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3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Harb, esaret hayatı ve te’lifat

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
03 Haziran 2018, Pazar
Bediüzzaman’ı tanımak...

Bediüzzaman Hazretleri, Van’da Horhor Medresesi’nde, ilimle meşgul olduğu 1914 yılı içinde Birinci Dünya Harbi patlak verir. Kendisi orduya, vaiz sıfatıyla katılarak, harb’e iştirak ederek Pasinler cephesine gider.

Bu cephede bir müddet talebeleriyle birlikte düşmanla çarpıştıktan sonra, Van ve havalisinde cereyan eden işgal hareketlerini önlemek amacıyla, Bitlis, Van, Muş taraflarında, Rus ve Ermeni çeteleriyle çarpışmayı sürdürür.

Biz bu çarpışmalara şahit olan birkaç görgü şahidiyle bizzat görüşerek hatıralarını aldık. Bediüzzaman bu çarpışmalar esnasında yaralanır, Rus güçlerince esir edilerek, Rusya’ya esir kampına götürülür. İki seneyi aşkın bir süre esaret hayatının ardından, firar ederek, İstanbul’a avdet eder. Bediüzzaman’ın harika ve üstün hususiyetlerinden birisi de, Harb sırasında, İşarat-ül İ’caz adlı Kur’ân tefsirini te’lif etmesidir. Bu harp esnasında bir çok yakın talebesi şehid düşer. 

İstanbul’da, işgal hareketlerine mukabil yazdığı Hutuvat-ı Sitte adlı eserlede, mücadeleyi sürdürür.  Bu  gayretlerinin ardından, Van’a döner ve Erek Dağı’nda ikamet etmeye başlar.

Doğudaki bir takım hadiselerden dolayı, 1926 yılında buradan alınarak, Anadolu’ya gönderilir...

Burdur, Isparta ve sonunda bir dağ köyü olan Barla’ya sürülür. Burada Risale-i Nur Külliyatı denilen eserini yazmaya başlar. Ondan sonra sürekli mahkeme, taciz, tevkifler başlar. Eskişehir, Denizli ve Afyon’da haksız yere hapislerde yatar. Ama her gittiği yerde Kur’ân hakikatlerini yazmaya ve anlatmaya devam eder. Onun gayesi, vatan sathını bir mektep yapmaktır.

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    Risale-i Nur Külliyatı

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