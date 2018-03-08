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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Nursî ailesi ve eğitimi - 9

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
08 Mart 2018, Perşembe
Bediüzzaman: “Öz kardeşim ve birinci talebem Molla Mehmet”

Nursî ailesine mensup hiçbir fert yoktur ki, eğitimi, ahlâkı, tutum ve davranışlarıyla insanlara iyilikte model olmasın. Aile fertlerinin hepsinin en önemli özelliklerinden birisi, zamanın şartları içinde, aileden ve okuduğu kurumlardan aldıkları sağlam ve fıtrî eğitim sonucu insana yakışır hal ve vaziyetleri olmuştur.

Ailede öne çıkan bu önemli hususiyetlerden dolayı, her birisi insanlığa rehber ve  insanlıkta rol model olmuşlardır. Ailenin, beşinci çocuğu olan Muhammed de (Mehmet) mevkûr hususiyetlere malik bir şahsiyetti. Kısa boylu, güleryüzlü birisiydi Mehmet. Doğduğu yer olan Nurs Köyü’nde imamlık yapar, aldıkları fıtrî İslâm kültürünü köylülerle paylaşırdı. Evli olup, evliliğinde hiç çocuğu olmamıştır. Nurs ve çevresinde yaptığımız araştırmalarda, Zübeyir isminde bir evlâtlık edindiği, o evlâdının da bir kış günü çığ altında kalarak şehit olduğunu öğrendik. Bir kaç gün aradan sonra köylülerce kar altında bulunarak çıkartılan Zübeyir’in iki dizi üstünde oturmuş vaziyetiyle, Kur’ân okuyarak bulunduğu anlatılanlar arasındaydı. Molla Mehmet olarak da bilinen ve yâd edilen, ailenin bu değerli siması, 1951 yılında bir Cuma günü, cemaate namaz kıldırmasının ardından ruhunu Rahman’a teslim etmiştir. Mezarı Nurs Köyü Kabristanı’ndadır. Molla Mehmet’in vefatı sırasında köylülerin anlattığı manidar hadise vardır.

 O da şöyledir:

“Molla Mehmet, bir Cuma günü kıldırdığı namazın akabinde, ruhunu Rahman’a teslim sırasında, kollarını yan taraflara genişçe açarak ‘Seyda geldi, Seyda geldi.’ diyerek ağabeyi Said Nursî’yi kast ederek kucaklamış ve o anda vefatı tamamlanmıştı...”

Nursî ailesinin bu bahtiyar ferdiyle alâkalı, ağabeyi Bediüzzaman’ın, paylaştığı bir anekdot ise şöyledir: “Hâkim-i âdilden sonra, en hakikî adalete çalışıp, Nurun serbestiyetine en halis şakirdler içinde ve benim öz kardeşim ve birinci talebem Molla Mehmet ismiyle onun namı duâlarımda ve manevî kazançlarımda beraberdirler.”1

Nursî ailesinin diğer bütün kardeşleri gibi yüzü ve gönlü ak, tertemiz ruhlu bir ferdi olan Molla Muhammed’in, ilim, eğitim ve fazileti, Nurs Köyü’nde dillerde destan olarak gezindiğine şahit olduk. İnsanların, bu fazilet sembolü insanların eğitiminden, çıkaracakları çok dersler vardır.

Dipnot:

1- Emirdağ Lâhikası 1 s. 130.

 

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