak Aziz Üstad’ın ruhuna Fatihalar yollayarak, oradan ayrılmıştık..

Allah rahmet eylesin.

