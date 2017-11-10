"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Hasbüna istinadı

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
10 Kasım 2017, Cuma
Yaşadığımız hayat içinde, en zor ve en sıkıntılı halimze mukabil, Hasbüna’ya istinad etmenin sonsuz rahatlığı yaşanır, insanın ruhunda.

Öylesine, mükemmel ve sağlam bir kale ki, tarifi mümkün değildir. O’nunla, bütün âlemlerin sahib-i hakikisi olan, Rabb-ı rahimine iltica ederek, O’ndan medet dilemek, O’nun rahmet ve keremini celbedici  fiiller içinde bulunmak, sonsuz kudret ve azamet sahibi olana iltica etmek…

Bu sığınma, bu yaslanış ve bu istinad, dünya hayatı adına olduğu gibi, ahiret hayatı  adına da büyük bir kazanımdır.

“Acziyetimize, fakrımıza,güçsüz ve kudretsizliğimize, zaifliğimize binaen, Sana sığınıyorum, ey bu yerlerin hakim-i hakikisi olan Allahım” demenin  saadetini solumalıyız ki, rahmeti ve merhameti tecelli etsin o Yüce Yaratıcımızın.

İşte böylesine bir niyazdı, Asrın Sultanı’nın niyazı...Esaret hayatının çekilmezliği, yalnızlığın, garipliğin çilesi karşısında,  uzun ve karanlık gecelerde, Hasbüna’nın istinadı içinde, şöyle diyordu..

“Harb-i Umumîde, esaretle, Rusya’nın şark-ı şimalîsinde, çok uzak olan Kosturma vilâyetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camii, meşhur Volga Nehrinin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi, kefaletle beni o Volga Nehrinin kenarındaki küçük camie aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Bahar da yakın. O şimal kıt’asının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette, Volga Nehrinin hazîn şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgârın firkatli esmesi, beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum; fakat Harb-i Umumîyi gören ihtiyardır.

O karanlıklı, uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meyusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. O hâlette iken, Kur’ân-ı Hakîmden imdat geldi. Dilim ‘Hasbünallah-u veni’melvekil’ dedi.1

Çile, cefa, sıkıntı ve musibetlere mukabil, Kur’an-ı  Hakimden gelen inayet-i ilahi, Hasbüna’nın manevi şahsında sirayet etmiş, Hazret’in kalb,akıl, gönül ve mübarek ruhunda, ona vesile-i necat olmuştu. 

Aziz Üstad, Bediüzzaman hHazretleri’nin, ”Netice-i hayatım ve vesele-i saadetim ve vazife-i fıtratım” dediği  Risale-i Nur’un mânevi, engin mânasında şekillenen bu hakikatlerin tenevüü, Nur’un satır aralarının diğer kısımlarındaki, yüksek mânasının sıkıntılı haller karşısında yine şu değerlendirmeyi izhar ediyordu Hazret-i Üstad:

“Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber, ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde, ehl-i dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengâmda kalbime dedim: ‘Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. Benim için bir nokta-i istinad yok mu?’ diye, Hasbüna âyetine müracaat ettim”2 

Dünya ve ahiret hayatı içinde yaşayanlar için, işte böylesine yüksek ve ali sırlarla mücehhezdir, sırr- ı Hazbüna.

Dipnotlar: 1- Lem’alar, 523 / 2- Lem’alar, 113

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    255. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor

    Görüntümüz bozuldu

    Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

    TBMM'de seçim maratonu başlıyor

    Şimdi de yargıya el attı

    Ucuz et kasapları indirime götürdü

    Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

    Benzinden sonra motorine de zam geliyor

    AKP'den seçim barajı açıklaması

    AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

    Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

    AKP kemalist oylara yöneldi

    Her daireye bir otopark şartı geliyor

    Abdullah Gül: Bizi yüzde 5, yüzde 6 büyümeler kurtarmaz

    "Hezarfen'e selam olsun"

    Trump'tan Çin ziyaretinde ''Kuzey Kore'' açıklaması

    Ankara'da büyük IŞİD operasyonu: 245 yakalama kararı

    İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    AKP’nin Kemalistleri Anıtkabir yolunda
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bunlar CHP iktidarında yaşansaydı...
    Genel

    Görüntümüz bozuldu
    Mağdur Kürsüsü

    “Risale okumak suç” isnadıyla buradayım
    Şükrü BULUT

    AKP ve Atatürkçülük
    Faruk ÇAKIR

    Bir velinin TEOG soruları
    Risale-i Nur'dan

    Adalet niyetiyle zulüm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gemiyi karaya oturtan görüşler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.