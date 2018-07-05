"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nur’un ilk kâtibi: Hafız Tevfik

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
05 Temmuz 2018, Perşembe 01:20
NUR MEKTEB-İ İRFANINDA, MUALLİM VE TALEBE MÜLÂHAZALARI - 7

Nur’un satırlarında “Hafız Tevfik” ve “Şamlı Hafız” olarak bilinen Tevfik Göksu, Barla’da Bediüzzaman’a talebe olur. Bediüzzaman’ın “Nur’un ilk kâtibi senasına mazhar olur. Nur Risalelerini yazar, okur ve yayar. Bediüzzaman’ın eserlerine ve kendisine karşı son derece sadâkatli bir zattır. Şam’dan göç ederek, önce İstanbul’a, oradan da Barla’ya gelip yerleşen Şamlı Hafız Tevfik Göksu’nun, Risalelerin birçok yerinde imzası bulunmaktadır. Yazdığı Nur eserlerinin ehemmiyetine ve hakkaniyetine dair birçok değerlendirmesinden birisi şöyledir. Der ki; “Evet, biz müsveddeyi yazıyorduk, Üstadımız da söylüyordu. Yanında hiç kitap yoktu, hiç müracaat da etmiyordu, birdenbire gayet sür’atli söylüyordu. Biz de yazıyorduk. İki üç saatte otuz, kırk, daha fazla sayfa yazıyorduk. Bizim de kanaatimiz geldi ki, bu muvaffakiyeti mu’cizat-ı Nebevinin kerâmetidir.’’1

«

Mustafa Güvenç, nam-ı diğer Mustafa Çavuş, Barla’da Bediüzzaman’a talebe olup, Nur Risalelerini yazarak çoğaltanlardır. Ayrıca Barla’da bulunan evini, Bediüzzaman’a açan ve orada kalmasını sağlayan, Barla sıddıklarındandır.

Bediüzzaman ve eserleriyle alâkalı manidar bir değerlendirmeyi birlikte okuyalım. Derki;

“İstiklâl Harbi ve Çanakkale gazisi. Hayatının on sekiz senesi askerlikte geçti. Barla yıllarında Bediüzzaman’ın yakın hizmetinde bulundu. “Harika sadâkati” ile Bediüzzaman’ın örnek gösterdiği bir Risale-i Nur Talebesi idi Mustafa Çavuş. Uzun zaman yanına hiçbir ziyaretçi kabul etmeyecek olsa da, bu kaidenin üç dört istisnasından biri Mustafa Çavuş olurdu: “Kalben rahatsızlığım dolayısıyla, Kurban Bayramı’na kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hafız Tevfik, Abdullah Çavuş ve Mustafa Çavuş’tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affedersiniz, gücenmeyiniz.” 2

«

Abdullah Kula, nam-ı diğer “Nur postacısı” ve “Abdullah Çavuş” bir fedakâr şahsiyetti. Bediüzzaman’ın Barla yıllarında, İslamköy’de oturduğundan, yazılan Risale formalarını, geceleyin, sırtladığı gibi, gece yarısı köyden ayrılıp, yazılan Risaleleri etraf köylere dağıtımını yaptıktan sonra da, sabah namazına, Barla’ya varır ve Aziz Üstad’ın arkasında sabah namazını eda ederdi.

Lâhika mektuplarında, Üstad’ı ve Nurlar’la alâkalı birçok bahsi geçer.

Nur’un satırlarında Kula’dan bahseden bir değerlendirme ise şöyledir;

“Şu mübarek Ramazan’da, yalnız iki haneden bana yemek geldi; ikisi de beni hasta etti. Anladım ki, başkasının yemeğini yemekten memnuum. Mütebâkisi, bütün Ramazan’da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve sadık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş’un ihbarı ve şehadetiyle, üç ekmek, bir kıyye pirinç bana kâfi gelmiştir. Hatta o pirinç, on beş gün Ramazan’dan sonra bitmiştir.” 3

Risale-i Nurlar’da geçen ve Hafız Ali’ye izafeten “Nur fabrikası nam sahibi”  hizmet ekibinin içinde yer alan bahtiyarlardandır Abdullah Kula.

Dipnotlar:

1- Mektubat: s, 192.

2- Yeni Asya Gazetesi t: 15 Temmuz 2012.

3- Lem’alar: s. 69.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sınırsız OHAL ve KHK rejimi

    Ölüm gelmiş cihane, hastalıklar bahane

    Karadeniz yelken turizmine açılıyor

    Aileler eğitilmeli

    Endişelendiren açıklamalar: 'İnsanlar Arakan'daki zulümden kaçmaya devam ediyor'
    📷

    Akıllı Tahta
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    6 ayda 1400 can

    Sivriada açıklarında tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı

    Teknoloji imanımı arttırıyor

    Âyetlerle şifreli haberleşme nasıl oluyormuş, açıklayın

    Zam-enflasyon-borç sarmalı

    Uluslararası STK'lar: Fransa Ortadoğu'da çatışmaları körüklüyor

    Madem öyle niye dışarıdalar?

    Karaman’dan Erdoğan’a: Asalakları temizleyin

    Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ismi açıklandı

    CHP'li Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

    AP Türkiye ile müzakereleri askıya alabilir

    Barselona Belediye Başkanı: İnsanların hayatlarının önemsendiği bir Avrupa istiyoruz

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 Temmuz'da açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Sınırsız OHAL ve KHK rejimi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adaletin bu mu eyy Bakanlık?!!
    Genel

    Âyetlerle şifreli haberleşme nasıl oluyormuş, açıklayın
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın beş kapısı
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm Müslümanların en önemli vazifesidir
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsan avcıları
    Süleyman KÖSMENE

    Siz de tam insan olunuz!
    Faruk ÇAKIR

    Fuat Sezgin’lere kim sahip çıkacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.