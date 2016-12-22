"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Okullarda tahkik-i iman dersi okutulsun

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
22 Aralık 2016, Perşembe
Çocukların eğitimi önemlidir. Çocuk eğitiminde iki aşama öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi, aile yuvası, bir diğeri ise okuldur.

Ebeveynler, aile ortamında her ne kadar çocuğun eğitimine önem verseler dahi, okul dediğimiz kurum, çocuğun eğitiminde önemli bir faktördür.

Okul, çocuğu şekillendirmede vereceği eğitimle, ruh halini ve hayata hazırlıkta oldukça etklidir. Peki, nasıl bir eğitimle çocuklarımız istenilen doğru istikamette eğitilir?

İnsan, boyutlu bir varlıktır. Eğitimde, insanın ruh hali ve beden dili yönünde eğitilmesi esastır.

Ruh haline etki eden en önemli faktör, onun ruhuna bağlı duygu ve düşünce mekanizmalarına doğru bilgi ve becerileri kazandırmak olmalıdır. Bunun bir adı da, millî ve manevî değerlerdir. Doğru istikametteki manevî değerlerden yoksun olarak yetişecek çocuk, büyüyünce hem şahsî ve hem de toplumsal bir çok problemle karşılaşmaya namzet demektir.

Meselâ; insan hayatında öne çıkan faktörlerden biri olan iman ve ahlâk unsuru... İnanmak bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç fertlere kazandırılırken, doğru İslâm eksenindeki imanı vermek lâzımdır. Bir diğer ismi de tahkik-i iman olan bu önemli unsur, nedir ve nasıl verilir?

Tahkik-i iman, araştırma ve tahkik sonucu ve bir çok delillerle beslenerek, elde edilen inançtır. Yani, aklın, kalbin ve ruhun bilinçli olarak algılamasıdır. Okullarda, tahkik-i imanı elde ettirmek bir ihtiyaçtır.

Yaşadığımız çağ, mahiyet itibariyle pozitif ilimlerin hakim olduğu bir çağdır. İspat esastır. Fen ilimleriyle din ilimlerinin kolkola olmasında hiçbir mahsur yoktur. Üstelik, tahkik-i imanı elde etmeye giden bir yoldur.

Günümüz insan ve toplum hayatı, tahkik-i imanı elde edememesinin sıkıntılarını yaşamaktadır. Doğru İslâma dayalı tahkik-i imanı elde etmenin yollarından birisi de okullarda ders olarak verilerek elde edilecek bir imandır.

Okullarda okutulacak ders kitaplarına mutlak surette bu konu yerleştirilerek okutulması sağlanmalıdır.

Tahkik-i iman dediğimiz unsurun yanı sıra taklid-i iman mevcuttur ki; böylesine bir imanın, sahibini bir çok tehlike ve vartadan kurtarmaya yetmemektedir. Büyüklerinden ve ebeveynlerinin telkinleri sonucu veya onlara taklit sonucu uygulanan ve benimsenen bir imandır ki, hadiseler karşısında bu imanın kişiyi koruma ve kollamaya yetmemektedir.

İman ve İslâmî kültür açısından en doğruyu yapmak gerekmektedir. Bu da, ancak tahkik-i imanı elde etmekle mümkündür.

Yapılması gereken; mevcut eğitim sistemi içinde, taklid-i imanın yetersizliği karşısında, tahkik-i imanı elde ettirmek yönünde programları tanzime tabi tutmak olmalıdır. Tahkik-i imanı elde ettirmek yönünde, müfredat konularına bu önemli hususu yerleştirmek olmalıdır.

Bütün bu sebeplerden dolayı, okullara tahkik-i imanın bir ders bağlamında öğretilmesi ihtiyaçtır, diyoruz.

Bu yolun mutlak surette aralanması lâzımdır. Bu yol ise, İslâmî kültürü çağımız şartları içinde en doğru yorumlayan, doğru İslâmın kaynağı ve kültür hazinesi eserler olan, Nur Risalelerinden geçtiğini de söylemiş olalım.

Okunma Sayısı: 504
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    1 Ocak 2017'den itibaren başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.