“Müdakkik Hoca Sabri”

NUR MEKTEB-İ İRFANINDA, MUALLİM VE TALEBE MÜLÂHAZALARI - 4

Bediüzzaman ve şaheserlerine talebe olma bahtiyarlığına eren ilk Nur Talebelerinden birisi Hulusi Yahyagil’dir. Nur’un satır aralarında, Bediüzzaman’ın tabiriyle de, ”Hulusi Bey” olarak geçer. Kendisi aslen Elazığ’ın Kesrik Köyü’ndendir. Bediüzzaman’ı asker iken tanımış. Rütbesi Binbaşı iken, Isparta’ya bağlı Eğirdir kasabasında görev yaparken, Bediüzzaman’ın Barla Beldesine teşrif ettiğini haber alınca, birkaç arkadaşıyla, Barla’ya Bediüzzaman’ı ziyarete giderler. Hulusi Bey, Bediüzzaman’ı ilk defa Barla’da ziyareti sırasında, oldukça duygulanır, ardı sıra Üstad ve eserleri hakkında bir çok sitayişkâr ifadeleriyle birlikte şu değerlendirmeyi yapar ve der ki; “Üstadım bana ve dinleyen her zevil ukûle, tarîkat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır, beş vakit namazını hakkıyla eda et, namazın nihayetindeki tesbihleri yap, ittiba’-ı sünnet et, yedi kebairi işleme dersini vermiştir. Ben gerek bu derse, gerek Risalet-ün Nur ile verilen derslere, Kur’ân’dan istinbat buyurarak gösterdiği hakikatlere karşı Allah’ın tevfikiyle can ü dilden belî dedim, tasdik ettim ve bana böylece hakikat dersini veren bu zâta da ömrümde ilk defa olarak Üstad dedim. Hata etmedim, isabet ettim.”1

Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk talebelerinden birisi de, Barla’nın Bedre Köyü’nde imamlık yapan, Sabri Arseven’dir. Nur’un satır aralarında, Bediüzzaman’ın ”Hoca Sabri”, ”Müdakkik Hoca”, ”Hocaların yüzünü güldüren” ve ”Bedre’deki yüz senelik vazifeyi on senede gören Sabri kardeş”2 gibi ifadeleriyle taltif edilir.

Bediüzzaman Hazretleri’ne Barla’da talebe olur, Nurlar’ı yazar, okur ve neşrinde ön sıralarda yer alır. Bediüzzaman ve eserleri olan Nur Risaleleri hakkında manidar bir değerlendirmesini şöyle dile getirir. Der ki; “Efendim, hiç şek ve şüphem kalmadı ki, Nur Nurdan seçilemediği gibi, Nur deryasının nurânî talebeleri de, nerede olursa olsun hepsi bir gayede, umumî bir zihniyette, yekdiğerlerine rekabetleri yok, daima birbirinin evsâf-ı mümtazesiyle müftehir ve mübâhî, samimiyet ve vefa hususunda, rüfekasını şahsına tercih eder, bir emelde bulunmaları yegâne emel ve gayeleri olan “tevhid”in bir alâmet-i mümtaze ve fârikası olan ittihad ve tesanüd-ü hakikîye ve meşrûayı kalen ve fiilen ve hâlen göstermeleriyle sabittir ki, bu hâl bir alâmet-i muvaffakiyettir.”3 Bediüzzaman’ın Barla’ya ilk teşrif ettiği yılda, onu tanıyarak hizmetine giren Süleyman Kervancı, Bediüzzaman’ın “Sadık bir sıddıkım’ ifadesiyle kendisine ve eserlerine sadâkatını belirtir. Bediüzzaman ve eserlerine aralıksız altı yıl büyük bir sadâkatle hizmet eden Süleyman Kervancı’nın sadâkatından dolayı ”Sıddık Süleyman” olarak da bilinir.

Nurlar’a karşı yaptığı bir değerlendirmesinde şunları ifade eder. Der ki; “Efendim, görmüş olduğum Risale-i Nur deryâsındaki lezzet ve saâdetin dünyada hiç emsalini göremediğim gibi, kendi vicdanî muhakemem neticesinde kat’iyen anladım ki, o Risaleler herbiri başlı başına ve ayrı ayrı birer tefsir-i Kur’ân’dır. Mahlûkat içerisinde hilkaten insan şeklinde ve hakikat noktasında insaniyetten sukut eden ve serâpâmânevî yaralar içinde bulunan insanlara bu Nurların mütalâası serî, şifalı bir ilâç ve yaralarına gayet nâfi bir tiryak ve merhem olduğunu ufacık karihamla anlayabildim. Bu Nurlar’ın kıymetini zaman gösterecek ve dillerde destan olarak şark ve garbı gezecek itikadındayım. Ve inşaallah Avrupa’ya karşı dahi Kur’ân’ın ne kadar parlak bir güneş olduğunu gösterecektir. Tekrar ellerinizi öperek, duânızı isterim, efendim hazretleri. Süleyman.” 4

