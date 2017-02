Hayat bir mektep, Said Nursî iyi bir eğitimci, eserleri ise ders kitaplarıdır.

Ülkesini ve insanını muhabbet ve sevgi ile kucakladı. Cereyan eden hadiselerle yakından alâkadar oldu. Mevcut problemleri izhar ederek, çözümlerine yönelik çareler üretti.

Asrının başında durdu, yaşadığı çağa ve çağlara hitap etti. Adına Risale-i Nur dediği esere imza attı. Kur’ân’ın mesajını yaydı. Doğru İslâm adına yaşadığı hakikatleri muhataplarına anlattı.

Rehber bir şahsiyet olarak ülke insanının taktirine mazhar oldu, sevildi ve saygı gördü. Ülkesinin maruz kaldığı harb belâsına mukabil, talebeleri ve yakın akrabalarıyla vatan müdafaasında bulundu. Bu uğurda çarpıştı, çalıştı, bir çok yakınını şehit olarak uğurladı. Yakın tarih içinde ülke ve insanının istikbali adına, millî mücadele ve istiklâl harbinde yer aldı, yönetimleri bu minval üzerinde uyardı. Sağlıklı kapılar açtı. Yazdığı eserler milyonlarca insan tarafından okundu, yazıldı ve yayıldı.

İlmiyle âmil olan Said Nursî, hak ve hakikat adına bir çok çile ve ıztıraplara maruz kaldı, yılmadı, yorulmadı, korkmadı, hakkın hatırını her hatırdan üstün tutarak her bed muameleye karşı sabırla mukabelede bulundu. Sürgünler, hapisler, ıztıraplar ve zehirlenmeler hayatının bir parçası haline geldi; fakat o, yine koştu ve koşturdu.

Onun tek bir ıztırabı vardı. “Bana ızdırap veren yalnız İslâm’ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Kendi şahsımın maruz kaldığı tehlikeleri düşünmeye dahi vaktim yoktur” diyerek iman yolunda kurtuluşa giden yolları araladı.

Cemiyet hayatını doğru istikametteki tanzimine yönelik nasihatlerde bulundu. Olumsuz tutumların bertaraf edilmesi yollarını göstererek insanları hak ve hakikat ışığında doğru süreçlere yönlendirdi.

Ülkesinin içinde bulunduğu problemlere hal çaresi adına, öncesinde doğru tesbit ve çareleri izhar etti. Ömür sürdüğü vatanını içte ve dıştaki fitne mihraklarına karşı uyardı, meydana getirilmek istenen menfur oyunları deşifre ederek bozulmasını sağladı.

Te’lif ettiği eserlerle milletin dünya ve ahiret saadetine vesile olarak manevî değerlerin ihyasına çalıştı. Gençleri, günahların girdabından ve sorumsuzluklardan kurtarmaya çalışarak bu yönde kitaplar neşretti. Ahiret inancını pekiştirici faaliyetlerde bulunarak İslâm’ın baharını onlarda yaşatmaya çalıştı. Gençleri kucaklayarak kardeşlik tohumlarının yeşermesini sağladı.

Terör, anarşi ve sair olumsuzluklara hal çareleri izhar ederek insanların doğru İslâm yoluyla bilgi, beceri ve kültürlerini geliştirici mahiyetler arz eden manevî reçeteler izhar ederek hak ve hakikat yolunda kapılar araladı.

Eğitim unsuruna çok önem vererek, cehaleti bu yolla giderici projeler geliştirerek, yönetimlerin ve insanımızın idrakine sundu. Bu hususta iyi ve rehber bir eğitimci, olarak mükemmel şahsiyeti içinde eserlerinin ders kitapları olmasını istedi. Yöneticilere ve insanlarımıza, günümüzde öne çıkan demokrasi, hak ve hürriyetler bağlamında ve bu unsurların doğru tarifleriyle doğru istikameti gösterdi.

Ülke ve insanının faydasına yönelik “Müsbet hareketi” esas alarak, kişilik ve ulvî hareketiyle örnek ölçüler ortaya koyarak olumlu süreçlere kapılar araladı..

Sevgi ve kardeşlik bağlarının üzerinde ehemmiyetle durarak, ülkesi ve milleti için sayısız faydalarda bulunan Said Nursî, bütün bu yaptıklarıyla öne çıkarak, ülkesinin ve insanının medar-ı iftiharı oldu.

Yöneticilerin ve insanımızın Said Nursî ve eserlerinden istifade etmesi gerekmektedir. Zira, o iyi bir eğitimcidir; eserleri de okullarda okutulması gereken ders kitapları mahiyetindedir.